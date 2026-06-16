नई हुंडई i20 को जल्द मिलेगा हाइब्रिड इंजन, माइलेज में सबको पीछे छोड़ेगी कार! जानिए पूरी डिटेल्स

हुंडई नेi20 के बिल्कुल नए फोर्थ-जनरेशन मॉडल को ग्लोबल मार्केट में उतारकर तहलका मचा दिया है। अब इस कार को जल्द 48-वोल्ट की माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है।

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हुंडई ने अपनी सबसे पसंदीदा हैचबैक कार i20 के बिल्कुल नए फोर्थ-जनरेशन मॉडल को ग्लोबल मार्केट में उतारकर तहलका मचा दिया है। इस बार कंपनी ने इसे अपने नए और एडवांस्ड 'K3 प्लेटफॉर्म' पर तैयार किया है। इसकी वजह से यह कार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, सुरक्षित और हाईटेक हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस कार को जल्द 48-वोल्ट की माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिल सकता है। बता दें कि कंपनी ने इसे हाल में ही ब्राजील में लॉन्च किया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन इस नई नवेली i20 के डिजाइन में जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है, वह है इसका मस्कुलर और बोल्ड अंदाज। कार के आगे और पीछे दोनों तरफ पूरी चौड़ाई को कवर करने वाली चमचमाती कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दी गई है, जो रात के वक्त गजब का लुक देती है। साथ ही, कार के चारों तरफ दी गई ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स इसे एक दमदार और ऊंची गाड़ियों वाला स्टांस देते हैं। साइज बड़ा होने की वजह से अब इसके केबिन के अंदर भी पहले से ज्यादा खुला-खुला स्पेस और सामान रखने के लिए बड़ा बूट स्पेस मिलता है।

फीचर्स भी हैं दमदार कार के अंदर कदम रखते ही आपको किसी महंगी लग्जरी गाड़ी जैसा अहसास होगा। इसके केबिन को पूरी तरह बदल दिया गया है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका डैशबोर्ड है, जहां 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट और 12.3-इंच का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें इन-बिल्ट 5G कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। हुंडई के इतिहास में पहली बार इसमें ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा भी दी गई है।

जल्द होगी हाइब्रिड इंजन से लैस इंजन और माइलेज के मामले में भी यह कार ग्राहकों का दिल जीतने के लिए तैयार है। इसमें 1.0-लीटर के दो अलग-अलग पेट्रोल इंजन (नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो) के विकल्प दिए गए हैं, जो 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, सबसे मजेदार बात यह है कि कंपनी इस कार में बहुत जल्द 48-वोल्ट की माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड तकनीक जोड़ने जा रही है। इसका मतलब यह है कि यह कार न सिर्फ हवा से बातें करेगी, बल्कि माइलेज के मामले में भी जेब पर बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी।