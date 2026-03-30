Kia की नई SUV ने दिखाया दम, क्रैश टेस्ट में मिली 5 स्टार रेटिंग, शुरुआती कीमत 11 लाख से कम

Mar 30, 2026 03:34 pm IST

नई किआ सेल्टॉस की Bharat NCAP रेटिंग सामने आ गई है। भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में सेल्टॉस को चाइल्ड और अडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। अडल्ट सेफ्टी में इसे 32 में से 31.70 पॉइंट और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 45 पॉइंट मिले हैं।

किआ (Kia) ने अपनी न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस को साल की शुरुआत में लॉन्च किया था। नई सेल्टॉस का प्लैटफॉर्म पुरानी सेल्टॉस से अलग है। लॉन्च के समय कंपनी ने बताया था कि नई सेल्टॉस की बिल्ड क्वॉलिटी पर काम किया गया है। अब इसकी Bharat NCAP रेटिंग सामने आ गई है। भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में सेल्टॉस को चाइल्ड और अडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। आइए जानते हैं डीटेल।

क्रैश पर सेफ था केबिन, एयरबैग भी खुले क्रैश टेस्ट इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वॉलिटी और पैसेंजर्स की सेफ्टी को परखा गया है। सबसे पहले सेल्टॉस का फ्रंटल कोलिजन टेस्ट होता है, जिसमें यह 64 किमी/घंटा की स्पीड से एक ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर से टकराती है। टक्कर लगने पर फ्रंट बम्पर, ग्रिल, फेंडर, बोनट और हेडलाइट्स सभी डैमेज हो गए। सेल्टॉस के ड्राइवर साइड का वील भी डैमेज हो गया था। कोलिजन में खास बात यह रही कि इसमें एसयूवी का केबिन और ए-पिलर सेफ थे और एयरबैग भी समय पर खुल गए। दिलचस्प बात यह है कि केवल फ्रंट एयरबैग ही नहीं खुले। टक्कर लगने पर ड्राइवर साइड के कर्टन एयरबैग भी खुल गए और पैसेंजर्स को सेफ रखने में मदद की।

बैरियर 50 किमी/घंटा की स्पीड से खड़ी सेल्टोस से टकराया इसके बाद 50 किमी/घंटा की स्पीड से साइड इम्पैक्ट टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में एक बैरियर 50 किमी/घंटा की स्पीड से खड़ी सेल्टोस से टकराया। इसमें एसयूवी ने अपना आकार बरकरार रखा और पैसेंजर्स को सुरक्षित रखा। कर्टन एयरबैग समय पर खुल गए, जिससे पीछे की सीट्स पर बैठे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों बच्चों के डमी को ISOFIX पॉइंट्स का उपयोग करके लगाई गई चाइल्ड सीट में रखा गया था।