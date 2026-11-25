हुंडई अपनी क्रेटा N लाइन जल्द लॉन्च कर सकती है। पहली बार इसकी झलक सामने आई है। इसे साउथ कोरिया में हेवी कैमोफ्लाज के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। आइए जानते हैं डीटेल।

जल्द आ सकती है नई क्रेटा N लाइन

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Hyundai Creta N Line

Hyundai की नई जेनरेशन क्रेटा आजकल काफी चर्चा में है। पिछले कुछ महीनों में इसके कई टेस्ट मॉडल देखे जा चुके हैं। अब पहली बार इसके स्पोर्टी N Line वर्जन की झलक भी सामने आई है। स्पाई फोटोज को koreancarblog, jhs_spyshot_official और रशलेन शेयर किया है। इसे साउथ कोरिया में हेवी कैमोफ्लाज के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। वहां यह एसयूवी Kona N Line के नाम से सेल के लिए आएगी, जबकि भारत में इसे नई Creta N Line के तौर पर लाए जाने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि क्रेटा और कोना को अब तक अलग-अलग मॉडल के तौर पर डिवेलप किया गया था, लेकिन 2027 मॉडल साइकिल के लिए दोनों एसयूवी एक ही K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी और इनके बीच कई सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी।

ज्यादा स्पोर्टी होगा नई क्रेटा N लाइन का लुक नई क्रेटा N लाइन में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव डिजाइन मिलेगा। इसमें ब्लैक फिनिश वाले नए अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जिनके सेंटर कैप पर N लोगो होगा। व्हील आर्च के बीच साइड स्कर्ट्स भी मिलेंगी, जो एसयूवी के स्पोर्टी लुक को और बेहतर बनाएंगी। इसके अलावा इसमें खास ब्लैक-आउट फ्रंट ग्रिल, N लाइन बैजिंग और ट्विन राउंड एग्जॉस्ट टिप्स मिलने की उम्मीद है। फ्रंट और रियर बंपर पर कॉन्ट्रास्ट कलर में स्पोर्टी एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं। मौजूदा मॉडल की तरह इसमें रेड ब्रेक कैलिपर्स मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी नए कलर ऑप्शन भी दे सकती है। नई क्रेटा का साइज पहले से बड़ा होने की उम्मीद है। यह हुंडई के नए 'Art of Steel' डिजाइन लैंग्वेज और K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा। ऐसे में N लाइन के स्पोर्टी एलिमेंट्स इसके लुक को और दमदार बना सकते हैं।

केबिन में मिलेगा ऑल-ब्लैक थीम और स्पोर्टी सीट्स नई क्रेटा N लाइन के केबिन में ऑल-ब्लैक थीम के साथ रेड स्टिचिंग मिलने की उम्मीद है। इसमें N बैज वाला स्टीयरिंग व्हील, एल्युमीनियम पैडल, रेड एम्बिएंट लाइटिंग और खास गियर शिफ्ट नॉब दिया जा सकता है। आगे की तरफ ज्यादा सपोर्ट वाली वेंटिलेटेड स्पोर्ट्स सीट्स भी मिलेंगी। इसके अलावा N लाइन वर्जन में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले हार्ड सस्पेंशन सेटअप, फास्ट स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और स्पोर्टी एग्जॉस्ट साउंड मिलने की संभावना है। फीचर्स की बात करें, तो नई क्रेटा में Pleos इन्फोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा सेंट्रल टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, रियर AC वेंट्स, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट्स, Level-2 Pro ADAS, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।