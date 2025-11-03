Hindustan Hindi News
लॉन्च से पहले ही शोरूम पहुंचने लगी हुंडई की ये नई बजट SUV, कई एडवांस फीचर्स से लैस; इसे घर लाने को लग रही लोगों की लाइन

संक्षेप: नई हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) और वेन्यू N लाइन शोरूम पर पहुंचने लगी है। इस SUV ने लॉन्च से पहले ही धमाल मचा दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 3 Nov 2025 03:15 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फेस्टिव सीजन में हुंडई इंडिया (Hyundai India) ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा तैयार कर लिया है। कंपनी की नई-जेनरेशन हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) और वेन्यू N-लाइन (Venue N Line) अब देशभर के डीलरशिप पर पहुंच चुकी हैं। इन दोनों SUVs की कीमतें 4 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से घोषित की जाएंगी, लेकिन बुकिंग पहले से ही जोरों पर हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

8 कलर ऑप्शन में उपलब्ध

नई वेन्यू (Venue) और वेन्यू एन-लाइन (Venue N Line) को एक शानदार टाइटन ग्रे (Titan Grey) कलर में देखा गया है, जो लॉन्च के समय मिलने वाले 8 कलर ऑप्शन में से एक है। ग्राहक इस बार 8 वैरिएंट में से अपने बजट और पसंद के अनुसार मॉडल चुन सकते हैं।

बिल्कुल नया डिजाइन

2025 हुंडई वेन्यू (2025 Hyundai Venue) को कई कॉस्मेटिक अपडेट्स मिले हैं, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं। इसमें न्यू फ्रंट और रियर बंपर डिजाइन मिलती है। इसमें दमदार स्किड प्लेट्स, LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स का नया सेटअप और पीछे की तरफ फैला हुआ LED लाइट बार मिलता है। इन सबके साथ वेन्यू (Venue) अब और भी ज्यादा मॉडर्न और मस्क्युलर लुक में नजर आती है। वेन्यू (Venue) के साथ आने वाले 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स इसके लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बना देते हैं।

इंटीरियर में मिला हाई-टेक फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो इसमें दो बड़ी स्क्रीन, ADAS और कनेक्टेड टेक फीचर्स मिलते हैं। नई वेन्यू (Venue) के अंदर झांकते ही लगता है जैसे किसी लग्जरी SUV में बैठ गए हों। जी हां, क्योंकि इसमें अब दो 12.3-इंच के ड्यूल डिस्प्ले स्क्रीन, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, रियर AC वेंट्स, ब्लूलिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS सेफ्टी सिस्टम और एक नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। N लाइन वर्जन में इन सब फीचर्स के साथ और भी ज्यादा स्पोर्टी टच दिए गए हैं, जैसे रेड स्टिचिंग, एन-लाइन बैजिंग और एग्जॉस्ट नोट में खास बदलाव।

इंजन ऑप्शन

नई हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue) में वही दमदार इंजन सेटअप मिलेगा। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर डीजल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। अब इसमें नया 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी जोड़ा गया है, जो पहले केवल DCT तक सीमित था। वहीं, वेन्यू N लाइन सिर्फ टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, जो खासतौर पर परफॉर्मेंस लवर्स के लिए है।

बुकिंग तेजी से बढ़ रही

हुंडई (Hyundai) के अनुसार, वेन्यू (Venue) और N लाइन दोनों की बुकिंग्स तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी नई डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। कंपनी 4 नवंबर को कीमतों की घोषणा के साथ डिलीवरी प्लान भी साझा करेगी।

