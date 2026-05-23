एक बार फिर नए अवतार में आ रही हुंडई क्रेटा, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV
भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) अब नए अवतार में आने के लिए तैयार है। हुंडई अपनी इस तीसरी जनरेशन (3rd-gen) क्रेटा पर तेजी से काम कर रही है।
भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर एसयूवी में से एक हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta) अब एक बिल्कुल नए और बड़े अवतार में आने के लिए तैयार है। हुंडई अपनी इस तीसरी जनरेशन (3rd-gen) क्रेटा पर तेजी से काम कर रही है। इसमें कई बड़े और एडवांस बदलाव देखने को मिलेंगे। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान सामने आई कुछ तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि नई क्रेटा में हुंडई का बिल्कुल नया 'Pleos Connect' सिस्टम दिया जाएगा। यह वही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसे कंपनी दक्षिण कोरिया में अपनी नई ग्रैंड्योर और यूरोप में नई आयोनिक 3 जैसी प्रीमियम कारों में देने जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।
क्या है इस सिस्टम का मकसद
इस नई टेक्नोलॉजी यानी 'Pleos Connect' का सबसे बड़ा मकसद ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाना है। आजकल की ज्यादातर कारों में दो अलग-अलग स्क्रीन या पूरी चौड़ाई वाली बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती हैं। जबकि नई क्रेटा में बीचों-बीच एक बड़ी सेंट्रलाइज्ड स्क्रीन दी गई है। इसी एक स्क्रीन में कार के मीटर इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफोटेनमेंट और कनेक्टिविटी से जुड़े सभी फीचर्स को एक साथ जोड़ दिया गया है। ड्राइवर की सुविधा के लिए इस स्क्रीन को तीन हिस्सों में बांटा गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.06 - 16.38 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.49 - 19.69 लाख
Mahindra Scorpio
₹ 13 - 17 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
नई क्रेटा बनेगी बेहद एडवांस
न्यू जनरेशन क्रेटा अब एक बेहद एडवांस सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल (SDV) बनने जा रही है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, इसमें 'Gleo AI' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट (AI) मिलेगा, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। साथ ही, इसके ऐप मार्केट से नए-नए ऐप्स डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस सिस्टम का सबसे मजेदार फायदा यह है कि कार के केवल सॉफ्टवेयर ही नहीं, बल्कि इसके इंजन की परफॉर्मेंस और सस्पेंशन को भी घर बैठे इंटरनेट (OTA) अपडेट के जरिए सुधारा जा सकेगा।
मिलेंगे कई पावरट्रेन ऑप्शन
पावरट्रेन की बात करें तो नई क्रेटा में मौजूदा ऑप्शन के साथ-साथ इस बार 'हाइब्रिड इंजन' का एक बड़ा और नया ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। भारतीय मार्केट के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा। इस हाइब्रिड मॉडल में स्मार्ट रीजनेरेटिव ब्रेकिंग जैसी खास टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो गाड़ी के माइलेज को काफी बढ़ा देगी। इतना ही नहीं, नई क्रेटा के टॉप वैरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) और मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन मिल सकता है, जिससे खराब रास्तों पर भी गाड़ी का बैलेंस कमाल का रहेगा।
कुछ ऐसी दिखेगी नई क्रेटा
लुक और डिजाइन के मामले में भी नई क्रेटा पहले से ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम होने वाली है। यह एसयूवी अब साइज में थोड़ी बड़ी होगी। इसमें 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इसका बाहरी ढांचा अब थोड़ा बॉक्सी और मॉडर्न स्टाइल का होगा। इसमें नई एलईडी लाइट्स की सिग्नेचर डिजाइन दी जाएगी। लुक को और ज्यादा लग्जरी बनाने के लिए इसमें किआ सेल्टोस की तरह ही दरवाजों के अंदर छिप जाने वाले 'फ्लश डोर हैंडल्स' भी दिए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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