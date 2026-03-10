Hindustan Hindi News
हुंडई वेन्यू का नया डीजल वैरिएंट लॉन्च, 1 लाख बुकिंग पार होने पर आया ये नया मॉडल; इतनी है कीमत

Mar 10, 2026 02:51 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हुंडई वेन्यू ने हाल ही में 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हासिल कर नया रिकॉर्ड सेट किया है। इसके साथ ही हुंडई ने वेन्यू का नया वैरिएंट HX8 Diesel AT लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹13.69 लाख (एक्स-शोरूम) है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

हुंडई वेन्यू का नया डीजल वैरिएंट लॉन्च, 1 लाख बुकिंग पार होने पर आया ये नया मॉडल; इतनी है कीमत
ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

इतनी है SUV की कीमत

हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) भारतीय बाजार में ₹8 लाख से ₹15.69 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत रेंज में उपलब्ध है। पहले वेन्यू (Venue) के डीजल वैरिएंट HX2, HX5, HX7 और HX10 ट्रिम में मिलते थे। अब नया HX8 Diesel AT जुड़ने से ग्राहकों को एक और विकल्प मिल गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

न्यू HX8 वैरिएंट में कंपनी का भरोसेमंद 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल इंजन दिया गया है। 1.5L CRDi डीजल के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। ये इंजन मजबूत टॉर्क और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यह इंजन सिटी की ड्राइविंग और हाईवे दोनों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है।

ये भी पढ़ें:सस्ती EV से लेकर नई 7-सीटर तक! मार्केट में धूम मचाने आ रहीं मारुति की ये 4 कारें

फीचर्स की लंबी लिस्ट

नए वैरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हुंडई ब्लूलिंक (Hyundai Bluelink) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और OTA अपडेटेड सपोर्ट देखने को मिलता है।

इसमें क्रैश पैड और सेंटर कंसोल पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड, रियर डिस्क ब्रेक, ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट जैसे ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स (Sand, Mud, Snow) और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट में से एक है। हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) को मिलने वाली 1 लाख से ज्यादा बुकिंग इस बात का संकेत है कि ग्राहकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

कंपनी के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग (Tarun Garg) के मुताबिक भारतीय ग्राहक अब स्मार्ट, कनेक्टेड और फीचर-लोडेड कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वेन्यू (Venue) इसी जरूरत को पूरा करती है। आधुनिक फीचर्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कई इंजन विकल्पों के साथ यह SUV खासकर यंग और शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Hyundai Venue Hyundai

