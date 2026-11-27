नई होंडा अल्फा EV भले ही अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसने सुर्खियां जमकर बटोर ली हैं। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होने के साथ रिच फीचर्स वाला मॉडल भी होगा।

होंडा अल्फा इलेक्ट्रिक SUV

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होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपने नए एरा की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी 2 दिसंबर को बाजर में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाली है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV का नाम अल्फा होगा। कंपनी द्वारा जारी किए गए टीजर में इस EV का फ्रंट फेशिया दिखाई दे रहा है, जो अक्टूबर 2025 में दिखाए गए 'अल्फा 0' कॉन्सेप्ट जैसा ही लगता है। माना जा रहा हरै कि कंपनी अगले साल से इसकी बिक्री भी शुरू कर देगी। अभी इसके सटीक स्पेसिफिकेशंस और कीमत से जुड़ी डिटेल सामने नहीं आई है।

एक्सपेक्टेड कीमत और राइवल्स

नई होंडा अल्फा EV भले ही अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसने सुर्खियां जमकर बटोर ली हैं। ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होने के साथ रिच फीचर्स वाला मॉडल भी होगा। इसके बाद भी इसके एंट्री लेवल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 15 लाख रुपए के करीब हो सकती है। वहीं, टॉप एंड वैरिएंट की कीमत लगभग 25 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद है। अपने इस प्राइस सेगमेंट के साथ ये देश की कई दमदार इलेक्ट्रिक SUVs जैसे मारुति सुजुकी ई-विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा सिएरा EV, महिंद्रा BE 6, टोयोटा अर्बन क्रूजर ई-बेला, विनफास्ट VF6 और MG ZS EV को डायरेक्ट टक्कर देगी।

अल्फा इलेक्ट्रिक का डिजाइन

होंडा अल्फा में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली क्लोज्ड ऑफ ग्रिल दी गई है। इसमें डुअल-पॉड रेक्टेंगुलर LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और सेगमेंटेड LED DRLs दिए गए हैं। ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले फ्रंट बंपर के निचले हिस्से में फंक्शनल एयर इनटेक और इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर मौजूद हैं। पहले जारी किए गए ऑफिशियली स्केच से पता चलता है कि नई होंडा इलेक्ट्रिक SUV में डुअल-टोन एलॉय व्हील, ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग के साथ उभरे हुए व्हील आर्च और साइड प्रोफाइल पर फ्लश-टाइप डोर हैंडल होंगे। इसके रियर सेक्शन को भी कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड माना जा रहा है, जिसमें एक पतली U-आकार की LED टेललैंप स्ट्रिप, स्पोर्टी बंपर और झुकी हुई रियर विंडस्क्रीन देखने को मिल सकती है।