नई हुंडई क्रेटा में मिल सकते हैं 5 इंजन ऑप्शन, लगातार हो रही टेस्टिंग; जानिए डिटेल्स

हुंडई क्रेटा भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी में से एक है। एक दशक से ज्यादा समय से यह गाड़ी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है।

नई हुंडई क्रेटा में मिल सकते हैं 5 इंजन ऑप्शन

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हुंडई क्रेटा भारतीय मार्केट की सबसे पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी में से एक है। एक दशक से ज्यादा समय से यह गाड़ी ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। अब कंपनी इसकी नई जनरेशन पर काम कर रही है। नई क्रेटा को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि इसे नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। इसका इस्तेमाल नई किआ सेल्टोस में भी किया गया है। इससे नई क्रेटा का साइज बढ़ सकता है और केबिन में पहले से ज्यादा जगह मिल सकती है। खास बात यह है कि नई क्रेटा में पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक समेत कुल पांच तरह के इंजन और पावरट्रेन के ऑप्शन मिल सकते हैं।

1. पेट्रोल इंजन नई जनरेशन क्रेटा में मौजूदा मॉडल वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। यह इंजन 113bhp की पावर और 143Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ मैनुअल और IVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। जो लोग रोजाना ऑफिस आने-जाने और शहर में गाड़ी चलाने के लिए एसयूवी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह इंजन अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

2. टर्बो-पेट्रोल इंजन नई क्रेटा में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है। मौजूदा मॉडल में यह इंजन 160bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। यह इंजन उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, जिन्हें गाड़ी में ज्यादा पावर और तेज रफ्तार चाहिए। हालांकि, नई जनरेशन में इसके गियरबॉक्स और परफॉर्मेंस को लेकर कंपनी ने अभी कुछ साफ नहीं किया है।

3. पेट्रोल हाइब्रिड इंजन नई क्रेटा में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के रूप में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे 2027 की पहली छमाही में ला सकती है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है। इससे खासकर शहर में गाड़ी चलाते समय पेट्रोल की खपत कम हो सकती है। इस सेटअप के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है। हालांकि, इसकी पावर, टॉर्क और माइलेज के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं।

4. टर्बो-डीजल इंजन डीजल इंजन पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए भी नई क्रेटा में अच्छी खबर मिल सकती है। मौजूदा मॉडल में 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है, जो 115bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई जनरेशन में भी इस इंजन को जारी रखा जा सकता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। लंबी दूरी तय करने वाले और ज्यादा चलने वाली गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह इंजन काम का हो सकता है।