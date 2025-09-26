होंडा की इस दमदार मोटरसाइकिल का स्पेशल एडिशन लॉन्च, दिखने में महंगी लेकिन बस इतनी रखी कीमत
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने बिल्कुल नई CB350C स्पेशल एडिशन को लॉन्च किया है। लॉन्च के साथ कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। इसकी डिलीवरी अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते से कंपनी के बिगविंग प्रीमियम डीलरशिप के जरिए शुरू की जाएगी। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2,01,900 रुपए है। नया स्पेशल एडिशन होंडा के रेट्रो-क्लासिक 350cc लाइनअप को एक नया रूप देने के लिए तैयार है।
इस लॉन्च के साथ, होंडा ने CB350 को CB350C के रूप में रीब्रांड किया है, जिससे क्लासिक मोटरसाइकिल चाहने वालों के बीच इसकी पहचान और मजबूत हुई है। इस मोटरसाइकिल में नया CB350C बैज और फ्यूल टैंक पर एक डेडिकेटड स्पेशल एडिशन स्टिकर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में इसकी एक अलग पहचान बनाता है।
CB350C स्पेशल एडिशन में टैंक, आगे और पीछे के फेंडर पर नए धारीदार ग्राफिक्स हैं, जो इसके प्रीमियम और बोल्ड लुक को और बढ़ाते हैं। क्रोम रियर ग्रैब रेल और ब्लैक या ब्राउन कलर की सीटों का ऑप्शन जैसे अतिरिक्त फीचर्स मोटरसाइकिल के रेट्रो-प्रेरित डिजाइन को और भी निखारते हैं। यह दो कलर रेबेल रेड मेटैलिक और मैट ड्यून ब्राउन में उपलब्ध होगी।
इस मोटरसाइकिल में क्लासिक स्टाइलिंग के साथ मॉडर्न फीचर्स का कॉम्बीनेशन जारी है। इसमें नेविगेशन और नोटिफिकेशन के लिए होंडा स्मार्टफोन वॉयस कंट्रोल सिस्टम (HSVCS) के साथ एक डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक असिस्ट और स्लिपर क्लच, होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) और डुअल-चैनल ABS दिया गया है।
इसमें 348.36cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, BSVI OBD2B E20-अनुपालक PGM-FI इंजन लगा है, जो 5,500 rpm पर 15.5 kW और 3,000 rpm पर 29.5 Nm का टॉर्क देता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसकी ट्यूनिंग शहर और हाईवे दोनों पर सुचारू रूप से चलने वाली ड्राइविंग के लिए डिजाइन की गई है। होंडा CB350C स्पेशल एडिशन अक्टूबर की शुरुआत से देशभर के बिगविंग आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा।
