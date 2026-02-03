₹7.89 लाख की इस SUV का पूरा देश हुआ दीवाना, 3 महीने में मिलीं 80000 बुकिंग; 6 एयरबैग, ADAS भी दिया

संक्षेप: नई जनरेशन वेन्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ऑर्डर बुकिंग खुलने के सिर्फ 3 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही इस कॉम्पैक्ट SUV की 80,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं, जिसमें पहली बार खरीदने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी कुल डिमांड का लगभग 48% है। वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख से शुरू है।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने FY26 की तीसरी तिमाही और 9 महीने की अवधि के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जारी की है। पिछली तिमाही में हुंडई ने सालाना आधार पर 8% की बढ़ोतरी के साथ 179,735 मिलियन रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। तिमाही के लिए इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन (EBITDA) से पहले की कमाई 20,183 मिलियन रुपए रही, जो 7.6% ज्यादा है। जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट 6.3% बढ़कर 12,344 मिलियन रुपए हो गया।

फेस्टिव सीजन की डिमांड और GST 2.0 कीमतों में गिरावट के असर के कारण थोक बिक्री में लगातार सुधार हुआ। दिसंबर 2025 को खत्म हुई 9 महीने की अवधि के लिए, हुंडई ने पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.3% की बढ़ोतरी के साथ 66,325 मिलियन रुपए का EBITDA दर्ज किया। प्रोडक्ट के मामले में कंपनी ने SUV सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को फिर से पक्का किया, जिसमें क्रेटा ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV के तौर पर अपनी जगह वापस हासिल कर ली है।

मिडसाइज SUV ने कैलेंडर ईयर 2025 में 2 लाख सालाना बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। दूसरी तरफ, नई जनरेशन वेन्यू को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। ऑर्डर बुकिंग खुलने के सिर्फ 3 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही इस कॉम्पैक्ट SUV की 80,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं, जिसमें पहली बार खरीदने वाले ग्राहकों की हिस्सेदारी कुल डिमांड का लगभग 48% है। वेन्यू की एक्स-शोरूम कीमत 7.89 लाख से 15.48 लाख रुपए के बीच है।

वेन्यू के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वेन्यू में थ्री-लेयर सेटअप के साथ पूरी तरह से नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। सेंट्रल AC वेंट हॉरिजॉन्टल रूप से लगे हैं, जबकि साइड वेंट वर्टिकल रूप से लगे हैं, जो एक सीमलेस डिजाइन एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। कॉफी टेबल सेंटर कंसोल में एम्बिएंट लाइटिंग के साथ-साथ गियर शिफ्ट लीवर, वायरलेस चार्जर, दो कप होल्डर, ड्राइव मॉडल के लिए रोटरी डायल और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी हैं।

वेन्यू का स्टीयरिंग व्हील एक बिल्कुल नया D-कट यूनिट है जिसमें चार डॉट्स हैं, जो 'H' अक्षर को दिखाते हैं। इसमें H-आर्किटेक्चर केबिन है जिसमें डुअल-टोन इंटीरियर (डार्क नेवी और डव ग्रे) थीम और टेराजो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड गार्निश है। कारमें डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल, क्वाड बीम LED हेडलैंप, ट्विन हॉर्न LED DRLs, ब्रिज-टाइप रूफ रेल, नए 16-इंच डायमंड कट एलॉय व्हील और कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप शामिल हैं।

फीचर्स के मामले में नेक्स्ट-जेनरेशन वेन्यू में 6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट पार्किंग सेंसर, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल डिस्प्ले और भी बहुत कुछ जैसे नए फीचर्स के साथ सेगमेंट में एक लंबी छलांग लगाई है। हुंडई ने न्यू वेन्यू के कलर पैलेट में 4 नए कलर ऑप्शन जोड़े हैं, जिनमें मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक रूफ के साथ डुअल-टोन हेजल ब्लू शामिल हैं।