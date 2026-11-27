2 दिसंबर को लॉन्च होगी होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक SUV, इतनी हो सकती है कीमत और इन मॉडल से मुकाबला
नई होंडा अल्फा EV भले ही अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसने सुर्खियां जमकर बटोर ली हैं। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होने के साथ रिच फीचर्स वाला मॉडल भी होगा।
होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपने नए एरा की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी 2 दिसंबर को बाजर में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV का नाम अल्फा होगा। कंपनी द्वारा जारी किए गए टीजर में इस EV का फ्रंट फेशिया दिखाई दे रहा है, जो अक्टूबर 2025 में दिखाए गए 'अल्फा 0' कॉन्सेप्ट जैसा ही लगता है। माना जा रहा हरै कि कंपनी अगले साल से इसकी बिक्री भी शुरू कर देगी। अभी इसके सटीक स्पेसिफिकेशंस और कीमत से जुड़ी डिटेल सामने नहीं आई है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda Alpha
₹ 17 - 22 लाख
Honda Super One
₹ 20 - 21 लाख
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
Honda ZR-V
₹ 50 लाख
Renault Kwid EV
₹ 5 लाख से शुरू
Lexus UX 300e
₹ 75 - 85 लाख
एक्सपेक्टेड कीमत और राइवल्स
नई होंडा अल्फा EV भले ही अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसने सुर्खियां जमकर बटोर ली हैं। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होने के साथ रिच फीचर्स वाला मॉडल भी होगा। इसके बाद भी इसके एंट्री लेवल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपए के करीब हो सकती है। वहीं, टॉप एंड वैरिएंट की कीमत लगभग 25 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। अपने इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये देश की कई दमदार इलेक्ट्रिक SUVs जैसे मारुति सुजुकी ई-विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा EV, महिंद्रा BE 6, टोयोटा अर्बन क्रूजर ई-बेला, विनफास्ट VF6 और MG ZS EV को डायरेक्ट टक्कर देगी।
अल्फा इलेक्ट्रिक का डिजाइन
होंडा अल्फा में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली क्लोज्ड ऑफ ग्रिल दी गई है। इसमें डुअल-पॉड रेक्टेंगुलर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और सेगमेंटेड LED DRLs दिए गए हैं। ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में फंक्शनल एयर इनटेक और इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर मौजूद हैं। पहले जारी किए गए ऑफिशियली स्केच से पता चलता है कि नई होंडा इलेक्ट्रिक SUV में डुअल-टोन एलॉय व्हील, ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग के साथ उभरे हुए व्हील आर्च और साइड प्रोफाइल पर फ्लश-टाइप डोर हैंडल होंगे। इसके रियर सेक्शन को भी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड माना जा रहा है, जिसमें एक पतली U-आकार की LED टेललैंप स्ट्रिप, स्पोर्टी बंपर और झुकी हुई रियर विंडस्क्रीन देखने को मिल सकती है।
eSUV का इंटीरियर और फीचर्स
होंडा अल्फा EV का इंटीरियर उसके पोर्टफोलियो की सिटी सेडान और एलेवेट SUV मॉडल से इंस्पायर्ड हो सकता है। स्केच में ब्लैक और ऑफ-व्हाइट केबिन दिखाई दे रहा है, जिसमें होंडा के नए लोगो वाला तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग के पीछे पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और एक बड़ा फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। अभी इसके पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें 65kWh से 75kWh तक के बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। इसकी रेंज 500Km से ज्यादा हो सकती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें