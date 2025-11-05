नई वेन्यू के बेस मॉडल में मिलेगा इतना कुछ, टॉप लेने की नहीं पड़ेगी जरूरत! देखें सभी 10 वैरिएंट के फीचर्स
संक्षेप: हुंडई की न्यू सोनेट भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। कंपनी ने इसे 10 ट्रिम में लॉन्च किया है। इसमें दो N लाइन वैरिएंट भी हैं। वैरिएंट की लिस्ट में HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8, HX10, N6 (N Line) और N10 N Line) शामिल हैं।
हुंडई की न्यू सोनेट भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। कंपनी ने इसे 10 ट्रिम में लॉन्च किया है। इसमें दो N लाइन वैरिएंट भी हैं। वैरिएंट की लिस्ट में HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8, HX10, N6 (N Line) और N10 N Line) शामिल हैं। ऐसे आप भी इस कॉम्पैक्ट SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तब आपको इन सभी वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। हम यहां पर इन सभी के फीचर्स की डिटेल बता रहे हैं।
इंजन की बात करें तो नई वेन्यू में पुराने मॉडल वाले ही ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल ऑप्शन में 83hp पावर वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 120hp पावर वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन शामिल हैं। जिसमें पहला वाला सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ और दूसरा 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आता है। वहीं, नई वेन्यू में 116hp पावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जिसमें गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेन्यू के लिए एक नया एडिशन है। वेन्यू N लाइन सिर्फ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Venue
₹ 7.9 - 15.69 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.55 - 15.48 लाख
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Kia Syros
₹ 9 - 17.8 लाख
Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
|हुंडई वेन्यू HX2 (कीमत: 7.90-9.70 लाख रुपए)
|6 एयरबैग
EBD के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC)
व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट (VSM)
हिल असिस्ट कंट्रोल (HAC)
फ्रंट डिस्क ब्रेक
आगे और पीछे की सीट बेल्ट प्रीटेंशनर
सभी सीटों के लिए रिमाइंडर के साथ 3-पॉइंट सीटबेल्ट
ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट
इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक
स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक
फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
रियर पार्किंग सेंसर
व्हील कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील (1.2 पेट्रोल)
16-इंच डुअल-टोन स्टील व्हील (1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल)
आगे और पीछे स्किडप्लेट्स
LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
LED DRLs और पोजिशनिंग लैंप
LED रियर स्टॉप लैंप
LED टेल-लैंप
ब्लैक प्लास्टिक ग्रिल
बॉडी-कलर्ड ORVMs
बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल
शार्क-फिन एंटीना
बॉडी-कलर्ड स्पॉइलर
10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
4.2-इंच MID के साथ पार्ट-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
ऑल ब्लैक इंटीरियर
फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
हाइट एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट
ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल के साथ फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील
वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
आगे और पीछे स्पीकर
मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल
फोल्डेबल चाबी
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
रियर AC वेंट
आगे और पीछे USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
आगे और पीछे पावर विंडो
पावर आउटलेट
टिल्ट फंक्शन के साथ पावर स्टीयरिंग
केबिन लैंप
|हुंडई वेन्यू HX4 (कीमत: 8.80 लाख रुपए)
|HX2 के सभी फीचर्स
टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
डायनामिक गाइडलाइन वाला रिवर्स कैमरा
टाइमर के साथ रियर डिफॉगर
ORVMs पर इंडिकेटर्स
इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs
डार्क क्रोम ग्रिल
डार्क ग्रे और डव ग्रे इंटीरियर
डुअल-टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
|हुंडई वेन्यू HX5 (कीमत: 9.15 से 11.58 लाख रुपए)
|HX4 के सभी फीचर्स
मैनुअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
सनरूफ
पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
क्रूज कंट्रोल (सिर्फ 1.0 टर्बो-पेट्रोल और 1.5 डीजल में)
पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की (सिर्फ 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो-पेट्रोल में)
ऑटो-फोल्डिंग ORVMs (सिर्फ 1.2 पेट्रोल और 1.0 टर्बो-पेट्रोल में)
