फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ इस 7-सीटर कार की टेस्टिंग शुरू! ये अर्टिगा, इनोवा, ट्राइबर या ग्रेवाइट नहीं

E85 फ्लेक्स फ्यूल कम्पैटिबिलिटी के साथ किया इंडिया एक फ्यूचर के लिए तैयार मॉडल पेश करेगी, जब घरेलू फ्यूल में इथेनॉल का ज्यादा ब्लेंड आम बात हो जाएगी। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल सप्लाई और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काफी बदलाव किए जाते हैं।

किआ मोटर्स के पोर्टफोलियो में 7-सीटर कैरेंस काफी पॉपुलर हो चुकी है। कंपनी SUV और MPV में सबसे ज्यादा बिक्री करने वाली कंपनियों में से एक बना चुकी है। कंपनी अभी अपने पोर्टफोलियो में पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन देती है। कैरेंस क्लाविस EV के साथ EV की दुनिया में भी कदम रख चुकी है। सड़क पर टेस्टिंग के दौरान किआ कैरेंस के CNG वैरिएंट के टेस्ट म्यूल भी देखे हैं। हालांकि, कंपनी ने फैक्ट्री-फिटेड ऑप्शन के तौर पर इसे लॉन्च नहीं किया। अब कंपनी कैरेंस क्लाविस में कुछ नया करने वाली है।

दरअसल, इसके नए टेस्ट म्यूल को देखने से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कंपनी की पहली E85 फ्लेक्स फ्यूल कार हो सकती है। किया इंडिया ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वे हाइब्रिड से हटकर फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस टेस्ट म्यूल के फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी होने की काफी संभावना है। इस टेस्ट म्यूल को आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा मंडल के पास किया की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आसपास देखा था।

स्पाई शॉट्स में देखा जा सकता है कि यह किआ कैरेंस क्लाविस टेस्ट म्यूल पूरी तरह से अपारदर्शी कपड़े के कैमोफ्लाज से ढका हुआ है। ऐसा लगता है कि इसका कलर इंपीरियल ब्लू है और इसके व्हील्स और लाइम ग्रीन ब्रेक कैलिपर्स की वजह से इसका ट्रिम GTX या GTX+ हो सकता है। साथ ही, यह खास टेस्ट म्यूल नए 2026 मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें कुछ विज़ुअल बदलाव भी देखने को मिलते हैं।

E85 फ्लेक्स फ्यूल कम्पैटिबिलिटी के साथ किया इंडिया एक फ्यूचर के लिए तैयार मॉडल पेश करेगी, जब घरेलू फ्यूल में इथेनॉल का ज्यादा ब्लेंड आम बात हो जाएगी। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में फ्यूल स्टोरेज, फ्यूल सप्लाई और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काफी बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि इथेनॉल में नमी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, जिससे ऐसी गाड़ियों में जंग लग सकता है जो इसके लिए नहीं बनी हैं।