ट्रक पर लदा दिखा किआ की नई SUV का बॉडी शेल, लॉन्च करने की तैयारी में कंपनी; इतनी लग्जरी होगी
अभी किआ की ICE SUV लाइनअप में सबसे ऊपर सेल्टोस है। कंपनी एक नई ICE फ्लैगशिप SUV पर काम करती दिख रही है। लॉन्च होने पर यह फॉक्सवैगन टायरॉन R लाइन, स्कोडा कोडियाक, जीप मेरेडियन जैसी दूसरी प्रीमियम मोनोकॉक SUVs को टक्कर देगी। कीमत के मामले में यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर का मुकाबला करेगी।
किआ इंडिया (Kia India) ने भारतीय बाजार में अपने प्रोडक्ट की पेशकश को और तेज कर दिया है। दरअसल, 2nd जेन किआ सेल्टोस के लॉन्च के साथ शुरुआत करते हुए, कंपनी से जल्द ही सिरोस EV, सेल्टोस हाइब्रिड और सोरेंटो SUV लॉन्च करने की उम्मीद है। सोरेंटो SUV लॉन्च होने के बाद सेल्टोस से ऊपर होगी। सोरेंटो की टेस्टिंग काफी समय पहले ही शुरू हो चुकी है। इससे पता चलता है कि किआ इंडिया किसी ना किसी तरह के लोकल प्रोडक्शन का लक्ष्य बना रही है। हाल ही में अपकमिंग सोरेंटो का बॉडी शेल एक फ्लैटबेड ट्रक के ऊपर देखा गया, जिसे X यूजर आदित्य ने स्पॉट किया।
अभी किआ की ICE SUV लाइनअप में सबसे ऊपर सेल्टोस है। कंपनी एक नई ICE फ्लैगशिप SUV पर काम करती दिख रही है। लॉन्च होने पर यह फॉक्सवैगन टायरॉन R लाइन, स्कोडा कोडियाक, जीप मेरेडियन जैसी दूसरी प्रीमियम मोनोकॉक SUVs को टक्कर देगी। कीमत के मामले में यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और MG मेजेस्टर लैडर फ्रेम SUVs का मुकाबला करेगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
VinFast VF MPV 7
₹ 24.49 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
सोरेंटो के टेस्ट म्यूल को भी अब तेजी से देखा जा रहा है। अब सोरेंटो के बॉडी शेल को एक फ्लैटबेड ट्रक पर ले जाते हुए देखा गया। इससे पता चलता है कि यह पूरी तरह से लोकल प्रोडक्शन के बजाय CKD रूट अपना सकती है। इसे भारत में 'नॉक डाउन किट' के रूप में लाया जाएगा और यहीं असेंबल किया जाएगा। फोटो में देख सकते हैं कि दरवाजों को पिलर्स से बांधा गया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वे खुल ना जाएं। इस ढांचे में टेलगेट, डोर, बोनट और दूसरे एलिमेंट्स को एक्सोस्केलेटन से स्पॉट वेल्ड किया गया है। यह आमतौर पर प्रोडक्शन के शुरुआती चरणों में किया जाता है।
किआ सोरेंटो में क्या खास होगा?
