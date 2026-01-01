Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़New Kia Seltos Prices in India to be Announced Tomorrow
8 बोस स्पीकर, ADAS, 91 कनेक्टेड और 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स; न्यू सेल्टोस की कीमतों से कल उठेगा पर्दा

8 बोस स्पीकर, ADAS, 91 कनेक्टेड और 24 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स; न्यू सेल्टोस की कीमतों से कल उठेगा पर्दा

संक्षेप:

भारतीय बाजार में नई किआ सेल्टोस का इंतजार कल यानी 2 जनवरी को खत्म हो होने वाला है। वैसे, तो इस SUV को कंपनी पहले ही पेश कर चुकी हैं। अब सिर्फ इसकी कीमतों का इंतजार है। बता दें कि कंपनी इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी थी। इसे 25,000 के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है।

Jan 01, 2026 08:47 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Kia Seltos 2026arrow

भारतीय बाजार में नई किआ सेल्टोस का इंतजार कल यानी 2 जनवरी को खत्म हो होने वाला है। वैसे, तो इस SUV को कंपनी पहले ही पेश कर चुकी हैं। अब सिर्फ इसकी कीमतों का इंतजार है। बता दें कि कंपनी इसकी बुकिंग पहले ही शुरू कर चुकी थी। इसे 25,000 के टोकन अमाउंट के साथ बुक किया जा सकता है। नई सेल्टोस साइज में बड़ी हो गई है। ये अपने सेगमेंट में सबसे लंबी SUV भी है। इसकी लंबाई 4,460 mm, चौड़ाई 1,830 mm और व्हीलबेस 2,690 mm है, जिससे बेहतर केबिन स्पेस और चलते समय बेहतर स्टेबिलिटी मिलेगी। बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, मारुति विक्टोरिस जैसे मॉडल से होगा।

न्यू किआ सेल्टोस का डायमेंशन और डिजाइन

नई सेल्टोस SUV अब 95 mm लंबी, 20 mm चौड़ी और 15 mm ऊंची हो गई है। वहीं, इसका व्हीलबेस 80 mm बढ़ा दिया है। किआ ने बूट में 14-लीटर ज्यादा वॉल्यूम भी बताया है, क्योंकि ये एकदम नए ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसने भारत में एक बिल्कुल नई स्टाइलिंग फिलॉसफी भी पेश की है। साथ ही, पुराने मॉडल की तुलना में इसे और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं।

इसके एक्सटीरियर का ओवरहॉल ग्राहकों का ध्यान खींचने में कामयाब हो रहा है। पुराने लुक को बेहतर बनाने के बजाय, कंपनी ने SUV के फेस को एक चंकी ग्रिल, एक लंबा बोनट कट और एक ज्यादा सीधी नोज के साथ फिर से बनाया है, जो विदेश में बिकने वाली टेल्यूराइड से उधार ली गई है। वर्टिकल DRL मॉड्यूल अब बाहर की ओर पुश किए गए हैं और स्टैक्ड इनर बीम के साथ C-शेप के क्लस्टर स्टांस को शार्प करते हैं।

पीछे की तरफ एक चौड़ा LED बार, रीप्रोफाइल्ड बंपर लाइन, चारों ओर नई सरफेसिंग और नए टर्न सिग्नल SUV को देखने में ज्यादा चौड़ा दिखाते हैं। नए 18-इंच के एलॉय व्हील, छोटे ओवरहैंग, रूफ रेल, रीडिजाइन किए गए मिरर और डुअल-पेन सनरूफ जैसे एलिमेंट इसे पहले से ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। नए प्रोजेक्टर हेडलैंप और LED फॉग लैंप, हिडन रियर वाइपर और ऑटोमैटिक फ्लश डोर हैंडल अन्य हाइलाइट्स हैं।

ये भी पढ़ें:आज से इन 7 कंपनी की कारों को खरीदना हुआ महंगा, लेने से पहले यहां देखें लिस्ट

न्यू किआ सेल्टोस का इंटीरियर और फीचर्स

किआ ने पहले के सेगमेंटेड डैशबोर्ड को हटा दिया है और एक स्ट्रेच्ड सिंगल-पैनल कर्व्ड सेटअप पर स्विच किया है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल क्लस्टर को एक ग्लास स्ट्रक्चर के नीचे मिलाता है। केबिन में अब सॉफ्ट मटीरियल, ज्यादा अपमार्केट टेक्सचर और बेहतर स्टिच लाइन्स हैं। GT लाइन ट्रिम में टू-टोन ट्रीटमेंट, नए AC कंट्रोल, मेटल पैडल, टॉगल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील और ज्यादा साफ स्टोरेज एरिया मिलते हैं।

नई सेल्टोस में साइरोस जैसा 30-इंच कनेक्टेड स्क्रीन सेटअप है और स्टीयरिंग व्हील EV6 जैसी डिजाइन थीम मिलती है। कलर पैलेट में नए रेड और ग्रे शेड्स के साथ 10 सिंगल-टोन ऑप्शन हैं, जिन्हें ब्लैक और व्हाइट टू-टोन इंटीरियर के साथ पेयर किया गया है। वेलकम सीट फंक्शन, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लम्बर सपोर्ट और मेमोरी के साथ 10-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, पीछे के लिए सनशेड, एक पैनोरमिक सनरूफ, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग, दोनों रो में टाइप-C पोर्ट और एक 8-स्पीकर बोस सिस्टम जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं।

कार में पीछे की तरफ तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक रिक्लाइनिंग बेंच और 60:40 स्प्लिट कॉन्फिगरेशन है, जबकि एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम भी है। खास सेफ्टी टेक में 24 स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। जिनमें 6 एयरबैग, ESP, TCS और ADAS लेवल 2 फंक्शन शामिल हैं। कनेक्टिविटी को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले, स्मार्ट-की प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और किआ कनेक्ट 2.0 शामिल हैं, जिसमें अब रिमोट ऑपरेशन से लेकर लाइव व्हीकल डायग्नोस्टिक्स तक 91 कनेक्टेड फीचर्स शामिल हैं। यह कन्फर्म हो गया है कि यह HTE, HTK, HTX और GTX ट्रिम्स में उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:आज बैंक जाकर निकाल लो मोटी रकम, इस महीने ये 6 SUVs हो रहीं लॉन्च

न्यू किआ सेल्टोस का इंजन और पावरट्रेन

दूसरी तरफ, पावरट्रेन के ऑप्शन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5 NA पेट्रोल (115 PS/144 Nm), 1.5 टर्बो-पेट्रोल (160 PS/253 Nm) और 1.5 डीजल (116 PS / 250 Nm) इंजन बिना किसी बड़े बदलाव के मिलते रहेंगे। ये मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स – iMT, IVT और AT के साथ आते हैं। विदेशी वैरिएंट में ऑल-व्हील ड्राइव और 1.6-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है।

नई किआ सेल्टोस ऐसे समय में आई है जब मिडसाइज SUV सेगमेंट में मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। नई सेल्टोस के कई कॉम्पिटिटर हैं। इसमें हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टाटा कर्व और सिएरा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, स्कोडा कुशाक, वोक्सवैगन टाइगुन, होंडा एलिवेट और सिट्रोन एयरक्रॉस शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
