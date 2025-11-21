भारत में पहली बार दिखी ये नई 7-सीटर कार; फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर जैसी दमदार SUVs का काम बिगाड़ेगी!

संक्षेप: अपकमिंग 2026 किआ सोरेंटो को पहली बार भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे साफ पता चलता है कि प्रीमियम थ्री-रो वाली 7-सीटर SUV को 2026 में लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

अपकमिंग 2026 किआ सोरेंटो को पहली बार भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे साफ पता चलता है कि प्रीमियम थ्री-रो वाली 7-सीटर SUV को 2026 में लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारी कैमोफ्लाज वाले टेस्ट म्यूल को एक पार्किंग की जगह के अंदर देखा गया, जिसमें बड़े एलॉय व्हील, इसका सीधा सिल्हूट और केबिन के अंदर एक रोटरी-स्टाइल गियर सिलेक्टर जैसी जरूरी डिटेल्स सामने आईं। यह SUV ब्रांड के इंडिया पोर्टफोलियो में सेल्टोस और कैरेंस से ऊपर होगी।

कैमोफ्लाज के बावजूद, सोरेंटो का आकार साफ दिखता है। कई देशों में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध, नई सोरेंटो में एक बॉक्सी स्टांस, कवर के नीचे छिपे हुए वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट और एक चौड़ा रियर प्रोफाइल है जो इसके थ्री-रो प्रोपोर्शन को कन्फर्म करता है। स्पाई शॉट्स से सबसे बड़ी विज़ुअल जानकारी 235/55 R19 टायर्स का दिखना है। यानी इंडिया-स्पेक मॉडल में बड़े 19-इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। लीक हुई इंटीरियर इमेज में रोटरी डायल गियर सिलेक्टर का भी पता चलता है। यह इंटरनेशनल मार्केट में सोरेंटो के हाइब्रिड वर्जन के साथ मिलता है।

स्क्वायर-ऑफ व्हील आर्च, लंबा बोनट और फ्लैट टेलगेट सड़क पर इसकी मजबूत मौजूदगी का इशारा देते हैं, जबकि ढके हुए हिस्से T-शेप के LED DRLs, कनेक्टेड टेल लैंप और US-स्पेक फेसलिफ्ट जैसी बोल्ड टाइगर नोज ग्रिल जैसे सिग्नेचर एलिमेंट्स को दिखाते हैं। बंपर पर कई सेंसर कटआउट भारत के लिए ADAS लेवल 2 फीचर्स की संभावना का और इशारा करते हैं। कुल मिलाकर, सोरेंटो एक मॉडर्न लेकिन मजबूत डिजाइन लेकर आई है जो इसे आम मिड-साइज SUV से बेहतर बनाती है। 2026 में लॉन्च होने पर इसे ज्यादा प्रीमियम 7-सीटर गाड़ियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करती है।

इंटीरियर की बात करें तो, किआ सोरेंटो में ग्लोबल मॉडल जैसा ही एक प्रीमियम, फीचर-रिच केबिन मिलने की उम्मीद है। स्पाई शॉट्स से पहला बड़ा हिंट मिलता है कि इसमें एक रोटरी गियर सिलेक्टर, जो इसकी अपमार्केट पोजिशनिंग का साफ संकेत है। इंटरनेशनल लेवल पर सोरेंटो में एक पैनोरमिक कर्व्ड पैनल है जिसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले लगे हैं। भारत में भी किआ के लेटेस्ट ccNC इंफोटेनमेंट सिस्टम, ओवर-द-एयर अपडेट और कनेक्टेड-कार टेक के साथ ऐसा ही सेटअप मिलने की संभावना है।

थ्री-रो वाली SUV में सॉफ्ट-टच मटीरियल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और हायर ट्रिम्स पर एक हाई-एंड बोस साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम टच भी मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और बेहतर फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस जैसे ADAS फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बड़ी सीटिंग और सभी लाइनों में कई USB पोर्ट के साथ सोरेंटो का केबिन भारत में आने पर एक मॉडर्न, आरामदायक और टेक-लोडेड एक्सपीरियंस देगा।

ग्लोबली सोरेंटो कई तरह के पावरट्रेन के साथ बेची जाती है, जिसमें 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन (191 hp), ज्यादा पावरफुल 2.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (281 hp) और 1.6-लीटर टर्बो इंजन का इस्तेमाल करने वाले हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप शामिल हैं। भारत के लिए किआ से उम्मीद है कि वह मार्केट में हाइब्रिड SUV की तरफ तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वैरिएंट को प्रायोरिटी देगी। सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन डीजल वर्जन की उम्मीद कम है।