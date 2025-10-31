नई वेन्यू के बेस मॉडल में ही मिलेगा इतना कुछ, टॉप के लिए खर्च नहीं करने पड़ेंगे लाखों रुपए; जानिए डिटेल

संक्षेप: हुंडई की न्यू वेन्यू की लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। कंपनी ये कार 4 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे लॉन्च करने से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स का खुलासा हो गया है।

हुंडई की न्यू वेन्यू की लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। कंपनी ये कार 4 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे लॉन्च करने से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स का खुलासा हो गया है। हाालांकि, कंपनी भी इसके फीचर्स की लिस्ट से पर्दा हटा चुकी है। ऐसे में डीलर यार्ड पर न्यू वेन्यू के एंट्री लेवल ट्रिम की डिटेल सामने आई है। इस कॉम्पैक्ट SUV के बेस वैरिएंट में क्या-क्या मिलने वाला है, चलिए जानते हैं।

डीलर यार्ड पर न्यू वेन्यू का बेस ट्रिम, टॉप-स्पेक ट्रिम के बगल में खड़ा देख गया। व्हाइट कलर की लोअर-स्पेक वेन्यू में कई ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जो इसे हायर ट्रिम्स से अलग बनाते हैं। इनमें प्रोजेक्टर हेडलैंप, कवर वाले छोटे स्टील व्हील्स (शायद 15 या 16-इंच यूनिट्स) और रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं। ये डिजाइन संकेत देते हैं कि यह नई लाइनअप में मिड या एंट्री लेवल वैरिएंट में से एक हो सकता है।

इंटीरियर की बात करें तो केबिन मॉडर्न और फंक्शनल दिखता है। इसमें कर्व्ड डुअल-स्क्रीन लेआउट बरकरार रखा गया है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर को इंटीग्रेट करता है। साथ ही, मोर्स कोड में हुंडई लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील भी है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैरिएंट टॉप-स्पेक मॉडल से डुअल-टोन केबिन थीम भी शेयर करता है। सनरूफ और अपडेटेड HVAC कंट्रोल्स जैसे फीचर्स भी लेता है।