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बड़ा धमाका करने की तैयारी में होंडा, आने वाली है 5 नई कार और एसयूवी, सिटी फेसलिफ्ट भी लिस्ट में

Mar 22, 2026 02:07 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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बढ़ते कॉम्पिटिशन को देख अब होंडा भी अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने वाला है। इसके लिए कंपनी एक या दो नहीं, बल्कि पांच नई कारें और एसयूवी लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें एलिवेट हाइब्रिड के साथ होंडा ZR-V भी शामिल है।

बड़ा धमाका करने की तैयारी में होंडा, आने वाली है 5 नई कार और एसयूवी, सिटी फेसलिफ्ट भी लिस्ट में

होंडा की नई कार का ग्राहकों को लंबे समय से इंतजार है। इस वक्त मार्केट में कंपनी सिटी, अमेज और एलीवेट ऑफर कर रही है। बढ़ते कॉम्पिटिशन को देख अब होंडा भी अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करने वाला है। इसके लिए कंपनी एक या दो नहीं, बल्कि पांच नई कारें और एसयूवी लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें एलिवेट हाइब्रिड के साथ होंडा ZR-V और सिटी फेसलिफ्ट/हाइब्रिड भी शामिल है। आइए जानते हैं होंडा की इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

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Honda 0 Alpha EV

होंडा भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा 0 अल्फा ईवी को लॉन्च करने की तैयारी में है। यह मेड-इन-इंडिया प्रोडक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट में सेल किया जाएगा। अभी इसकी पैन इंडिया टेस्टिंग चल रही है। 0 अल्फा ईवी एसयूवी में फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग, बॉक्सी लुक, एलईडी लाइटिंग और बड़े अलॉय वील होंगे। यह ईवी एसयूवी 65 किलोवाट और 75 किलोवाट के दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ आ सकती है। यह रियल वर्ल्ड कंडीशन में 450 से 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज ऑफर करेंगे। यह अगले साल लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

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Honda ZR-V

होंडा ZR-V कंपनी की प्रीमियम एसयूवी होगी। इसे पूरी तरह से सीबीयू के तौर पर इंपोर्ट किया जाएगा। ZR-V में 2.0 लीटर का शक्तिशाली हाइब्रिड पेट्रोल इंजन होगा। यह इंजन लगभग 180 बीएचपी की पावर जेनरेट करेगा। इसमें ई-सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और ऑप्शनल ऑल-वील ड्राइव सिस्टम होगा। इसके 2026 के सेकेंड हाफ में 50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

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Honda Prelude

होंडा कार्स इंडिया अपनी टू-डोर कूपे- प्रील्यूड को भारत में लॉन्च करने का प्लान बना रही है। यह भारत में पहली मॉडर्न होंडा कूपे होगी। इसमें 200 बीएचपी की ताकत पैदा करने वाला 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा। यह फ्रंट-वील ड्राइव के साथ आएगी। इसमें आपको एस+ शिफ्ट सिस्टम, स्पोर्टी लो-स्लंग स्टांस, अग्रेसिव कूपे स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। यह सिविक टाइप-आर के साथ अपने डीएनए को शेयर करेगी। यह इसी साल लॉन्च हो सकती है और इसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपये के आसपास होगी।

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Honda City Facelift and Hybrid

होंडा अपनी मौजूदा सिटी को सेकेंड फेसलिफ्ट देने वाली है। यह नेक्स्ट जेनरेशन के आने तक कार की अच्छी सेल को बनाए रखने में मदद करेगा। कंपनी सिटी के नेक्स्ट जेनरेशन को साल 2028 में लॉन्च करने वाली है। सेकेंड फेसलिफ्ट में आपको नया फ्रंट और रियर लुक देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड लाइटिंग ऑफर करेगी। इसके इंटीरियर को भी अपग्रेड किया जाएगा। कंपनी इसे 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन में ऑफर करेगी। यह इस साल के सेकेंड हाफ में आ सकता है और इसकी कीमत 12 से 18 लाख रुपये के बीच रहने की संभावना है।

Honda Elevate Hybrid

होंडा एलीवेट का हाइब्रिड वेरिएंट भी आने वाला है। इसमें कंपनी 1.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन ऑफर करने वाली है। यह एसयूवी सिटी हाइब्रिड से ज्यादा एफिशिएंट मोटर और हल्की बैटरी वाले न्यू जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। इसे कंपनी साल 2026 के आखिर में लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 16 से 20 लाख के बीच हो सकती है।

(Photo: jdpower)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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