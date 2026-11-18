किआ की इस SUV को क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, लेवल-2+ ADAS से है लैस; जानिए खासियत
किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। बता दें कि जनवरी, 2026 में भारत में लॉन्च हुई सेल्टोस की दूसरी जनरेशन को Euro NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
किआ की पॉपुलर एसयूवी सेल्टोस ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की है। बता दें कि जनवरी, 2026 में भारत में लॉन्च हुई सेल्टोस की दूसरी जनरेशन को Euro NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि इस एसयूवी को इससे पहले भारत NCAP और कोरियन NCAP के क्रैश टेस्ट में भी शानदार रेटिंग मिल चुकी है। यूरो NCAP के टेस्ट में कार ने क्रैश प्रोटेक्शन और हादसे के बाद सुरक्षा जैसे मामलों में अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, कुछ टेस्ट में इसे कमजोर स्कोर भी मिले हैं। आइए जानते हैं नई सेल्टोस की सेफ्टी से जुड़ी पूरी जानकारी।
यूरो NCAP में ऐसा रहा प्रदर्शन
यूरो NCAP की रिपोर्ट के अनुसार, नई किआ सेल्टोस को सेफ ड्राइविंग में 67 पर्सेंट, क्रैश अवॉइडेंस में 71 पर्सेंट, क्रैश प्रोटेक्शन में 84 पर्सेंट और पोस्ट क्रैश सेफ्टी में 90 पर्सेंट स्कोर मिला है। कार ने सीटबेल्ट के गलत इस्तेमाल का पता लगाने, बैठने वाले की लंबाई के हिसाब से सुरक्षा और गलत पोजिशन में बैठे व्यक्ति की पहचान जैसे टेस्ट में पूरे नंबर हासिल किए। हालांकि, फ्रंट ऑफसेट टक्कर के दौरान आगे बैठे पैसेंजर की छाती को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर पाई गई।
भारत NCAP में भी मिले 5-स्टार
नई सेल्टोस को मार्च 2026 में भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में भी 5-स्टार रेटिंग मिली थी। इस टेस्ट में इसके HTE (O) और GTX 1.5 डीजल 6AT वैरिएंट शामिल थे। एसयूवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 31.70 पॉइंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 49 में से 45 पॉइंट मिले थे। भारत NCAP ने इसके बॉडी स्ट्रक्चर को स्टेबल बताया था। यानी यह टक्कर के बाद भी ज्यादा दबाव झेलने में सक्षम है। इसके अलावा, कोरियन NCAP में भी नई सेल्टोस को सबसे ऊंची ग्रेड-1 रेटिंग मिली है।
नए प्लेटफॉर्म पर तैयार हुई SUV
नई जनरेशन सेल्टोस को कंपनी के नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यह पुराने मॉडल के K2 प्लेटफॉर्म के मुकाबले ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बताया गया है। इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM), ABS, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, इसमें लेवल-2+ ADAS भी दिया गया है, जिसमें 21 सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।
फीचर्स और इंजन भी दमदार
नई सेल्टोस में दो 12.3-इंच की स्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, BOSE साउंड सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन हैं। इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा, कंपनी भारतीय मार्केट के लिए सेल्टोस का नया हाइब्रिड मॉडल भी तैयार कर रही है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें