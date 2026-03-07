होंडा ने चुपके से लॉन्च कर दी अपनी इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर 501KM रेंज; लग्जरी इंटीरियर भी दिया

होंडा कार्स भले ही भारतीय बाजार में बेहतर सेल्स के लिए तसर रही हो, लेकिन देश के बाहर उसका दबदबा बना हुआ है। वो लगभग हर सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब कंपनी ने जापानी मार्केट के लिए नई होंडा इनसाइट (Honda Insight) को रिवील कर दिया गया है। यह इनसाइट का फोर्थ-जनरेशन मॉडल है।

अब मार्केट अवेलेबिलिटी भी बदल रही है। पहले इनसाइट मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स में बेचे जाते थे, लेकिन लेटेस्ट वर्जन शुरू में सिर्फ जापान में ऑफर किया जाएगा। दूसरे ग्लोबल मार्केट में बाद में एक्सेस मिल सकता है। नई इनसाइट में एक सिंगल फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होता है, जो 310 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। यह होंडा e:NS2 के फिगर से मैच करता है, और शायद लगभग 201 bhp के बराबर है। हालांकि, ये नंबर EV स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मामूली हैं। कंपनी का कहना है कि गाड़ी का हल्का वजन रिस्पॉन्सिव और एजाइल ड्राइविंग डायनामिक्स देगा।

कंपनी का दावा है कि WLTC टेस्टिंग साइकिल पर ड्राइविंग रेंज लगभग 501 Km है, जो EPA प्रोसेस से कम सख्त है। तुलना के लिए, चीनी मार्केट का e:NS2 अपने 68.8 kWh बैटरी पैक के साथ CLTC साइकिल पर 546 Km की रेंज देने का दावा करता है। ड्राइवर कई ड्राइव मोड भी सिलेक्ट कर पाएंगे, जिसमें नॉर्मल, इकॉन, स्नो और स्पोर्ट शामिल हैं। स्पोर्ट मोड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल साउंड इफेक्ट जोड़े गए हैं। गाड़ी में कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एजाइल हैंडलिंग असिस्ट भी शामिल है।

होंडा ने अभी तक चार्जिंग के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन नहीं दिए हैं, लेकिन उसका कहना है कि इनसाइट बाई-डायरेक्शनल चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे EV घरेलू अप्लायंसेज या एक्सटर्नल डिवाइस को पावर दे सकता है। इंटीरियर की बात करें तो, डैशबोर्ड पर एक बड़ा 12.8-इंच का टचस्क्रीन है और यह क्लाइमेट और ऑडियो सेटिंग्स सहित गाड़ी के ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जिससे ट्रेडिशनल फिजिकल बटन खत्म हो जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक 9.4-इंच का डिजिटल डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का काम करता है, जबकि एक हेड-अप डिस्प्ले ड्राइवर की लाइन ऑफ साइट में जरूरी जानकारी दिखाता है।