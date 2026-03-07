Hindustan Hindi News
होंडा ने चुपके से लॉन्च कर दी अपनी इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 501KM रेंज; लग्जरी इंटीरियर भी दिया

Mar 07, 2026 05:56 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
अब कंपनी ने जापानी मार्केट के लिए नई होंडा इनसाइट (Honda Insight) को रिवील कर दिया गया है। यह इनसाइट का फोर्थ-जनरेशन मॉडल है।

होंडा कार्स भले ही भारतीय बाजार में बेहतर सेल्स के लिए तसर रही हो, लेकिन देश के बाहर उसका दबदबा बना हुआ है। वो लगभग हर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब कंपनी ने जापानी मार्केट के लिए नई होंडा इनसाइट (Honda Insight) को रिवील कर दिया गया है। यह इनसाइट का फोर्थ-जनरेशन मॉडल है। यह चार-डोर वाली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर बन गई है। इनसाइट में अपने डेब्यू के बाद से कई बड़े बदलाव हुए हैं। ओरिजिनल वर्जन दो-डोर, दो-सीट वाली हाइब्रिड लिफ्टबैक थी, जबकि सेकंड जनरेशन 5 लोगों के बैठने की जगह वाली फोर-डोर लिफ्टबैक में बदल गई। थर्ड जनरेशन फिर ट्रेडिशनल फोर-डोर सेडान लेआउट में बदल गई। हालांकि, इसे भारतीय बाजार में कभी नहीं लाया गया।

अब मार्केट अवेलेबिलिटी भी बदल रही है। पहले इनसाइट मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स में बेचे जाते थे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन शुरू में सिर्फ जापान में ऑफर किया जाएगा। दूसरे ग्लोबल मार्केट में बाद में एक्सेस मिल सकता है। नई इनसाइट में एक सिंगल फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, जो 310 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। यह होंडा e:NS2 के फिगर से मैच करता है, और शायद लगभग 201 bhp के बराबर है। हालांकि, ये नंबर EV स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मामूली हैं। कंपनी का कहना है कि गाड़ी का हल्का वजन रिस्पॉन्सिव और एजाइल ड्राइविंग डायनामिक्स देगा।

कंपनी का दावा है कि WLTC टेस्टिंग साइकिल पर ड्राइविंग रेंज लगभग 501 Km है, जो EPA प्रोसेस से कम सख्त है। तुलना के लिए, चीनी मार्केट का e:NS2 अपने 68.8 kWh बैटरी पैक के साथ CLTC साइकिल पर 546 Km की रेंज देने का दावा करता है। ड्राइवर कई ड्राइव मोड भी सिलेक्ट कर पाएंगे, जिसमें नॉर्मल, इकॉन, स्नो और स्पोर्ट शामिल हैं। स्पोर्ट मोड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल साउंड इफेक्ट जोड़े गए हैं। गाड़ी में कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एजाइल हैंडलिंग असिस्ट भी शामिल है।

होंडा ने अभी तक चार्जिंग के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हैं, लेकिन उसका कहना है कि इनसाइट बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे EV घरेलू अप्लायंसेज या एक्सटर्नल डिवाइस को पावर दे सकता है। इंटीरियर की बात करें तो, डैशबोर्ड पर एक बड़ा 12.8-इंच का टचस्क्रीन है और यह क्लाइमेट और ऑडियो सेटिंग्स सहित गाड़ी के ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे ट्रेडिशनल फिजिकल बटन खत्म हो जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक 9.4-इंच का डिजिटल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करता है, जबकि एक हेड-अप डिस्प्ले ड्राइवर की लाइन ऑफ साइट में जरूरी जानकारी दिखाता है।

कार की फ्रंट और बैक सीटें रिक्लाइन होती हैं। इनमें असली और सिंथेटिक लेदर अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है। सभी सीटों के लिए हीटिंग उपलब्ध है, जबकि आगे की सीटों में वेंटिलेशन भी शामिल है। गाड़ी में एक बिल्ट-इन वेबकैम भी है जो कार के आगे और पीछे दोनों तरफ से फुटेज कैप्चर करता है। 2026 होंडा इनसाइट के भारत आने की संभावना बहुत कम है। हालांकि, होंडा इंडिया ने कन्फर्म किया है कि 0 अल्फा इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन वर्जन भारत में 2027 में लॉन्च होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

