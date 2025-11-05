₹7.90 लाख की न्यू वेन्यू खरीदने लिया ₹6 लाख का लोन, तो 5 साल के लिए कितनी बनेगी EMI? यहां समझें
हुंडई ने अपनी न्यू वेन्यू की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए (बेस वैरिएंट HX2) तय की है। कंपनी ने इसे 10 ट्रिम HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8, HX10, N6 (N लाइन) और N10 N लाइन) में लॉन्च किया है। न्यू वेन्यू लग्जरी इंटीरियर और खूबसूरत एक्सटीरिय के साथ आई है। साथ ही, इसमें मल्टी इंजन ऑप्शन और गजब की सेफ्टी भी मिलती है। ऐसे में आप भी इस कार को लोन पर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो हम यहां पर इसकी EMI कैलकुलेशन से जुड़ा गणित समझा रहे हैं।
आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑटो लोन कार की एक्स-शोरूम कीमत पर मिलेगा। डाउन पेमेंट, इंश्योरेंस और RTO जैसे खर्च आपको जेब से ही देने होंगे। आप वेन्यू के बेस वैरिएंट HX2 को खरीदने का प्लान बना रहे हैं। तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.90 लाख रुपए है। ऐसे में आप 1.90 लाख का डाउन पेमेंट करके 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब आपको हर महीने कितनी EMI चुकानी होगी, इसकी कैल्कुलेशन को समझते हैं।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8%
|3 साल
|18802 रुपए
|8%
|4 साल
|14648 रुपए
|8%
|5 साल
|12166 रुपए
|8%
|6 साल
|10520 रुपए
|8%
|7 साल
|9352 रुपए
हुंडई वेन्यू के बेस वैरिएंट HX2 को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,802 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,648 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,166 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,520 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,352 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|8.50%
|3 साल
|18941 रुपए
|8.50%
|4 साल
|14789 रुपए
|8.50%
|5 साल
|12310 रुपए
|8.50%
|6 साल
|10667 रुपए
|8.50%
|7 साल
|9502 रुपए
हुंडई वेन्यू के बेस वैरिएंट HX2 को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 18,941 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,789 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,310 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,667 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,502 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9%
|3 साल
|19080 रुपए
|9%
|4 साल
|14931 रुपए
|9%
|5 साल
|12455 रुपए
|9%
|6 साल
|10815 रुपए
|9%
|7 साल
|9653 रुपए
हुंडई वेन्यू के बेस वैरिएंट HX2 को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,080 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 14,931 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,455 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,815 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,653 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|9.50%
|3 साल
|19220 रुपए
|9.50%
|4 साल
|15074 रुपए
|9.50%
|5 साल
|12601 रुपए
|9.50%
|6 साल
|10965 रुपए
|9.50%
|7 साल
|9806 रुपए
हुंडई वेन्यू के बेस वैरिएंट HX2 को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,220 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,074 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,601 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 10,965 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,806 रुपए बनेगी।
|₹6 लाख के ऑटो लोन पर EMI कैलकुलेशन
|इंटरेस्ट रेट
|टेन्योर
|मंथली EMI
|10%
|3 साल
|19360 रुपए
|10%
|4 साल
|15218 रुपए
|10%
|5 साल
|12748 रुपए
|10%
|6 साल
|11116 रुपए
|10%
|7 साल
|9961 रुपए
हुंडई वेन्यू के बेस वैरिएंट HX2 को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 6 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 19,360 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 15,218 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 12,748 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 11,116 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 9,961 रुपए बनेगी।
नई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
नई वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।
वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।
फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।
हुंडई वेन्यू इंजन ऑप्शन
इंजन की बात करें तो नई वेन्यू में पुराने मॉडल वाले ही ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल ऑप्शन में 83hp पावर वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 120hp पावर वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन शामिल हैं। जिसमें पहला वाला सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ और दूसरा 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आता है। वहीं, नई वेन्यू में 116hp पावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जिसमें गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेन्यू के लिए एक नया एडिशन है। वेन्यू N लाइन सिर्फ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है।
