ब्रेजा और नेक्सॉन की नींद उड़ाने आ रही किआ की नई Sonet, मिलेंगे धांसू फीचर, सेफ्टी भी टॉप क्लास

Apr 13, 2026 01:46 pm IST

किआ सॉनेट का नेक्स्ट जेनरेशन आने वाला है। कंपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को अगले साल लॉन्च करेगी। नई सॉनेट K1 प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी, जिससे इसकी सेफ्टी मौजूदा वर्जन से काफी इंप्रूव हो जाएगी। इसकी टक्कर ब्रेजा और नेक्सॉन से होगी।

किआ की कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। कंपनी अपनी पॉप्युलर Sonet का सेकेंड जेनरेशन लाने की तैयारी कर रही है। किआ की सेकेंड जेनरेशन सॉनेट का इंटरनल कोडनेम (QY2E) है। इसे कंपनी साल 2027 में लॉन्च करने वाली है। नई सॉनेट किआ सिरोस के प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। किआ ने इंडियन मार्केट में अपनी सॉनेट को सितंबर 2020 में लॉन्च किया था और इसे जनवरी 2024 में फेसलिफ्ट दिया गया था। आइए जानते हैं कि कंपनी नई सॉनेट में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

नेक्स्ट-जेनरेशन सॉनेट में मौजूदा मॉडल के K2 प्लेटफॉर्म की जगह नया K1 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। सिरोस की तरह, यह प्लेटफॉर्म लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स (E&E) आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, जिससे ओवर-द-एयर अपडेट और रिमोट डायग्नोस्टिक्स को कर पाना आसान हो जाता है। नई सॉनेट में किआ रियर सीट स्पेस को भी बेहतर कर सकता है।

नई किया सॉनेट का पावरट्रेन इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो, इसमें बदलाव की उम्मीद बेहद कम है। इसमें कंपनी मौजूदा 83 हॉर्सपावर वाला 1.2-लीटर पेट्रोल, 120 हॉर्सपावर वाला 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 116 हॉर्सपावर वाला 1.5-लीटर डीजल ऑप्शन देगी, जो अपने-अपने मौजूदा ट्रांसमिशन के साथ आएंगे। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सॉनेट के लिए एक दमदार हाइब्रिड इंजन भी डिवेलप कर रही है। हालांकि, अभी इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट की मानें, तो यह हाइब्रिड इंजन अगले साल लॉन्च होने वाली नई किआ एसयूवी के साथ ऑफर नहीं किया जाएगा। यह 2028 या 2029 में मार्केट में एंट्री कर सकता है।

फीचर्स की बात करें, तो नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट में 10.25 इंच के मौजूदा ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन को 12.3 इंच के बड़े डिस्प्ले से रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें आपको सिरोस जैसे कैमरा और रडार बेस्ड लेवल 2 ADAS भी देखने को मिल सकता है। K1 प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने से सॉनेट की सेफ्टी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस प्लैटफॉर्म में कंपनी अल्ट्रा-हाई-स्ट्रेंथ स्टील का यूज करती है। K1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड सिरोस और वेन्यू दोनों ने भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे पांच स्टार हासिल किए हैं। किआ अपनी नई सॉनेट के साथ भी यही टारगेड अचीव करना चाहती है। मौजूदा सॉनेट की बात करें, तो अभी तक इसे भारतीय कार क्रैश टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है।