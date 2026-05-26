डीलर के पास पहुंचा इस लग्जरी सेडान का सेकंड बेस वैरिएंट, कमाल के फीचर्स से लैस; प्रीमियम इंटीरियर मिलेगा

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अभी-अभी देश में 5वीं जनरेशन की City सेडान का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है। सिटी देश की सबसे आइकॉनिक सेडान में से एक रही है और इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सिटी सेडान की लॉन्च एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख से 21 लाख रुपए के बीच है।

होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने अभी-अभी देश में 5वीं जनरेशन की City सेडान का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च किया है। सिटी देश की सबसे आइकॉनिक सेडान में से एक रही है और इसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सिटी सेडान की लॉन्च एक्स-शोरूम कीमत 12 लाख से 21 लाख रुपए के बीच है। लॉन्च से पहले ही शोरूम में गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई हैं। Adi Zone के एक वीडियो में नई सिटी V MT वैरिएंट देख सकते हैं, जो ट्रिम लाइनअप में दूसरा बेस वैरिएंट है। यह लेवल-2 ADAS वाला सबसे अफॉर्डेबल वैरिएंट है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.3 लाख रुपए है। मार्केट में इसका मुकाबला हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टूस जैसे मॉडल से होगा। चलिए, सिटी V MT वैरिएंट के बारे में डिटेल से जानते हैं।

होंडा सिटी V MT वैरिएंट का एक्सटीरियर और इंटीरियर सिटी सेडान को अभी-अभी बाहर और अंदर से पूरी तरह से नया लुक दिया गया है। दूसरे बेस V MT वैरिएंट में भी वे ज्यादातर फीचर्स मिलते हैं जो टॉप-स्पेक वैरिएंट में मिलते हैं। शुरुआत के लिए, V MT वैरिएंट में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के साथ LED DRLs मिलते हैं, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। टॉप वैरिएंट में जो कनेक्टेड LED बार है, उसे V MT में क्रोम स्ट्रिप से बदल दिया गया है।

साइड से देखने पर, V ट्रिम में छोटे 15-इंच के पहिए लगे हैं, लेकिन वे अभी भी एलॉय व्हील हैं, स्टील वाले नहीं। साथ ही, उन्हें डार्क फिनिश दी गई है और दोनों आगे के दरवाजों पर रिक्वेस्ट सेंसर और पावर वाले ORVMs पर LED टर्न इंडिकेटर देख सकते हैं। पीछे की तरफ, हम वही LED टेल लाइट्स देखते हैं जो स्मोक्ड इफेक्ट वाली एक साफ केस असेंबली में लगी हैं।

इंटीरियर की बात करें तो सिटी V MT वैरिएंट में एक छोटी 8-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जिसके नीचे ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल लगा है। आगे बैठने वालों के लिए दो Type-A पोर्ट और एक 12V सॉकेट देख सकते हैं। हालांकि, पीछे बैठने वालों को दो Type-C पोर्ट मिलते हैं। इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है और V MT के साथ वही 6-स्पीड मैनुअल गियर शिफ्टर दिया गया है।

फ्रंट और बैक पेंसेजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया

स्टीयरिंग भी वैसा ही है। वहीं, IRVM को मैन्युअली डिम किया जा सकता है। आगे बैठने वालों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। जहां टॉप वैरिएंट में सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और लेन वॉच कैमरा मिलता है, वहीं V MT वैरिएंट में सिर्फ एक रिवर्सिंग कैमरा मिलता है। पीछे की सीट पर बैठने वालों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, लेकिन बीच में एक आर्मरेस्ट और पीछे AC वेंट्स दिए गए हैं।

6 एयरबैग, TPMS स्टैंडर्ड तौर पर दिया

नई होंडा सिटी के V वैरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दो एनालॉग डायल हैं, जिनके बीच में एक छोटा MID लगा है। इसमें होंडा सेंसिंग ADAS सूट पूरी तरह से मौजूद है। V MT वैरिएंट में भी बूट स्पेस 506 लीटर का है। सिटी फेसलिफ्ट के साथ 6 एयरबैग, रियर डिफॉगर और TPMS स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। V ट्रिम का CVT वैरिएंट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आता है, जैसे पैडल शिफ्टर्स और रिमोट इंजन स्टार्ट दिया है।