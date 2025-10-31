Hindustan Hindi News
₹25,000 में शुरू हुई नई हुंडई वेन्यू की बुकिंग, कंपनी ने ठूंस दिए ये गजब फीचर्स; 3 दिन बाद होगी लॉन्चिंग

₹25,000 में शुरू हुई नई हुंडई वेन्यू की बुकिंग, कंपनी ने ठूंस दिए ये गजब फीचर्स; 3 दिन बाद होगी लॉन्चिंग

संक्षेप: हुंडई ने 25,000 रुपये में नई हुंडई वेन्यू की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने इसमें कई गजब फीचर्स ऑफर किए हैं। नई हुंडई वेन्यू की लॉन्चिंग 3 दिन बाद यानी कि 4 नवंबर 2025 को होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 04:48 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Hyundai Venue N Linearrow

हुंडई (Hyundai) ने अपने पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू (Venue) का नया और ज्यादा स्पोर्टी अवतार वेन्यू एन-लाइन (Venue N-Line) भारत में पेश कर दिया है। कंपनी ने इसकी बुकिंग 25,000 रुपये से शुरू कर दी है, जबकि इसका लॉन्च 4 नवंबर 2025 को होगा। यह नया मॉडल उन लोगों के लिए है, जो वेन्यू (Venue) जैसी प्रैक्टिकल SUV के साथ थोड़ा स्पोर्टी, एग्रेसिव और परफॉर्मेंस-फोकस्ड ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डिजाइन में जबरदस्त बदलाव

हुंडई वेन्यू एन-लाइन (Venue N-Line) को कंपनी (Hyundai) ने पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और डायनामिक लुक दिया है। नया मॉडल अब एक्सक्लूसिव डार्क क्रोम ग्रिल, रेड एक्सेंट्स और डुअल-टोन बॉडी ऑप्शन के साथ आता है। इसमें N-बैज वाले 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स, स्पोर्टी बंपर्स और रियर स्पॉइलर मिलते हैं। इन सबके साथ वेन्यू N-लाइन (Venue N-Line) अब पहले से कहीं ज्यादा रैली-रेडी SUV लगती है।

रेड और ब्लैक थीम में परफॉर्मेंस का फील

इंटीरियर का केबिन पूरी तरह स्पोर्टी फील देता है। इसमें ब्लैक-रेड थीम वाला इंटीरियर, N-बैज्ड लेदर सीट्स, मेटल पैडल्स और N-लाइन स्टीयरिंग व्हील, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। ये सब मिलकर ड्राइवर को हर सफर में रेस-कार जैसी एनर्जी देते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

वेन्यू N-लाइन (Venue N-Line) में वही पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 118 bhp की पावर और 172 Nm टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के दो ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 7-स्पीड DCT (डुअल क्लच ट्रांसमिशन) ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही इसमें पैडल शिफ्टर्स, मल्टी ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए हैं, जिससे ड्राइविंग का मजा कई गुना बढ़ जाता है। इसमें ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप से आने वाली स्पोर्टी आवाज इसे और भी एक्साइटिंग बनाती है।

सेफ्टी फीचर्स – अब पहले से ज्यादा एडवांस

हुंडई (Hyundai) ने इस बार वेन्यू N- लाइन (Venue N-Line) में सेफ्टी को भी टॉप लेवल पर रखा है। ये SUV अब लेवल-2 ADAS (21 फंक्शन के साथ) फीचर के साथ आती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक + ऑटो होल्ड, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) 40+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स और मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर है, यानि अब यह SUV सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं, बल्कि और भी सुरक्षित हो गई है।

वैरिएंट और कलर ऑप्शन

वेन्यू N-लाइन (Venue N-Line) दो वैरिएंट्स में आएगी। इसमें N6 (MT/DCT) और N10 (DCT) वैरिएंट है। कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको 5 मोनोटोन कलर्स मिलेंगे।

लॉन्च और बुकिंग डिटेल

वेन्यू N-लाइन की बुकिंग 25,000 रुपये में हुंडई की वेबसाइट या नजदीकी डीलरशिप पर की जा सकती है। इसका ऑफिशियल लॉन्च 4 नवंबर 2025 को होगा और डिलीवरी जल्द शुरू होगी।

वेन्यू N-लाइन में क्या खास?

यह SUV उन खरीदारों के लिए परफेक्ट है, जो वेन्यू (Venue) के रिफाइंडनेस के साथ स्पोर्टी हैंडलिंग और यूनिक स्टाइल चाहते हैं। हुंडई (Hyundai) ने N-लाइन सीरीज को धीरे-धीरे भारत में मजबूत किया है, पहले i20 N-लाइन, फिर क्रेटा N-लाइन और अब वेन्यू N-लाइन इस लाइनअप को और प्रीमियम बना रही है।

