New Hyundai Venue First Official Teaser Out Ahead Of Launch
हुंडई ने जारी किया न्यू वेन्यू का टीजर, 4 नवंबर को लॉन्च होगी; 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन और ADAS 2 की सेफ्टी

हुंडई ने जारी किया न्यू वेन्यू का टीजर, 4 नवंबर को लॉन्च होगी; 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन और ADAS 2 की सेफ्टी

संक्षेप: हुंडई मोटर इंडिया ने ऑफिशियली एकदम नई 2026 हुंडई वेन्यू का पहला लुक जारी कर दिया है। जिससे यह पुष्टि होती है कि यह पॉपुलर सब-4 मीटर SUV 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च के लिए तैयार है।

Fri, 24 Oct 2025 01:23 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया ने ऑफिशियली एकदम नई 2026 हुंडई वेन्यू का पहला लुक जारी कर दिया है। जिससे यह पुष्टि होती है कि यह पॉपुलर सब-4 मीटर SUV 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च के लिए तैयार है। टीजर में SUV के नए डिजाइन की झलक दिखाई गई है, जिसमें शार्प LED लाइटिंग एलिमेंट्स और एक बोल्ड फ्रंट प्रोफाइल दिखाया गया है, जो हुंडई के लेटेस्ट डिजाइन दर्शन के अनुरूप है। यह नेक्स्ट जनरेशन की वेन्यू का ग्लोबल डेब्यू है, जिसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। लॉन्च के तुरंत बाद बड़ इंटरनेशनल बाजारों में एक्सपोर्ट की जाएगी।

जैसा कि टीजर में देखा जा सकता है, नई वेन्यू ज्यादा मजबूत और सीधी दिखती है। इसमें आयताकार ग्रिल, C-आकार के LED DRLs, वर्टिकली स्टैक्ड हेडलैंप और पूरी चौड़ाई वाली LED लाइट बार के साथ पूरी तरह से नए डिजाइन वाला फ्रंट फेसिया है। निचले बम्पर में SUV जैसी अपील के लिए बुल-बार-स्टाइल डिजाइन है।

साइड्स में क्रेटा की तरह फ्लैट डोर पैनल, चंकी व्हील आर्च और नया सी-पिलर डिजाइन देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील डिजाइन और पिछले हिस्से पर स्लीक सिल्वर इंसर्ट इसके मॉडर्न और मस्कुलर लुक को पूरा करते हैं। कनेक्टेड LED टेल लैंप और ज्यादा आकर्षक टेलगेट की बदौलत पीछे का हिस्सा पहले से ज्यादा साफ-सुथरा दिखता है। कुल मिलाकर, 2026 वेन्यू पहले से ज्यादा बड़ी और प्रीमियम दिखती है, जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में हुंडई की डिजाइन लैंग्वेज को एक नया डायमेंशन देती है।

ये भी पढ़ें:भारत में कार बेचने वाली BYD ला रही नई केई इलेक्ट्रिक कार, फीचर्स का हुआ खुलासा

नए इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स
2026 वेन्यू के केबिन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हुंडई इस SUV में नई क्रेटा और अल्काजार की तरह इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दो 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन देगी। डैशबोर्ड में टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, नए डिजाइन वाले एसी वेंट और नया फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील होगा। प्रीमियम फीचर्स में 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और टॉप वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ शामिल होने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिहाज से, नई वेन्यू में लेवल-2 ADAS दिया जाएगा, जो मौजूदा मॉडल के लेवल-1 सूट से आगे बढ़कर, जिसमें आगे की टक्कर की चेतावनी, लेन से बाहर निकलने की चेतावनी और ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने की चेतावनी शामिल है। इस अपडेट में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट टक्कर की चेतावनी, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक 360 डिग्री कैमरा शामिल हो सकता है।

ये भी पढ़ें:3 नई SUV लॉन्च करेगी होंडा, इसमें 2 हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रिक मॉडल

न्यू वेन्यू का इंजन और ऑप्शन
मैकेनिकल रूप से नई वेन्यू अपने 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन को बरकरार रखेगी। हालांकि, उम्मीद है कि हुंडई डीजल इंजन के साथ एक 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक भी पेश करेगी, जो ग्राहकों के बीच एक मोस्ट अवेटिंग अपडेट भी है। पेट्रोल वैरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स जारी रहेंगे। पावर आउटपुट बदलने की उम्मीद कम है। यानी 1.2L पेट्रोल के लिए 83 PS, 1.0L टर्बो पेट्रोल के लिए 120 PS और 1.5L डीजल के लिए 116 PS पावर जनरेट करेगा।

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
