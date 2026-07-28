शुरू हुई Honda CB500 की बुकिंग, बहुत जल्द होगी लॉन्च, मिलेगा 501cc का धांसू इंजन, रेट्रो लुक
होंडा CB500 खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। इस धाकड़ बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। कंपनी जल्द ही इसकी कीमत का भी ऐलान कर सकती है। इसमें आपको 501 cc का पावरफुल इंजन मिलेगा।
होंडा ने हाल ही में इंडियन मार्केट के लिए अपनी नई Honda CB500 को अनवील किया था। हालांकि, लॉन्च के समय कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब इस दमदार मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग करीब आती दिख रही है। देशभर के सेलेक्टेड Honda BigWing डीलरशिप्स ने CB500 की बुकिंग शुरू कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इसकी कीमत का भी ऐलान कर सकती है। होंडा बिगविंग कालीकट ने ऑफिशियल किया है कि CB500 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। इच्छुक ग्राहक डीलरशिप पर जाकर या सीधे संपर्क करके इस बाइक को बुक करा सकते हैं। बुकिंग शुरू होने के बाद अब अगला बड़ा अपडेट इसकी कीमत और डिलीवरी टाइमलाइन को लेकर आने की उम्मीद है।
नया 501cc इंजन
होंडा CB500 में बिल्कुल नया 501cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन 27 hp की मैक्सिमम पावर और 43.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। पावर आउटपुट भले ही इस इंजन कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा न हो, लेकिन होंडा ने इसे बेहतर लो-एंड टॉर्क और कंफर्टेबल डेली की राइडिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसका 43.3 Nm टॉर्क कई बड़े ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिल्स के करीब माना जा रहा है। नई CB500, कंपनी की CB350 सीरीज से ऊपर के सेगमेंट में आएगी और उन ग्राहकों को आकर्षित करेगी जो क्लासिक स्टाइल के साथ बड़े इंजन वाली भरोसेमंद बाइक चाहते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Honda CB 500
₹ 4.8 - 5 लाख
Royal Enfield Interceptor 750
₹ 4.5 लाख से शुरू
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 - 2.24 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 लाख
रेट्रो डिजाइन और आधुनिक फीचर्स
डिजाइन की बात करें, तो CB500 में क्लासिक रेट्रो रोडस्टर स्टाइल देखने को मिलता है। इसमें बड़ा टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलाइट, रिब्ड सिंगल-पीस सीट और सिंपल टेल सेक्शन दिया गया है। इसका डिजाइन काफी हद तक CB350 से मिलता-जुलता है, लेकिन बड़ा इंजन इसे ज्यादा दमदार रोड प्रेजेंस देता है। सस्पेंशन के लिए आगे टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। वहीं, बेहतर ब्रेकिंग के लिए दोनों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक मिलते हैं। रेट्रो लुक के बावजूद होंडा ने इसमें कई मॉडर्न फीचर्स भी शामिल किए हैं। बाइक में Honda Selectable Torque Control (HSTC), स्लिपर क्लच, एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और Honda RoadSync कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
तीन वेरिएंट में होगी उपलब्ध
Honda CB500 को कंपनी तीन वेरिएंट में लॉन्च करेगी। बेस मॉडल में अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जबकि दूसरे वेरिएंट में क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स दिए जाएंगे। टॉप वेरिएंट में भी क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स मिलेंगे, लेकिन इसके साथ एक्सक्लूसिव ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। बुकिंग शुरू होने के बाद अब उम्मीद है कि होंडा जल्द ही CB500 की कीमत और लॉन्च डेट का ऑफिशियली अनाउंस करेगी।
(Photo: autoindiadaily)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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