होंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का टीजर आउट, 2 सिंतबर को होगी ग्रैंड एंट्री; जानिए रेंज और फीचर्स

Hindustan Hindi News
इस बाइक को नवंबर में होने वाले 2025 EICMA में भी पेश किया जा सकता है। टीजर में दिख रही नई इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोफाइल पहले पेश किए गए मॉडल से काफी मिलता-जुलता है। हालांकि, इसे कैमोफ्लाज में लपेटा गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:44 AM
होंडा मोटरसाइकिल्स यूके में अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लाने वाली है। कंपनी ने पहले इसकी लॉन्चिंग डेट का टीजर जारी किया था। अब उसने एक बार फिर नया टीजर जारी किया है, जिसमें एक बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक बाइक की झलक दिखाई गई है। इसका ग्लोबल डेब्यू 2 सितंबर को होने वाला है। इस बाइक को नवंबर में होने वाले 2025 EICMA में भी पेश किया जा सकता है। टीजर में दिख रही नई इलेक्ट्रिक बाइक का प्रोफाइल पेश किए गए मॉडल से काफी मिलता-जुलता है। हालांकि, इसे कैमोफ्लाज में लपेटा गया है।

इसके फीचर्स में समानताएं देखी जा सकती हैं, जैसे कि हॉरिजोंटली रूप से स्थित LED DRL, गोलाकार बार-एंड मिरर, सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म और अलॉय व्हील्स का स्पेशल डिजाइन शामिल है। अन्य डिटेल की बात करें तो इसमें ग्रिपदार, हाई-परफॉर्मेंस टायर्स, बड़ा रियर डिस्क ब्रेक और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन शामिल हैं। बाइक में शार्प LED टर्न इंडिकेटर्स, USD फ्रंट फोर्क्स, क्लिप-ऑन हैंडलबार और छोटा टेल सेक्शन है।

अगर यह नई बाइक वास्तव में ईवी फन कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है, तो इसमें फिक्स्ड बैटरी सेटअप दिया जा सकता है। इसकी परफॉर्मेंस 500cc इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाली मोटरसाइकिल जितनी हो सकती है। पावर आउटपुट लगभग 50 hp हो सकता है, जिसमें तेज एक्सेलरेशन और बेहतरीन टॉर्क डिलीवरी होगी। इसमें राइडर एड्स और तकनीकी फीचर्स में राइडिंग मोड, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हो सकते हैं।

पिछले साल के EICMA में होंडा ने कहा था कि ईवी फन कॉन्सेप्ट को क्वाइट, वाइब्रेशन-फ्री राइड सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें होंडा की कई एडवांस्ड मोटरसाइकिल तकनीक मिलेंगी, जो आसानी से मुड़ने और रुकने से जुड़ी हैं। यह कॉन्सेप्ट CCS2 क्विक चार्जर को सपोर्ट करता है, जिसके स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल जैसे ही हैं। ईवी फन कॉन्सेप्ट की क्रूजिंग रेंज लगभग 100Km बताई गई है। यह शहर की जरूरतों के लिए पर्याप्त होगी।

टीजर में दिखाई गई नई होंडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का राइडिंग स्टांस थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ है। टीजर में एक TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिखाया गया है। इसमें कॉल, टेक्स्ट और म्यूजिक जैसी कई कनेक्टेड सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन भी पैकेज का हिस्सा हो सकता है। होंडा की इस नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के भारत में जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना कम ही है। फिलहाल, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) अपनी ज्यादातर बिक्री ICE व्हीकल से करती है।

