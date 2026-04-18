टाटा नेक्सन EV की 'सेल बिगाड़ने' आ रही हुंडई की ये नई इलेक्ट्रिक SUV, फोटोज से डिटेल हुई Leaked

बीते कुछ महीनों के दौरान इसके टेस्ट मॉडल अक्सर देखे गए हैं। लेटेस्ट स्पाई फोटोज में यह SUV एक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी दिखाई दे रही है, जो टाटा नेक्सन EV के बगल में पार्क की गई है। इससे ये साफ हो रहा है कि ये नेक्सन EV को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती है।

हुंडई को अब तक इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में बड़ी सफलता नहीं मिली है। इसकी एक वजह कंपनी का कमजोर इलेक्ट्रिक फोर्टफोलियो भी माना जा सकता है। दरअसल, अभी कंपनी के पास क्रेटा इलेक्ट्रिक और आयोनिक 5 जैसे दो मॉडल ही हैं। क्रेटा का ICE अपने सेगमेंट में सालों से राज कर रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक मॉडल को अभी भी बड़ी सेल का इंतजार है। वहीं, आयोनिक 5 का पिछले 2 महीने से खाता तक नहीं खुला। हालांकि, अब कंपनी इस सेगमेंट में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए कुछ नए मॉडल पर काम कर रही है। वो 2030 तक कई EVs लेकर आएगी। इसमें एक नई सब 4-मीटर इलेक्ट्रिक SUV भी शामिल है।

बीते कुछ महीनों के दौरान इसके टेस्ट मॉडल अक्सर देखे गए हैं। लेटेस्ट स्पाई फोटोज में यह SUV एक चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी दिखाई दे रही है, जो टाटा नेक्सन EV के बगल में पार्क की गई है। इससे ये साफ हो रहा है कि ये नेक्सन EV को सीधे तौर पर चुनौती दे सकती है। हुंडई की इस इलेक्ट्रिक SUV में क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं।

हुंडई की नई EV के एक्सपेक्टेड फीचर्स हुंडई की वेन्यू और एक्सटर जैसी सब 4-मीटर कारों की तरह, इस नई इलेक्ट्रिक SUV का प्रोफाइल भी बॉक्सी है। पीछे से देखने पर इसकी मुख्य विशेषताओं में थोड़ी झुकी हुई विंडशील्ड, छत पर लगा स्पॉइलर और हॉरिजोंटली लगी तेज LED टेल लाइट्स शामिल हैं। अन्य खासियतों में पीछे के पार्किंग सेंसर और एक रियर व्यू कैमरा शामिल हैं।

हुंडई की इस नई B-सेगमेंट EV की छत काफी हद तक सपाट है। इसमें मजबूत रूफ रेल्स नजर आ रहे हैं। विंडोज के फ्रेम एंगुलर आकार के हैं और नई वेन्यू के फ्रेम जैसे ही दिखते हैं। ORVMs रेक्टेंगुलर हैं। इनमें 360 डिग्री व्यू फंक्शन के लिए कैमरे लगे हो सकते हैं। हालांकि, व्हील साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें डुअल-टोन फिनिश दी है।

इसमें चार्जिंग पोर्ट सामने-बाईं तरफ, फेंडर के ऊपर लगा है। हुंडई अपनी EVs में चार्जिंग पोर्ट लगाने के लिए अलग-अलग कॉन्फिगरेशन का इस्तेमाल करती है। उदाहरण के लिए, आयोनिक 5 और आयोनिक 6 जैसी EVs में चार्जिंग पोर्ट पीछे-दाईं तरफ वाले फेंडर पर लगा होता है। इसकी तुलना में क्रेटा इलेक्ट्रिक और इंस्टर EV जैसी मॉडल में चार्जिंग पोर्ट सामने की तरफ है।

हुंडई की इस नई छोटी EV की लेटेस्ट फोटोज में सामने का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। इस साल जनवरी में देखा गया टेस्ट मॉडल पिक्सेल-स्टाइल वाली, छत पर लगी LED DRLs के साथ दिखा था। DRLs के बीच, हुंडई ने अपना चार-बिंदुओं वाला लोगो लगाया है। हेडलैम्प रेग्टेंगुलर हैं और नीचे की तरफ, पहियों तक जाती हैं। इस SUV में एक छोटा बोनट, गोलाकार व्हील आर्च और फ्लश डोर हैंडल हैं।

कीमत और कॉम्पटीटर्स

हुंडई पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि वो अपनी नई छोटी इलेक्ट्रिक कार खास तौर से भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन करेगी। साथ ही, इसकी कीमत भी काफी कम होगी। अपने सेगमेंट में इसका मेन कॉम्पटीटर पंच EV है, जो 9.69 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर मिल रही है। वहीं, BaaS के साथ पंच EV की कीमत 6.49 लाख रुपए है।