नई वेन्यू का सोनेट, सिरोस, सेल्टोस, नेक्सन, XUV 3XO से मुकाबला; डीजल इंजन में किसका माइलेज बेहतर
संक्षेप: हुंडई ने अपनी न्यू वेन्यू को लॉन्च कर दिया है। कोरियन ऑटोमेकर ने अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV को पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। हम यहां इस कार और इसके राइवल के डीजल इंजन और माइलेज का अंतर बता रहे हैं।
हुंडई ने अपनी न्यू वेन्यू को लॉन्च कर दिया है। कोरियन ऑटोमेकर ने अपनी इस कॉम्पैक्ट SUV को पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। हम यहां इस कार और इसके राइवल के डीजल इंजन और माइलेज का अंतर बता रहे हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला किआ सोनेट, किआ सिरोस, महिंद्रा XUV 3XO और टाटा नेक्सन जैसे मॉडल से होगा। चलिए टेबल की मदद से इनके कम्पेरिजन को देखते हैं। ताकि आप अपने लिए एक इनमें से बेहतर SUV को सिलेक्ट कर पाएं।
|न्यू हुंडई वेन्यू Vs राइवल: डीजल इंजन, पावर और माइलेज
|टाइप
|हुंडई वेन्यू
|किआ सोनेट
|किआ सिरोस
|महिंद्रा XUV 3XO
|टाटा नेक्सन
|इंजन टाइप
|4 cyls turbo
|4 cyls turbo
|4 cyls turbo
|4 cyls turbo
|4 cyls turbo
|डिसप्लेसमेंट
|1493cc
|1493cc
|1493cc
|1497cc
|1497cc
|पावर
|116hp
|116hp
|116hp
|117hp
|115hp
|टॉर्क
|250Nm
|250Nm
|250Nm
|300Nm
|260Nm
|मैनुअल ट्रांसमिशन
|6-speed MT
|6-speed MT
|6-speed MT
|6-speed MT
|6-speed MT
|ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन
|N/A
|N/A
|N/A
|6-speed AMT
|6-speed AMT
|ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन
|6-speed AT
|6-speed AT
|6-speed AT
|N/A
|N/A
|6-स्पीड MT
|20.99kpl
|-
|20.75kpl
|20.6kpl
|23.23kpl
|6-स्पीड AMT
|N/A
|N/A
|N/A
|21.2kpl
|24.08kpl
|6-स्पीड AT
|17.9kpl
|18.6kpl
|17.65kpl
|N/A
|N/A
नई वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
नई वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।
वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।
फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू ने लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।
|न्यू हुंडई वेन्यू Vs राइवल के डीजल इंजन की एक्स-शोरूम कीमतें
|टाइप
|हुंडई वेन्यू
|किआ सोनेट
|किआ सिरोस
|महिंद्रा XUV 3XO
|टाटा नेक्सन
|MT कीमतें
|₹9.70-12.51 लाख
|₹8.98-11.25 लाख
|₹10.14-12.80 लाख
|₹8.95-13.43 लाख
|₹10.00-14.90 लाख
|AMT कीमतें
|N/A
|N/A
|N/A
|₹10.71-13.17 लाख
|₹11.70-15.60 लाख
|AT कीमतें
|₹11.58-15.51 लाख
|₹12.03-14.00 लाख
|₹15.22-15.94 लाख
|N/A
|N/A
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
