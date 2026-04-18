टाटा नेक्सन EV की 'सेल बिगाड़ने' आ रही हुंडई की ये नई इलेक्ट्रिक SUV, फोटोज से डिटेल हुई Leaked
बीते कुछ महीनों के दौरान इसके टेस्ट मॉडल अक्सर देखे गए हैं। लेटेस्ट स्पाई फोटोज में यह SUV एक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी दिखाई दे रही है, जो टाटा नेक्सन EV के बगल में पार्क की गई है। इससे ये साफ हो रहा है कि ये नेक्सन EV को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती है।
हुंडई को अब तक इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बड़ी सफलता नहीं मिली है। इसकी एक वजह कंपनी का कमजोर इलेक्ट्रिक फोर्टफोलियो भी माना जा सकता है। दरअसल, अभी कंपनी के पास क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 जैसे दो मॉडल ही हैं। क्रेटा का ICE अपने सेगमेंट में सालों से राज कर रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक मॉडल को अभी भी बड़ी सेल का इंतजार है। वहीं, आयोनिक 5 का पिछले 2 महीने से खाता तक नहीं खुला। हालांकि, अब कंपनी इस सेगमेंट में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कुछ नए मॉडल पर काम कर रही है। वो 2030 तक कई EVs लेकर आएगी। इसमें एक नई सब 4-मीटर इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है।
बीते कुछ महीनों के दौरान इसके टेस्ट मॉडल अक्सर देखे गए हैं। लेटेस्ट स्पाई फोटोज में यह SUV एक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी दिखाई दे रही है, जो टाटा नेक्सन EV के बगल में पार्क की गई है। इससे ये साफ हो रहा है कि ये नेक्सन EV को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती है। हुंडई की इस इलेक्ट्रिक SUV में क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं।
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BYD Sealion 7
₹ 49.4 - 54.9 लाख
BMW iX1 LWB
₹ 49 लाख
Volkswagen ID.4
₹ 50 - 60 लाख
Hyundai Ioniq 5
₹ 46.05 लाख
Volvo EX40
₹ 56.1 लाख
हुंडई की नई EV के एक्सपेक्टेड फीचर्स
हुंडई की वेन्यू और एक्सटर जैसी सब 4-मीटर कारों की तरह, इस नई इलेक्ट्रिक SUV का प्रोफाइल भी बॉक्सी है। पीछे से देखने पर इसकी मुख्य विशेषताओं में थोड़ी झुकी हुई विंडशील्ड, छत पर लगा स्पॉइलर और हॉरिजोंटली लगी तेज LED टेल लाइट्स शामिल हैं। अन्य खासियतों में पीछे के पार्किंग सेंसर और एक रियर व्यू कैमरा शामिल हैं।
हुंडई की इस नई B-सेगमेंट EV की छत काफी हद तक सपाट है। इसमें मजबूत रूफ रेल्स नजर आ रहे हैं। विंडोज के फ्रेम एंगुलर आकार के हैं और नई वेन्यू के फ्रेम जैसे ही दिखते हैं। ORVMs रेक्टेंगुलर हैं। इनमें 360 डिग्री व्यू फंक्शन के लिए कैमरे लगे हो सकते हैं। हालांकि, व्हील साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें डुअल-टोन फिनिश दी है।
इसमें चार्जिंग पोर्ट सामने-बाईं तरफ, फेंडर के ऊपर लगा है। हुंडई अपनी EVs में चार्जिंग पोर्ट लगाने के लिए अलग-अलग कॉन्फिगरेशन का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के लिए, आयोनिक 5 और आयोनिक 6 जैसी EVs में चार्जिंग पोर्ट पीछे-दाईं तरफ वाले फेंडर पर लगा होता है। इसकी तुलना में क्रेटा इलेक्ट्रिक और इंस्टर EV जैसी मॉडल में चार्जिंग पोर्ट सामने की तरफ है।
हुंडई की इस नई छोटी EV की लेटेस्ट फोटोज में सामने का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। इस साल जनवरी में देखा गया टेस्ट मॉडल पिक्सेल-स्टाइल वाली, छत पर लगी LED DRLs के साथ दिखा था। DRLs के बीच, हुंडई ने अपना चार-बिंदुओं वाला लोगो लगाया है। हेडलैम्प रेग्टेंगुलर हैं और नीचे की तरफ, पहियों तक जाती हैं। इस SUV में एक छोटा बोनट, गोलाकार व्हील आर्च और फ्लश डोर हैंडल हैं।
कीमत और कॉम्पटीटर्स
हुंडई पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि वो अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक कार खास तौर से भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन करेगी। साथ ही, इसकी कीमत भी काफी कम होगी। अपने सेगमेंट में इसका मेन कॉम्पटीटर पंच EV है, जो 9.69 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल रही है। वहीं, BaaS के साथ पंच EV की कीमत 6.49 लाख रुपए है।
एंट्री-लेवल EV सेगमेंट में स्ट्रोन e-C3 (12.90 लाख रुपए), टाटा नेक्सन EV (12.49 लाख रुपए) और महिंद्रा XUV 3XO EV (13.89 लाख रुपए) के साथ आती हैं। ऐसे में हुंडई अपनी इस नई इलेक्ट्रिक SUV की कीमत इसके आसपास ही रख सकती है। ऐसी संभावना है कि यह SUV E-GMP (K) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका प्रोडक्शन पुणे के पास तलेगांव में हुंडी के नए प्लांट में किया जा सकता है। इसे इस साल के आखिर में या 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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