अपकमिंग 2026 किआ सोरेंटो को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इससे साफ पता चलता है कि प्रीमियम थ्री-रो वाली 7-सीटर SUV को 2026 में लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारी कैमोफ्लाज वाले टेस्ट म्यूल को एक पार्किंग की जगह के अंदर देखा गया, जिसमें बड़े एलॉय व्हील, इसका सीधा सिल्हूट और केबिन के अंदर एक रोटरी-स्टाइल गियर सिलेक्टर जैसी जरूरी डिटेल्स सामने आईं। यह SUV ब्रांड के इंडिया पोर्टफोलियो में सेल्टोस और कैरेंस से ऊपर होगी।
कैमोफ्लाज के बावजूद, सोरेंटो का आकार साफ दिखता है। कई देशों में पहले से ही बिक्री के लिए उपलब्ध, नई सोरेंटो में एक बॉक्सी स्टांस, कवर के नीचे छिपे हुए वर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट और एक चौड़ा रियर प्रोफाइल है जो इसके थ्री-रो प्रोपोर्शन को कन्फर्म करता है। स्पाई शॉट्स से सबसे बड़ी विज़ुअल जानकारी 235/55 R19 टायर्स का दिखना है। यानी इंडिया-स्पेक मॉडल में बड़े 19-इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। लीक हुई इंटीरियर इमेज में रोटरी डायल गियर सिलेक्टर का भी पता चलता है। यह इंटरनेशनल मार्केट में सोरेंटो के हाइब्रिड वर्जन के साथ मिलता है।
स्क्वायर-ऑफ व्हील आर्च, लंबा बोनट और फ्लैट टेलगेट सड़क पर इसकी मजबूत मौजूदगी का इशारा देते हैं, जबकि ढके हुए हिस्से T-शेप के LED DRLs, कनेक्टेड टेल लैंप और US-स्पेक फेसलिफ्ट जैसी बोल्ड टाइगर नोज ग्रिल जैसे सिग्नेचर एलिमेंट्स को दिखाते हैं। बंपर पर कई सेंसर कटआउट भारत के लिए ADAS लेवल 2 फीचर्स की संभावना का और इशारा करते हैं। कुल मिलाकर, सोरेंटो एक मॉडर्न लेकिन मजबूत डिजाइन लेकर आई है जो इसे आम मिड-साइज SUV से बेहतर बनाती है। 2026 में लॉन्च होने पर इसे ज्यादा प्रीमियम 7-सीटर गाड़ियों से मुकाबला करने के लिए तैयार करती है।
इंटीरियर की बात करें तो, किआ सोरेंटो में ग्लोबल मॉडल जैसा ही एक प्रीमियम, फीचर-रिच केबिन मिलने की उम्मीद है। स्पाई शॉट्स से पहला बड़ा हिंट मिलता है कि इसमें एक रोटरी गियर सिलेक्टर, जो इसकी अपमार्केट पोजिशनिंग का साफ संकेत है। इंटरनेशनल लेवल पर सोरेंटो में एक पैनोरमिक कर्व्ड पैनल है जिसमें डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले लगे हैं। भारत में भी किआ के लेटेस्ट ccNC इंफोटेनमेंट सिस्टम, ओवर-द-एयर अपडेट और कनेक्टेड-कार टेक के साथ ऐसा ही सेटअप मिलने की संभावना है।
थ्री-रो वाली SUV में सॉफ्ट-टच मटीरियल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग और हायर ट्रिम्स पर एक हाई-एंड बोस साउंड सिस्टम जैसे प्रीमियम टच भी मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट और बेहतर फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस जैसे ADAS फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। बड़ी सीटिंग और सभी लाइनों में कई USB पोर्ट के साथ सोरेंटो का केबिन भारत में आने पर एक मॉडर्न, आरामदायक और टेक-लोडेड एक्सपीरियंस देगा।
ग्लोबली सोरेंटो कई तरह के पावरट्रेन के साथ बेची जाती है, जिसमें 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन (191 hp), ज्यादा पावरफुल 2.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल (281 hp) और 1.6-लीटर टर्बो इंजन का इस्तेमाल करने वाले हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप शामिल हैं। भारत के लिए किआ से उम्मीद है कि वह मार्केट में हाइब्रिड SUV की तरफ तेजी से हो रहे बदलाव को देखते हुए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वैरिएंट को प्रायोरिटी देगी। सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन डीजल वर्जन की उम्मीद कम है।
लॉन्च के बाद नई किआ सोरेंटो को एक प्रीमियम ऑफरिंग के तौर पर पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, स्कोडा कोडिएक, MG ग्लॉस्टर को टक्कर देगी। वैरिएंट और पावरट्रेन के आधार पर इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 35 लाख रुपए से 45 लाख रुपए के बीच रहने की संभावना है। टेस्टिंग पहले से ही चल रही है, सोरेंटो को 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च किया जाना चाहिए। यह किआ की भारत में बढ़ती स्ट्रैटेजी में एक और जरूरी कदम है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।