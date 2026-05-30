जीप की नई SUV का टीजर हुई लीक, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा; ये टाटा के प्लेटफॉर्म पर हुई तैयार!

लीक हुई टीजर इमेज के आधार पर, जीप के कई खास डिजाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। इस सीक्रेट SUV का प्रोफाइल बॉक्सी है, जिसके चारों ओर शार्प और तराशी हुई पैनलिंग है। सामने की तरफ, इसके मुख्य फीचर्स में एक सीधा स्टांस, रोशनी वाली स्लैटेड ग्रिल, ऊपर लगी पतली LED DRLs और एक मजबूत बम्पर शामिल हैं।

स्टेलेंटिस (Stellantis) के 2026 इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन के दौरान कंपनी ने चुपके से अपकमिंग जीप SUV की एक टीजर इमेज दिखाई थी। इसका कोई नाम, स्पेसिफिकेशन या लॉन्च की टाइमलाइन नहीं बताई गई, लेकिन इस इमेज ने अभी से अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नेक्स्ट जनरेशन की रेनगैड (Renegade) हो सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि यह जीप का आने वाला 'मेड-इन-इंडिया' SUV प्रोजेक्ट हो सकता है, जिसके इस दशक के आखिर तक आने की उम्मीद है।

लीक इमेज ने उठाया डिजाइन से पर्दा

लीक हुई टीजर इमेज के आधार पर, जीप के कई खास डिजाइन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। इस सीक्रेट SUV का प्रोफाइल बॉक्सी है, जिसके चारों ओर शार्प और तराशी हुई पैनलिंग है। सामने की तरफ, इसके मुख्य फीचर्स में एक सीधा स्टांस, रोशनी वाली स्लैटेड ग्रिल, ऊपर लगी पतली LED DRLs और एक मजबूत बम्पर शामिल हैं। साइड प्रोफाइल में हेक्स-स्टाइल व्हील आर्च, डुअल-टोन ORVMs, ब्लैक कलर के B-पिलर्स और एक ब्लैक रूफ है।

स्पोर्टी डिजाइन वाले बड़े एलॉय व्हील्स इसे एक शानदार लुक देते हैं। ये गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़ाने में भी मदद करते हैं। हालांकि, इसमें इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस नई जीप SUV में कई प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। मूल रेनगैड को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसे 2023 में US और कनाडा में, 2025 में यूरोप में बंद कर दिया गया था। रेनगैड अभी भी लैटिन अमेरिका जैसे कुछ चुनिंदा बाजारों में उपलब्ध है।

स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म पर तैयार

अभी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स से पता चलता है कि नई पीढ़ी की रेनगैड, स्टेलेंटिस के अपने 'स्मार्ट कार प्लेटफॉर्म' पर आधारित होगी। यह सिट्रोन के CMP / कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का एक ऐसा डेवलप रूप है, जिसकी लागत को काफी हद तक स्थानीय स्तर पर कम किया गया है। नई जनरेशन की रेनगैड के साथ, जीप का लक्ष्य नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के सब-$25,000 (लगभग 23.75 लाख रुपए) वाले सब-कॉम्पैक्ट सेगमेंट में अपनी जगह बनाना है। नई रेनगैड का लक्ष्य उभरते हुए बाजार हैं।

50 से ज्यादा देशों में बेचने की योजना

हालांकि, नई जनरेशन की रेनगैड के बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी साफ नहीं हुई है, लेकिन स्टेलेंटिस ने हाल ही में एक नई 'मेड-इन-इंडिया' जीप SUV की पुष्टि की है। इसे 2028 में लॉन्च करने की योजना है। यह नई जीप SUV डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, दोनों तरह के बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी। दुनियाभर के 50 से ज्यादा देशों में इसे बेचने की योजना है। इन योजनाओं का खुलासा स्टेलेंटिस की हालिया APAC स्ट्रैटजी प्रेजेंटेशन में किया गया था।

हालांकि, स्टेलेंटिस ने भारत में बनी जीप SUV के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह प्रोजेक्ट टाटा मोटर्स के साथ मिलकर किया जाने वाला एक शेयरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। स्टेलेंटिस और टाटा मोटर्स के बीच पहले से ही कई एक्टिव कॉलेब्रेशन चल रहे हैं, जैसे पुणे के पास उनकी रंजनगांव मैन्युफैक्चरिंग फ़ैक्टरी, जो 50:50 के जॉइंट वेंचर के तौर पर काम करती है। इस प्लांट में बनने वाले मॉडल्स में जीप कम्पास, मेरेडियन और टाटा नेक्सन शामिल हैं।