हुंडई वेन्यू का नया डीजल वैरिएंट लॉन्च, 1 लाख बुकिंग पार होने पर आया ये नया मॉडल; इतनी है कीमत
हुंडई वेन्यू ने हाल ही में 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हासिल कर नया रिकॉर्ड सेट किया है। इसके साथ ही हुंडई ने वेन्यू का नया वैरिएंट HX8 Diesel AT लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹13.69 लाख (एक्स-शोरूम) है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।
भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और इसी सेगमेंट में हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) की लोकप्रिय SUV हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। कंपनी ने बताया कि नई वेन्यू (Venue) को भारत में 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए कंपनी ने इसका नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वैरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस नए वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत ₹13,69,900 रखी गई है।
इतनी है SUV की कीमत
हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) भारतीय बाजार में ₹8 लाख से ₹15.69 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत रेंज में उपलब्ध है। पहले वेन्यू (Venue) के डीजल वैरिएंट HX2, HX5, HX7 और HX10 ट्रिम में मिलते थे। अब नया HX8 Diesel AT जुड़ने से ग्राहकों को एक और विकल्प मिल गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस
न्यू HX8 वैरिएंट में कंपनी का भरोसेमंद 1.5-लीटर U2 CRDi डीजल इंजन दिया गया है। 1.5L CRDi डीजल के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। ये इंजन मजबूत टॉर्क और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यह इंजन सिटी की ड्राइविंग और हाईवे दोनों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देता है।
फीचर्स की लंबी लिस्ट
नए वैरिएंट में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल-टोन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हुंडई ब्लूलिंक (Hyundai Bluelink) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और OTA अपडेटेड सपोर्ट देखने को मिलता है।
इसमें क्रैश पैड और सेंटर कंसोल पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड, रियर डिस्क ब्रेक, ईको, नॉर्मल, स्पोर्ट जैसे ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स (Sand, Mud, Snow) और पैडल शिफ्टर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मजबूत पकड़
भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट में से एक है। हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) को मिलने वाली 1 लाख से ज्यादा बुकिंग इस बात का संकेत है कि ग्राहकों के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
कंपनी के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग (Tarun Garg) के मुताबिक भारतीय ग्राहक अब स्मार्ट, कनेक्टेड और फीचर-लोडेड कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वेन्यू (Venue) इसी जरूरत को पूरा करती है। आधुनिक फीचर्स, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और कई इंजन विकल्पों के साथ यह SUV खासकर यंग और शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
