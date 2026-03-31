हुंडई का धमाका! जल्द ला रही है वेन्यू से भी धाकड़ कॉम्पैक्ट SUV, सनरूफ और ADAS भी होंगी मौजूद

Mar 31, 2026 12:02 pm IST

हुंडई भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। कंपनी अपनी पॉपुलर SUV 'वेन्यू' के साथ-साथ अब एक और धाकड़ कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी में है।

भारतीय मार्केट में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का क्रेज पिछले एक दशक से सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में GST में हुई कटौती के बाद अब कंपनियों के बीच इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की होड़ मच गई है। इसी कड़ी में कोरियाई दिग्गज हुंडई (Hyundai) भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। कंपनी अपनी पॉपुलर SUV 'वेन्यू' के साथ-साथ अब एक और धाकड़ कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी में है। gaadiwaadi के अनुसार, यह नई गाड़ी हुंडई की ग्लोबल मॉडल 'बेयॉन' (Bayon) का सेकंड-जनरेशन मॉडल होगी। इसे भारत में पहली बार पेश किया जाएगा।

क्या होगी खासियत हुंडई बेयॉन का यह नया अवतार मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो स्टाइल और हाई-टेक फीचर्स के दीवाने हैं। इसे कंपनी के अंदरूनी गलियारों में 'Hyundai BC4i CUV' कोडनेम दिया गया है। खास बात यह है कि यह नई SUV हुंडई की मशहूर प्रीमियम हैचबैक i20 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। जानकारों की मानें तो कंपनी इसे इसी साल दिवाली के आसपास शोरूम्स में उतार सकती है। यह गाड़ी न केवल दिखने में ज्यादा स्पोर्टी होगी बल्कि नई जनरेशन की वेन्यू के मुकाबले ज्यादा एडवांस और डायनेमिक भी होगी।

परफॉर्मेंस भी होगा दमदार फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में हुंडई बेयॉन किसी से पीछे नहीं रहने वाली है। कंपनी इसे तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर प्लांट में तैयार करेगी। इसमें नई वेन्यू वाला 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो करीब 118bhp की पावर जनरेट करता है। इसके अलावा, एक बिल्कुल नया 1.2-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। हालांकि, डीजल इंजन को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सबसे खास बात यह है कि हुंडई इसमें 17-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दे सकती है