डिजायर, ऑरा, टिगोर से माइलेज में कहां टिकती है नई अमेज, पुराने मॉडल से कितनी बेहतर? जानिए

बात करें माइलेज को तो नई होंडा अमेज के पेट्रोल MT का माइलेज 18.65Kmpl और पेट्रोल AT का माइलेज 19.46Kmpl है। पुरानी होंडा अमेज के पेट्रोल MT का माइलेज 18.65Kmpl और पेट्रोल AT का माइलेज 18.30Kmpl है। मारुति डिजायर के पेट्रोल MT का माइलेज 24.79Kmpl और पेट्रोल AT का माइलेज 25.71Kmpl है। हुंडई ऑरा के पेट्रोल MT का माइलेज 20.50Kmpl और पेट्रोल AT का माइलेज 20.10kmpl है। टाटा टिगोर के पेट्रोल MT का माइलेज 19.20Kmpl और पेट्रोल AT का माइलेज 19.60Kmpl है।