स्मार्ट की के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट (सिर्फ 1.0 टर्बो-पेट्रोल में)
फ्रंट आर्मरेस्ट (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
|हुंडई वेन्यू HX6 (कीमत: 10.43-11.98 लाख रुपए)
|HX5 के सभी फीचर्स
क्वाड बीम LED हेडलाइट्स
डार्क क्रोम डोर हैंडल
ब्लैक रूफ स्पॉइलर और ORVMs
ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
रूफ रेल्स
लेदरेट-रैप्ड गियर नॉब
ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ पावर्ड ड्राइवर विंडो
पिछली खिड़की पर सनशेड
पिछली पार्सल ट्रे
फ्रंट ट्वीटर्स
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
वायरलेस चार्जिंग पैड
पिछला वाइपर और वॉशर
पैसेंजर वैनिटी मिरर
लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
पीछे हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
वेलकम फंक्शन के साथ पडल लैंप (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
60:40 स्प्लिट पिछली सीट (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
2-स्टेप पीछे रिक्लाइनिंग सीट (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
कपहोल्डर के साथ पिछला आर्मरेस्ट (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
लगेज लैंप (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
ग्लवबॉक्स कूलिंग (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
|हुंडई वेन्यू HX6T (कीमत: 10.70 लाख रुपए)
|HX6T के सभी फीचर्स
कनेक्टेड कार टेक
ओवर-द-एयर (OTA) व्हीकल अपडेट
सनरूफ के लिए वॉयस रिकग्निशन
|हुंडई वेन्यू HX7 (कीमत: 12.51 लाख रुपए)
|HX6T के सभी फीचर्स
16-इंच एलॉय व्हील्स
आगे और पीछे LED लाइट बार
LED इंडिकेटर्स
डैशबोर्ड पर सफेद एम्बिएंट लाइटिंग
|हुंडई वेन्यू HX8 (कीमत: 11.81-12.85 लाख रुपए)
|HX7 के सभी फीचर्स
पीछे डिस्क ब्रेक (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
डार्क नेवी और डव ग्रे इंटीरियर
डुअल टोन लेदरेट सीटें
डोर आर्मरेस्ट
4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
सेंटर कंसोल पर सफेद एम्बिएंट लाइटिंग (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
ड्राइव मोड सेलेक्ट (इको, नॉर्मल, स्पोर्ट) (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
ट्रैक्शन कंट्रोल मोड (सैंड, मड, स्नो) (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT और डीजल AT में)
|हुंडई वेन्यू HX10 (कीमत: 14.56-15.51 लाख रुपए)
|HX8 के सभी फीचर्स
इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
आगे और साइड पार्किंग सेंसर
लेवल 2 ADAS
डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले
बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
आइडल स्टॉप एंड गो (ISG) (सिर्फ 1.0 टर्बो पेट्रोल में)
नई हुंडई वेन्यू N लाइन वेरिएंट के हिसाब से फीचर्स
|हुंडई वेन्यू N6 (कीमत: 10.55-14.30 लाख रुपए)
|HX4 के सभी फीचर्स
17-इंच एलॉय व्हील्स
N लाइन बैजिंग
डुअल एग्जॉस्ट टिप्स
डुअल-रिज रूफ स्पॉइलर
लाल कैलिपर्स के साथ आगे और पीछे डिस्क ब्रेक
मैन्युअल रूप से ऊंचाई एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट
ऑल-ब्लैक इंटीरियर फिनिश
N ब्रांडिंग वाली ब्लैक लेदरेट सीटें
लेदरेट-रैप्ड N-स्पेक स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब
पैडल शिफ्टर्स (सिर्फ टर्बो-पेट्रोल DCT में)
क्रूज कंट्रोल
फ्रंट आर्मरेस्ट
क्वाड बीम LED हेडलाइट्स
रूफ रेल्स
ऑटो अप/डाउन और एंटी-पिंच के साथ पावर्ड ड्राइवर विंडो
पिछली पार्सल ट्रे
ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (सिर्फ DCT में)
|हुंडई वेन्यू N10 (कीमत: 15.30 लाख रुपए)
|N6 के सभी फीचर्स
इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM
आगे और साइड पार्किंग सेंसर
लेवल 2 ADAS
डुअल 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले
बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम
आइडल स्टॉप एंड गो (ISG)
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें
एरोमा डिफ्यूज़र
वायरलेस चार्जिंग पैड
कनेक्टेड कार टेक
OTA अपडेट
डैशबोर्ड और सेंटर कंसोल पर रेड एम्बिएंट लाइटिंग
4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स
पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप के साथ स्मार्ट की
ऑटो-फोल्डिंग ORVMs
स्मार्ट की के साथ रिमोट इंजन स्टार्ट
ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
पिछली खिड़की पर सनशेड
फ्रंट ट्वीटर्स
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
वायरलेस चार्जिंग पैड
रियर वाइपर और वॉशर
पैसेंजर वैनिटी मिरर
पीछे हाइट-एडजस्टेबल हेडरेस्ट
वेलकम फंक्शन के साथ पडल लैंप
60:40 स्प्लिट रियर सीट
2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट
कपहोल्डर के साथ रियर आर्मरेस्ट
लगेज लैंप
ग्लवबॉक्स कूलिंग
नई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
नई वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।
वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।
फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।