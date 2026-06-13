फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ इस 7-सीटर कार की टेस्टिंग शुरू! ये अर्टिगा, इनोवा, ट्राइबर या ग्रेवाइट नहीं
E85 फ्लेक्स फ्यूल कम्पैटिबिलिटी के साथ किया इंडिया एक फ्यूचर के लिए तैयार मॉडल पेश करेगी, जब घरेलू फ्यूल में इथेनॉल का ज्यादा ब्लेंड आम बात हो जाएगी। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल सप्लाई और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काफी बदलाव किए जाते हैं।
किआ मोटर्स के पोर्टफोलियो में 7-सीटर कैरेंस काफी पॉपुलर हो चुकी है। कंपनी SUV और MPV में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनियों में से एक बना चुकी है। कंपनी अभी अपने पोर्टफोलियो में पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन देती है। कैरेंस क्लाविस EV के साथ EV की दुनिया में भी कदम रख चुकी है। सड़क पर टेस्टिंग के दौरान किआ कैरेंस के CNG वैरिएंट के टेस्ट म्यूल भी देखे हैं। हालांकि, कंपनी ने फैक्ट्री-फिटेड ऑप्शन के तौर पर इसे लॉन्च नहीं किया। अब कंपनी कैरेंस क्लाविस में कुछ नया करने वाली है।
दरअसल, इसके नए टेस्ट म्यूल को देखने से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कंपनी की पहली E85 फ्लेक्स फ्यूल कार हो सकती है। किया इंडिया ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वे हाइब्रिड से हटकर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट म्यूल के फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी होने की काफी संभावना है। इस टेस्ट म्यूल को आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा मंडल के पास किया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास देखा था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
VinFast VF MPV 7
₹ 24.49 लाख
BYD eMAX 7
₹ 26.9 - 29.9 लाख
Skoda Peaq
₹ 15 - 21 लाख
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
स्पाई शॉट्स में देखा जा सकता है कि यह किआ कैरेंस क्लाविस टेस्ट म्यूल पूरी तरह से अपारदर्शी कपड़े के कैमोफ्लाज से ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि इसका कलर इंपीरियल ब्लू है और इसके व्हील्स और लाइम ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स की वजह से इसका ट्रिम GTX या GTX+ हो सकता है। साथ ही, यह खास टेस्ट म्यूल नए 2026 मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें कुछ विज़ुअल बदलाव भी देखने को मिलते हैं।
E85 फ्लेक्स फ्यूल कम्पैटिबिलिटी के साथ किया इंडिया एक फ्यूचर के लिए तैयार मॉडल पेश करेगी, जब घरेलू फ्यूल में इथेनॉल का ज्यादा ब्लेंड आम बात हो जाएगी। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल सप्लाई और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काफी बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि इथेनॉल में नमी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे ऐसी गाड़ियों में जंग लग सकता है जो इसके लिए नहीं बनी हैं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लेक्स फ्यूल टेस्ट म्यूल नई 2026 किआ कैरेंस क्लाविस पर बेस्ड था और इसमें कुछ नए एलिमेंट्स मिलते हैं, जो 2026 कैरेंस क्लाविस EV और 2026 सिरोस में दिए गए अपडेट्स जैसे ही हैं। नए मॉडल ईयर 2026 अपडेट के हिस्से के तौर पर, किआ कैरेंस क्लाविस को नए फ्रंट बंपर के साथ नया फेशिया मिलता है। ध्यान देने वाली बात है कि क्लाविस ICE में फॉग लाइट्स नहीं थीं, लेकिन लेटेस्ट 2026 अपडेट में पहली बार फॉग लाइट्स दी गई हैं। नए मॉडल में हायर-स्पेक GT लाइन वैरिएंट्स के लिए नए व्हील डिजाइन भी मिलते हैं। यह टेस्ट म्यूल भी इसी पर आधारित था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।