होंडा का बड़ा धमाका, मार्केट में लाने जा रही ये नई इलेक्ट्रिक कार; जापान मोबिलिटी शो 2025 में दिखेगी पहली झलक

जापान मोबिलिटी शो 2025 में होंडा (Honda) एक बड़ा धमाका करने जा रही है। कंपनी इस मोबिलिटी शो में एक नया कॉम्पैक्ट EV का ग्लोबल डेब्यू करने को तैयार है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 30 Sep 2025 08:01 PM

होंडा मोटर (Honda Motor Co.) ने घोषणा की है कि वह अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होने वाले जापान मोबिलिटी शो (Japan Mobility Show) में अपने आने वाले फ्यूचर प्रोडक्ट्स पेश करेगी। इस बार कंपनी सिर्फ कार ही नहीं, बल्कि चार वर्ल्ड प्रीमियर मॉडल्स और अलग-अलग मोबिलिटी सॉल्यूशंस दिखाने जा रही है।

चार वर्ल्ड प्रीमियर: होंडा का फ्यूचर होंडा 0 सीरीज SUV (Honda 0 Series SUV) प्रोटोटाइप- एक नई इलेक्ट्रिक SUV, जो प्रैक्टिकलिटी और वैल्यू के साथ ग्लोबल EV फैमिली को और मजबूत बनाएगी।

होंडा कॉम्पैक्ट EV प्रोटोटाइप – ये शो का सबसे चर्चित मॉडल है। इसे "Joy of Driving" थीम पर बनाया गया है। जापान, यूके और एशिया के कई देशों में इसकी टेस्टिंग चल रही है। यह छोटे साइज का EV शहरों के लिए शानदार और रोमांचक ड्राइविंग अनुभव देगा।

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट – टू-व्हीलर लवर्स के लिए Honda एक नया EV बाइक कॉन्सेप्ट पेश करेगा, जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी का अनोखा मेल होगा।

होंडा e-MTB प्रोटोटाइप – इलेक्ट्रिक-असिस्ट माउंटेन बाइक, जो 2023 के कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-रेडी वर्जन है। इसकी थीम Ride Natural, Reach New Peaks है।

कारों और बाइक्स से आगे भी होंडा के सपने

होंडा सिर्फ ऑटो पर नहीं रुक रही। शो में कंपनी अपना सस्टेनेबल रॉकेट मॉडल भी दिखाएगी, जिसने इस साल सफल लॉन्च और लैंडिंग टेस्ट पास किया है। यह प्रोजेक्ट रीयूजेबल टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल फ्यूल्स पर आधारित है, जिससे होंडा (Honda) अपने 2050 कार्बन-न्यूट्रल गोल को हासिल करना चाहती है।

हाल ही में लॉन्च हुए मॉडल्स

फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स के साथ होंडा (Honda) अपने फ्रेश लॉन्च हुए प्रोडक्शन मॉडल्स भी शोकेस करेगी।

नई Honda Prelude – ये हाल ही में लॉन्च हुई हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार है, जो होंडा (Honda) की ड्राइविंग DNA को आगे बढ़ा रही है।

होंडा N-ONE e (Honda N-ONE e) – ये एक मिनी-EV है, जो क्लीन इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन का मेल है।

बाइक पोर्टफोलियो का विस्तार होंडा CB1000F और CB1000F SE भी शो में लाने वाली है। ये रोड स्पोर्ट सीरीज को और आगे बढ़ाएंगी, जिसमें नया स्टाइल और पावर पैक्ड परफॉर्मेंस मिलेगा।