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बॉस मोड से लेकर हाइब्रिड इंजन तक, नई जेनरेशन Hyundai Creta में मिल सकते हैं ये 5 जबरदस्त फीचर

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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हुंडई अपनी न्यू जेनरेशन क्रेटा की टेस्टिंग कर रही है। कंपनी इसे कई बड़े बदलाव के साथ मार्केट में लाने की तैयारी में है। यहां हम आपको 5 ऐसे नए फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो कंपनी इसमें ऑफर कर सकती है।

New Hyundai Creta may get these awesome features
नई हुंडई क्रेटा में मिल सकते हैं ये शानदार फीचर
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हुंडई क्रेटा इंडियन मार्केट की सबसे पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी में से एक है। इसकी शानदार सेल की बड़ी वजह बेहतरीन फीचर्स, दमदार इंजन और कई पावरट्रेन ऑप्शन हैं। अब नई जेनरेशन की क्रेटा को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे कई बड़े बदलाव के साथ मार्केट में लाने की तैयारी में है। तो अगर आप भी क्रेटा फैन है और नई जेनरेशव क्रेटा खरीदने का मन बना रहे हैं, तो हम आपको 5 ऐसे नए फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जो कंपनी इसमें ऑफर कर सकती है।

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1. 15 इंच से बड़ी टचस्क्रीन

नई हुंडई क्रेटा के केबिन में सबसे बड़ा बदलाव बड़ी इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन के तौर पर देखने को मिल सकता है। कंपनी इसमें अपना नया PLEOS इन्फोटेनमेंट सिस्टम दे सकती है, जिसे कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स में दिखाया जा चुका है। इसकी स्क्रीन 15 इंच से भी बड़ी हो सकती है। इस सिस्टम में ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट भी मिल सकता है, जिससे गाड़ी के सॉफ्टवेयर को बिना सर्विस सेंटर विजिट किए अपडेट किया जा सकेगा।

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2. पहले से बेहतर ADAS फीचर्स

मौजूदा क्रेटा में 20 फीचर्स के साथ लेवल-2 ADAS मिलता है। नई जेनरेशन में कंपनी इसे और बेहतर बना सकती है। नई किआ सेल्टोस में 28 ADAS फीचर्स दिए गए हैं, ऐसे में उम्मीद है कि इनमें से कई फीचर्स नई क्रेटा में भी मिल सकते हैं। इसमें नेविगेशन-बेस्ड स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग और जंक्शन क्रॉसिंग असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इनके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।

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3. HUD और वायरलेस कनेक्टिविटी

नई क्रेटा में हेड-अप डिस्प्ले (HUD) मिलने की उम्मीद है। इससे ड्राइवर को स्पीड जैसे जरूरी डीटेल्स सामने दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा, वायरलेस ऐंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले भी मिल सकता है। फिलहाल क्रेटा के बड़े टचस्क्रीन वाले वेरिएंट में इनकी कमी महसूस होती है, जबकि छोटे 8-इंच स्क्रीन वाले कुछ वेरिएंट में वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है।

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4. हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन

नई क्रेटा में हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की भी उम्मीद है। किआ ने भारत में 2027 में सेल्टोस हाइब्रिड लाने का ऐलान किया है। ऐसे में हुंडई भी क्रेटा के साथ हाइब्रिड सेगमेंट में अपने नए प्रोडक्ट ला सकती है। शुरुआत में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलने की चर्चा थी, लेकिन कंपनी 1.6-लीटर हाइब्रिड पावरट्रेन भी दे सकती है। फिलहाल इसे ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है।

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5. इलेक्ट्रॉनिक बॉस मोड

नई क्रेटा की टेस्टिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक बॉस मोड भी देखा गया है। इसकी मदद से पीछे बैठने वाले पैसेंजर आगे की सीट को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकेंगे, जिससे पीछे ज्यादा जगह मिल सकेगी। मौजूदा क्रेटा के इलेक्ट्रिक वर्जन में यह फीचर मिलता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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