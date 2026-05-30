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जीप की नई SUV का टीजर हुई लीक, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा; ये टाटा के प्लेटफॉर्म पर हुई तैयार!

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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लीक हुई टीजर इमेज के आधार पर, जीप के कई खास डिजाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। इस सीक्रेट SUV का प्रोफाइल बॉक्सी है, जिसके चारों ओर शार्प और तराशी हुई पैनलिंग है। सामने की तरफ, इसके मुख्य फीचर्स में एक सीधा स्टांस, रोशनी वाली स्लैटेड ग्रिल, ऊपर लगी पतली LED DRLs और एक मजबूत बम्पर शामिल हैं।

जीप की नई SUV का टीजर हुई लीक, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा; ये टाटा के प्लेटफॉर्म पर हुई तैयार!

स्टेलेंटिस (Stellantis) के 2026 इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन के दौरान कंपनी ने चुपके से अपकमिंग जीप SUV की एक टीजर इमेज दिखाई थी। इसका कोई नाम, स्पेसिफिकेशन या लॉन्च की टाइमलाइन नहीं बताई गई, लेकिन इस इमेज ने अभी से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नेक्स्ट जनरेशन की रेनगैड (Renegade) हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि यह जीप का आने वाला 'मेड-इन-इंडिया' SUV प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसके इस दशक के आखिर तक आने की उम्मीद है।

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लीक इमेज ने उठाया डिजाइन से पर्दा
लीक हुई टीजर इमेज के आधार पर, जीप के कई खास डिजाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। इस सीक्रेट SUV का प्रोफाइल बॉक्सी है, जिसके चारों ओर शार्प और तराशी हुई पैनलिंग है। सामने की तरफ, इसके मुख्य फीचर्स में एक सीधा स्टांस, रोशनी वाली स्लैटेड ग्रिल, ऊपर लगी पतली LED DRLs और एक मजबूत बम्पर शामिल हैं। साइड प्रोफाइल में हेक्स-स्टाइल व्हील आर्च, डुअल-टोन ORVMs, ब्लैक कलर के B-पिलर्स और एक ब्लैक रूफ है।

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स्पोर्टी डिजाइन वाले बड़े एलॉय व्हील्स इसे एक शानदार लुक देते हैं। ये गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़ाने में भी मदद करते हैं। हालांकि, इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस नई जीप SUV में कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। मूल रेनगैड को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे 2023 में US और कनाडा में, 2025 में यूरोप में बंद कर दिया गया था। रेनगैड अभी भी लैटिन अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध है।

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स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म पर तैयार
अभी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नई पीढ़ी की रेनगैड, स्टेलेंटिस के अपने 'स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म' पर आधारित होगी। यह सिट्रोन के CMP / कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का एक ऐसा डेवलप रूप है, जिसकी लागत को काफी हद तक स्थानीय स्तर पर कम किया गया है। नई जनरेशन की रेनगैड के साथ, जीप का लक्ष्य नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के सब-$25,000 (लगभग 23.75 लाख रुपए) वाले सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अपनी जगह बनाना है। नई रेनगैड का लक्ष्य उभरते हुए बाजार हैं।

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50 से ज्यादा देशों में बेचने की योजना
हालांकि, नई जनरेशन की रेनगैड के बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी साफ नहीं हुई है, लेकिन स्टेलेंटिस ने हाल ही में एक नई 'मेड-इन-इंडिया' जीप SUV की पुष्टि की है। इसे 2028 में लॉन्च करने की योजना है। यह नई जीप SUV डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, दोनों तरह के बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी। दुनियाभर के 50 से ज्यादा देशों में इसे बेचने की योजना है। इन योजनाओं का खुलासा स्टेलेंटिस की हालिया APAC स्ट्रैटजी प्रेजेंटेशन में किया गया था।

हालांकि, स्टेलेंटिस ने भारत में बनी जीप SUV के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स के साथ मिलकर किया जाने वाला एक शेयरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। स्टेलेंटिस और टाटा मोटर्स के बीच पहले से ही कई एक्टिव कॉलेब्रेशन चल रहे हैं, जैसे पुणे के पास उनकी रंजनगांव मैन्युफैक्चरिंग फ़ैक्टरी, जो 50:50 के जॉइंट वेंचर के तौर पर काम करती है। इस प्लांट में बनने वाले मॉडल्स में जीप कम्पास, मेरेडियन और टाटा नेक्सन शामिल हैं।

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हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी मिलेगा
जीप की भारत में बनने वाली नई SUV के भी इसी फैक्टरी में बनने की उम्मीद है। अपनी प्रेजेंटेशन में स्टेलेंटिस ने टाटा को मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग में तालमेल बिठाने के लिए एक अहम पार्टनर के तौर पर बताया था। भारत में बनने वाली इस नई जीप SUV के लिए, इसकी कीमत को बाजार के हिसाब से कॉम्पटेटिव रखने के लिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोकलाइजेशन का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। बाजार की जरूरतों के हिसाब से इस नई जीप SUV में ICE, हाइब्रिड या पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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