किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। बता दें कि जनवरी, 2026 में भारत में लॉन्च हुई सेल्टोस की दूसरी जनरेशन को Euro NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। बता दें कि जनवरी, 2026 में भारत में लॉन्च हुई सेल्टोस की दूसरी जनरेशन को Euro NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि इस एसयूवी को इससे पहले भारत NCAP और कोरियन NCAP के क्रैश टेस्ट में भी शानदार रेटिंग मिल चुकी है। यूरो NCAP के टेस्ट में कार ने क्रैश प्रोटेक्शन और हादसे के बाद सुरक्षा जैसे मामलों में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, कुछ टेस्ट में इसे कमजोर स्कोर भी मिले हैं। आइए जानते हैं नई सेल्टोस की सेफ्टी से जुड़ी पूरी जानकारी।

यूरो NCAP में ऐसा रहा प्रदर्शन यूरो NCAP की रिपोर्ट के अनुसार, नई किआ सेल्टोस को सेफ ड्राइविंग में 67 पर्सेंट, क्रैश अवॉइडेंस में 71 पर्सेंट, क्रैश प्रोटेक्शन में 84 पर्सेंट और पोस्ट क्रैश सेफ्टी में 90 पर्सेंट स्कोर मिला है। कार ने सीटबेल्ट के गलत इस्तेमाल का पता लगाने, बैठने वाले की लंबाई के हिसाब से सुरक्षा और गलत पोजिशन में बैठे व्यक्ति की पहचान जैसे टेस्ट में पूरे नंबर हासिल किए। हालांकि, फ्रंट ऑफसेट टक्कर के दौरान आगे बैठे पैसेंजर की छाती को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर पाई गई।

भारत NCAP में भी मिले 5-स्टार नई सेल्टोस को मार्च 2026 में भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग मिली थी। इस टेस्ट में इसके HTE (O) और GTX 1.5 डीजल 6AT वैरिएंट शामिल थे। एसयूवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.70 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 पॉइंट मिले थे। भारत NCAP ने इसके बॉडी स्ट्रक्चर को स्टेबल बताया था। यानी यह टक्कर के बाद भी ज्यादा दबाव झेलने में सक्षम है। इसके अलावा, कोरियन NCAP में भी नई सेल्टोस को सबसे ऊंची ग्रेड-1 रेटिंग मिली है।

नए प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई SUV नई जनरेशन सेल्टोस को कंपनी के नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह पुराने मॉडल के K2 प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बताया गया है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), ABS, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल-2+ ADAS भी दिया गया है, जिसमें 21 सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।