Hindi Newsऑटो न्यूज़New Hyundai Venue HX2 Base Variant Reaches Local Dealers, check all details
डीलरशिप पर पहुंचने लगी ₹7.90 लाख की ये धाकड़ SUV, इसके बेस मॉडल में ही कई गजब फीचर्स; टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का फुल पैकेज

डीलरशिप पर पहुंचने लगी ₹7.90 लाख की ये धाकड़ SUV, इसके बेस मॉडल में ही कई गजब फीचर्स; टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का फुल पैकेज

संक्षेप: हुंडई वेन्यू HX2 (Hyundai Venue HX2) का बेस वैरिएंट डीलरशिप पर पहुंचने लगा है। इसकी कीमत 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।ये कार स्टाइल, टेक्नोलॉजी और कंफर्ट का शानदार पैकेज है। 

Fri, 7 Nov 2025 12:11 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Hyundai Venuearrow

भारत में हुंडई (Hyundai) ने नई जेनरेशन वेन्यू (Venue) का धमाकेदार आगाज कर दिया है। अब इसका बेस वैरिएंट HX2 भी स्थानीय डीलरशिप्स पर पहुंच गया है। कंपनी ने हाल ही में इसकी कीमतों की घोषणा की थी, जो 7.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि हुंडई वेन्यू HX2 (Hyundai Venue HX2) भले ही एंट्री-लेवल ट्रिम हो, लेकिन इसके फीचर्स किसी प्रीमियम कार से कम नहीं है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

डिजाइन और एक्सटीरियर

नई वेन्यू HX2 (Venue HX2) में हुंडई (Hyundai) ने प्रीमियम लुक बरकरार रखा है। इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स (Daytime Running Lights), एलईडी टेललैम्प्स और कवर्स के साथ 15-इंच के ब्लैक व्हील्स मिलते हैं। इसमें बॉडी-कलर्ड डोर हैंडल्स और ORVMs मिलते हैं। इसके पीछे की तरफ बड़े VENUE लेटरिंग दी गई है। इन सबके चलते यह बेस मॉडल भी एकदम स्मार्ट और प्रीमियम अपील देता है।

इंटीरियर और फीचर्स

अंदर बैठते ही वेन्यू (Venue) HX2 का केबिन बिल्कुल मॉडर्न फील देता है। इसमें डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले सेटअप, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राएड ऑटो कनेक्टिविटी, 4 टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑल फोर पावर विंडो, रियर AC वेंट्स और ऑल-ब्लैक फैब्रिक इंटीरियर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इन फीचर्स के साथ यह बेस वैरिएंट एंट्री-लेवल खरीदारों के लिए वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है।

इंजन और ट्रांसमिशन

हुंडई वेन्यू HX2 (Hyundai Venue HX2) को 3 इंजन विकल्पों में पेश किया गया है। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल (NA) (5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल (6-स्पीड मैनुअल) और 1.5-लीटर डीजल (6-स्पीड मैनुअल) दिया गया है। तीनों ही इंजनों को भारत की रोड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कंफर्ट और एफिशिएंसी का बेहतरीन संतुलन देने के लिए ट्यून किया गया है।

ये भी पढ़ें:बजट SUV हुंडई वेन्यू के इस वैरिएंट पर टूटे लोग, 20% ग्राहकों ने सिर्फ ये चुना

वैरिएंट और लॉन्च अपडेट

नई वेन्यू (Venue) को कुल 8 वैरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि टॉप-एंड वैरिएंट्स पहले ही डीलरशिप्स पर दिख चुके हैं और अब HX2 बेस मॉडल की एंट्री के साथ वेन्यू (Venue) की डिलीवरी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
