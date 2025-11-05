Hindustan Hindi News
New Hyundai Venue Diesel Rivals Mileage Compared
नई वेन्यू का सोनेट, सिरोस, सेल्टोस, नेक्सन, XUV 3XO से मुकाबला; डीजल इंजन में किसका माइलेज बेहतर

संक्षेप: हुंडई ने अपनी न्यू वेन्यू को लॉन्च कर दिया है। कोरियन ऑटोमेकर ने अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV को पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। हम यहां इस कार और इसके राइवल के डीजल इंजन और माइलेज का अंतर बता रहे हैं।

Wed, 5 Nov 2025 10:19 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई ने अपनी न्यू वेन्यू को लॉन्च कर दिया है। कोरियन ऑटोमेकर ने अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV को पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। हम यहां इस कार और इसके राइवल के डीजल इंजन और माइलेज का अंतर बता रहे हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला किआ सोनेट, किआ सिरोस, महिंद्रा XUV 3XO और टाटा नेक्सन जैसे मॉडल से होगा। चलिए टेबल की मदद से इनके कम्पेरिजन को देखते हैं। ताकि आप अपने लिए एक इनमें से बेहतर SUV को सिलेक्ट कर पाएं।

न्यू हुंडई वेन्यू Vs राइवल: डीजल इंजन, पावर और माइलेज
टाइपहुंडई वेन्यूकिआ सोनेटकिआ सिरोसमहिंद्रा XUV 3XOटाटा नेक्सन
इंजन टाइप4 cyls turbo4 cyls turbo4 cyls turbo4 cyls turbo4 cyls turbo
डिसप्लेसमेंट1493cc1493cc1493cc1497cc1497cc
पावर116hp116hp116hp117hp115hp
टॉर्क250Nm250Nm250Nm300Nm260Nm
मैनुअल ट्रांसमिशन6-speed MT6-speed MT6-speed MT6-speed MT6-speed MT
ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशनN/AN/AN/A6-speed AMT6-speed AMT
ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन6-speed AT6-speed AT6-speed ATN/AN/A
6-स्पीड MT20.99kpl-20.75kpl20.6kpl23.23kpl
6-स्पीड AMTN/AN/AN/A21.2kpl24.08kpl
6-स्पीड AT17.9kpl18.6kpl17.65kplN/AN/A

नई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

नई वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा ने अपनी इस नई 7-सीटर का इंटीरियर दिखाया, 27 नवंबर को होगी लॉन्च

वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।

फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड हिमालयन को टक्कर देने आ गई ये नई मोटरसाइकिल, जानिए डिटेल
न्यू हुंडई वेन्यू Vs राइवल के डीजल इंजन की एक्स-शोरूम कीमतें
टाइपहुंडई वेन्यूकिआ सोनेटकिआ सिरोसमहिंद्रा XUV 3XOटाटा नेक्सन
MT कीमतें₹9.70-12.51 लाख₹8.98-11.25 लाख₹10.14-12.80 लाख₹8.95-13.43 लाख₹10.00-14.90 लाख
AMT कीमतेंN/AN/AN/A₹10.71-13.17 लाख₹11.70-15.60 लाख
AT कीमतें₹11.58-15.51 लाख₹12.03-14.00 लाख₹15.22-15.94 लाखN/AN/A
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Hyundai Venue Kia Cars अन्य..

