Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डीलर के पास पहुंचा इस लग्जरी सेडान का सेकंड बेस वैरिएंट, कमाल के फीचर्स से लैस; प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अभी-अभी देश में 5वीं जनरेशन की City सेडान का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है। सिटी देश की सबसे आइकॉनिक सेडान में से एक रही है और इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सिटी सेडान की लॉन्च एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख से 21 लाख रुपए के बीच है।

डीलर के पास पहुंचा इस लग्जरी सेडान का सेकंड बेस वैरिएंट, कमाल के फीचर्स से लैस; प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अभी-अभी देश में 5वीं जनरेशन की City सेडान का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है। सिटी देश की सबसे आइकॉनिक सेडान में से एक रही है और इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सिटी सेडान की लॉन्च एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख से 21 लाख रुपए के बीच है। लॉन्च से पहले ही शोरूम में गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। Adi Zone के एक वीडियो में नई सिटी V MT वैरिएंट देख सकते हैं, जो ट्रिम लाइनअप में दूसरा बेस वैरिएंट है। यह लेवल-2 ADAS वाला सबसे अफॉर्डेबल वैरिएंट है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.3 लाख रुपए है। मार्केट में इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल से होगा। चलिए, सिटी V MT वैरिएंट के बारे में डिटेल से जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

होंडा सिटी V MT वैरिएंट का एक्सटीरियर और इंटीरियर

सिटी सेडान को अभी-अभी बाहर और अंदर से पूरी तरह से नया लुक दिया गया है। दूसरे बेस V MT वैरिएंट में भी वे ज्यादातर फीचर्स मिलते हैं जो टॉप-स्पेक वैरिएंट में मिलते हैं। शुरुआत के लिए, V MT वैरिएंट में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ LED DRLs मिलते हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। टॉप वैरिएंट में जो कनेक्टेड LED बार है, उसे V MT में क्रोम स्ट्रिप से बदल दिया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda HR-V

Honda HR-V

₹ 14 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.39 - 22.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

साइड से देखने पर, V ट्रिम में छोटे 15-इंच के पहिए लगे हैं, लेकिन वे अभी भी एलॉय व्हील हैं, स्टील वाले नहीं। साथ ही, उन्हें डार्क फिनिश दी गई है और दोनों आगे के दरवाजों पर रिक्वेस्ट सेंसर और पावर वाले ORVMs पर LED टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं। पीछे की तरफ, हम वही LED टेल लाइट्स देखते हैं जो स्मोक्ड इफेक्ट वाली एक साफ केस असेंबली में लगी हैं।

इंटीरियर की बात करें तो सिटी V MT वैरिएंट में एक छोटी 8-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जिसके नीचे ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल लगा है। आगे बैठने वालों के लिए दो Type-A पोर्ट और एक 12V सॉकेट देख सकते हैं। हालांकि, पीछे बैठने वालों को दो Type-C पोर्ट मिलते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है और V MT के साथ वही 6-स्पीड मैनुअल गियर शिफ्टर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:मारुति ने ITI हसनगढ़ में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना की, जान

फ्रंट और बैक पेंसेजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया
स्टीयरिंग भी वैसा ही है। वहीं, IRVM को मैन्युअली डिम किया जा सकता है। आगे बैठने वालों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। जहां टॉप वैरिएंट में सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेन वॉच कैमरा मिलता है, वहीं V MT वैरिएंट में सिर्फ एक रिवर्सिंग कैमरा मिलता है। पीछे की सीट पर बैठने वालों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, लेकिन बीच में एक आर्मरेस्ट और पीछे AC वेंट्स दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:₹8 लाख से कम में आ रही ये नई SUV! नेक्सन, ब्रेजा समेत काइलक से करेगा मुकाबला

6 एयरबैग, TPMS स्टैंडर्ड तौर पर दिया
नई होंडा सिटी के V वैरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दो एनालॉग डायल हैं, जिनके बीच में एक छोटा MID लगा है। इसमें होंडा सेंसिंग ADAS सूट पूरी तरह से मौजूद है। V MT वैरिएंट में भी बूट स्पेस 506 लीटर का है। सिटी फेसलिफ्ट के साथ 6 एयरबैग, रियर डिफॉगर और TPMS स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। V ट्रिम का CVT वैरिएंट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है, जैसे पैडल शिफ्टर्स और रिमोट इंजन स्टार्ट दिया है।

ये भी पढ़ें:ये कंपनी लाई सबसे स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार, 6.8 सेकंड में 0 से 200kph की स्पीड

होंडा सिटी V MT वैरिएंट का इंजन
इंजन की बात करें तो, नई होंडा सिटी के V ट्रिम में सिर्फ 1.5-लीटर NA पेट्रोल 4-सिलेंडर इंजन का ऑप्शन मिलता है। यह इंजन 119 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्टेप CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सिर्फ टॉप-स्पेक ZX+ ट्रिम के साथ ही उपलब्ध है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Honda Amaze Honda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।