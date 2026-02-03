Hindustan Hindi News
₹7.89 लाख की इस SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 3 महीने में मिलीं 80000 बुकिंग; 6 एयरबैग, ADAS भी दिया

₹7.89 लाख की इस SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 3 महीने में मिलीं 80000 बुकिंग; 6 एयरबैग, ADAS भी दिया

संक्षेप:

नई जनरेशन वेन्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ऑर्डर बुकिंग खुलने के सिर्फ 3 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही इस कॉम्पैक्ट SUV की 80,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं, जिसमें पहली बार खरीदने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी कुल डिमांड का लगभग 48% है। वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख से शुरू है।

Feb 03, 2026 04:03 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Hyundai Venuearrow

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने FY26 की तीसरी तिमाही और 9 महीने की अवधि के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जारी की है। पिछली तिमाही में हुंडई ने सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी के साथ 179,735 मिलियन रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। तिमाही के लिए इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन (EBITDA) से पहले की कमाई 20,183 मिलियन रुपए रही, जो 7.6% ज्यादा है। जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट 6.3% बढ़कर 12,344 मिलियन रुपए हो गया।

फेस्टिव सीजन की डिमांड और GST 2.0 कीमतों में गिरावट के असर के कारण थोक बिक्री में लगातार सुधार हुआ। दिसंबर 2025 को खत्म हुई 9 महीने की अवधि के लिए, हुंडई ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.3% की बढ़ोतरी के साथ 66,325 मिलियन रुपए का EBITDA दर्ज किया। प्रोडक्ट के मामले में कंपनी ने SUV सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को फिर से पक्का किया, जिसमें क्रेटा ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV के तौर पर अपनी जगह वापस हासिल कर ली है।

मिडसाइज SUV ने कैलेंडर ईयर 2025 में 2 लाख सालाना बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। दूसरी तरफ, नई जनरेशन वेन्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ऑर्डर बुकिंग खुलने के सिर्फ 3 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही इस कॉम्पैक्ट SUV की 80,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं, जिसमें पहली बार खरीदने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी कुल डिमांड का लगभग 48% है। वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख से 15.48 लाख रुपए के बीच है।

ये भी पढ़ें:देश की 2 सबसे सस्ती कार, माइलेज 33Km से ज्यादा; जनवरी में 14268 लोगों ने खरीदीं

वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।

वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।

फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू में 6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:1 लीटर डीजल में बस इतना ही दौड़ पाई टाटा सिएरा, लेने से पहले जान लो रियल माइलेज

हुंडई वेन्यू इंजन ऑप्शन
इंजन की बात करें तो वेन्यू में पुराने मॉडल वाले ही ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल ऑप्शन में 83hp पावर वाला 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और 120hp पावर वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन शामिल हैं। जिसमें पहला वाला सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल के साथ और दूसरा 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ आता है। वहीं, वेन्यू में 116hp पावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जिसमें गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। यह ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वेन्यू के लिए एक नया एडिशन है। वेन्यू N लाइन सिर्फ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
