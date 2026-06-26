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मनाली की सड़कों पर दिखी होंडा 0 अल्फा EV, बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट से लैस; डिजाइन से नजर नहीं हटेगी!

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इन स्पाई शॉट्स का क्रेटिड ऑटोमोटिव उत्साही पार्थ गुप्ता को दिया जाता है। इसके बाहरी हिस्से को काफी हद तक छुपाया गया। ड्राइवर की विंडो के माध्यम से केबिन के अंदर की एक साफ झलक देखने को मिली है। डैशबोर्ड में सेंटर में एक वाइड, फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया है।

मनाली की सड़कों पर दिखी होंडा 0 अल्फा EV, बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट से लैस; डिजाइन से नजर नहीं हटेगी!
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होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अभी कंपनी की सेल्स के आंकड़े काफी कमजोर हो चुके हैं। इसके बाद भी उसने भारतीय बाजार के लिए कई फ्यूचर कारों की प्लानिंग कर रखी है। इनमें से कई की टेस्टिंग भी चल रही है। उसकी लिस्ट में होंडा 0 अल्फा कॉन्सेप्ट भी शामिल है। खास बात ये है कि अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV का रियल वर्ल्ड टेस्ट शुरू कर दिया है। इसका छिपा हुआ प्रोटोटाइप मनाली में देखा गया है, जिससे इससे एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़ा खुलासा हो गया है। इसके स्पाई शॉट्स में एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक लैंडस्केप-ऑरिएंटेड इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन देखा गया है।

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इन स्पाई शॉट्स का क्रेटिड ऑटोमोटिव उत्साही पार्थ गुप्ता को दिया जाता है। इसके बाहरी हिस्से को काफी हद तक छुपाया गया। ड्राइवर की विंडो के माध्यम से केबिन के अंदर की एक साफ झलक देखने को मिली है। डैशबोर्ड में सेंटर में एक वाइड, फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया है, जिसे स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक अलग पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ जोड़ा गया है।

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होंडा के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी स्क्रीन
खास बात ये है कि ये टचस्क्रीन होंडा की भारत की मौजूदा लाइनअप की तुलना में सबसे बड़ी बड़ी दिखाई देती है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन और ईवी-स्पेसिफिक फंक्शन मिलने की उम्मीद है। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए फिजिकल बटन मिलने की संभावना है। स्पाई शॉट देखने को ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग व्हील में मल्टी-फंक्शन कंट्रोल के साथ एक फ्रेश डिजाइन दिया गया है। जबकि ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट ग्लोबली पेश होंडा 0 सीरीज के लेआउट को दिखाता है।

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एक्सटीरियर की डिटेल का भी खुलासा
होंडा 0 अल्फा के एक्सटीरियर की बात करें तो स्पाई फोटो में सामने की तरफ यह सीधे रुख, चौकोर अनुपात और सिग्नेचर लाइटिंग एलिमेंट को बरकरार रखता है जो पहले पहले प्रोटोटाइप पर देखे गए थे। इसके फ्रंट फेसिया में पतले ब्लैक पैनल से जुड़े रेक्टेंगुलर LED लाइटिंग मॉड्यूल हैं, जबकि पीछे की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड टेल लैंप और एक साफ टेलगेट डिजाइन मिलता है। कार में लंबी छत, बड़ा ग्लास एरियार और बॉक्सी सिल्हूट भी नजर आया। होंडा एयरोडायनामिक इफिसियंसी के साथ-साथ इंटीरियर स्पेस को प्राथमिकता दे रही है।

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2027 तक लॉन्च करने की योजना
होंडा पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत में घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट, दोनों के लिए बनाया जाएगा। कंपनी की हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान के ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद यह मॉडल होंडा की फ्यूचर की EV स्ट्रैटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी ने इसे 2027 में लॉन्च करने की योजना बनाई है। मार्केट में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला क्रेटा इलेक्ट्रिक और अपकमिंग सिएरा EV जैसे मॉडल से होगा।

फोटो क्रेडिट: pxrtth.gpt

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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