नई वेन्यू के बेस मॉडल में ही मिलेगा इतना कुछ, टॉप के लिए खर्च नहीं करने पड़ेंगे लाखों रुपए; जानिए डिटेल

संक्षेप: हुंडई की न्यू वेन्यू की लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। कंपनी ये कार 4 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे लॉन्च करने से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स का खुलासा हो गया है।

Fri, 31 Oct 2025 09:11 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई की न्यू वेन्यू की लॉन्च का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। कंपनी ये कार 4 नवंबर को लॉन्च करने वाली है। खास बात ये है कि कंपनी ने इसे लॉन्च करने से पहले डीलरशिप पर पहुंचना शुरू कर दिया है। जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स का खुलासा हो गया है। हाालांकि, कंपनी भी इसके फीचर्स की लिस्ट से पर्दा हटा चुकी है। ऐसे में डीलर यार्ड पर न्यू वेन्यू के एंट्री लेवल ट्रिम की डिटेल सामने आई है। इस कॉम्पैक्ट SUV के बेस वैरिएंट में क्या-क्या मिलने वाला है, चलिए जानते हैं।

डीलर यार्ड पर न्यू वेन्यू का बेस ट्रिम, टॉप-स्पेक ट्रिम के बगल में खड़ा देख गया। व्हाइट कलर की लोअर-स्पेक वेन्यू में कई ऐसे बदलाव दिख रहे हैं जो इसे हायर ट्रिम्स से अलग बनाते हैं। इनमें प्रोजेक्टर हेडलैंप, कवर वाले छोटे स्टील व्हील्स (शायद 15 या 16-इंच यूनिट्स) और रूफ रेल्स नहीं दिए गए हैं। ये डिजाइन संकेत देते हैं कि यह नई लाइनअप में मिड या एंट्री लेवल वैरिएंट में से एक हो सकता है।

इंटीरियर की बात करें तो केबिन मॉडर्न और फंक्शनल दिखता है। इसमें कर्व्ड डुअल-स्क्रीन लेआउट बरकरार रखा गया है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर को इंटीग्रेट करता है। साथ ही, मोर्स कोड में हुंडई लोगो वाला नया स्टीयरिंग व्हील भी है। दिलचस्प बात यह है कि यह वैरिएंट टॉप-स्पेक मॉडल से डुअल-टोन केबिन थीम भी शेयर करता है। सनरूफ और अपडेटेड HVAC कंट्रोल्स जैसे फीचर्स भी लेता है।

इस एंट्री-स्पेक ट्रिम के अलावा, टॉप-एंड वैरिएंट भी एक नए डार्क ब्लैक शेड में देखा गया है, जो वेन्यू के कलर पैलेट और ओवरऑल अपील को बढ़ाने पर हुंडई के फोकस की पुष्टि करता है। नई हुंडई वेन्यू 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ पेश की जाएगी। प्री-बुकिंग फिलहाल 25,000 रुपए में खुली हैं। ऑफिशियल कीमतें अगले सप्ताह घोषित की जाएंगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
