मनाली की सड़कों पर दिखी होंडा 0 अल्फा EV, बड़े टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट से लैस; डिजाइन से नजर नहीं हटेगी!

इन स्पाई शॉट्स का क्रेटिड ऑटोमोटिव उत्साही पार्थ गुप्ता को दिया जाता है। इसके बाहरी हिस्से को काफी हद तक छुपाया गया। ड्राइवर की विंडो के माध्यम से केबिन के अंदर की एक साफ झलक देखने को मिली है। डैशबोर्ड में सेंटर में एक वाइड, फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया है।

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होंडा कार्स इंडिया भारतीय बाजार में अपनी जड़ें फिर से मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अभी कंपनी की सेल्स के आंकड़े काफी कमजोर हो चुके हैं। इसके बाद भी उसने भारतीय बाजार के लिए कई फ्यूचर कारों की प्लानिंग कर रखी है। इनमें से कई की टेस्टिंग भी चल रही है। उसकी लिस्ट में होंडा 0 अल्फा कॉन्सेप्ट भी शामिल है। खास बात ये है कि अब कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV का रियल वर्ल्ड टेस्ट शुरू कर दिया है। इसका छिपा हुआ प्रोटोटाइप मनाली में देखा गया है, जिससे इससे एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़ा खुलासा हो गया है। इसके स्पाई शॉट्स में एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक लैंडस्केप-ऑरिएंटेड इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन देखा गया है।

इन स्पाई शॉट्स का क्रेटिड ऑटोमोटिव उत्साही पार्थ गुप्ता को दिया जाता है। इसके बाहरी हिस्से को काफी हद तक छुपाया गया। ड्राइवर की विंडो के माध्यम से केबिन के अंदर की एक साफ झलक देखने को मिली है। डैशबोर्ड में सेंटर में एक वाइड, फ्रीस्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया है, जिसे स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक अलग पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ जोड़ा गया है।

होंडा के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी स्क्रीन

खास बात ये है कि ये टचस्क्रीन होंडा की भारत की मौजूदा लाइनअप की तुलना में सबसे बड़ी बड़ी दिखाई देती है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, नेविगेशन और ईवी-स्पेसिफिक फंक्शन मिलने की उम्मीद है। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम के लिए फिजिकल बटन मिलने की संभावना है। स्पाई शॉट देखने को ऐसा लगता है कि स्टीयरिंग व्हील में मल्टी-फंक्शन कंट्रोल के साथ एक फ्रेश डिजाइन दिया गया है। जबकि ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट ग्लोबली पेश होंडा 0 सीरीज के लेआउट को दिखाता है।

एक्सटीरियर की डिटेल का भी खुलासा

होंडा 0 अल्फा के एक्सटीरियर की बात करें तो स्पाई फोटो में सामने की तरफ यह सीधे रुख, चौकोर अनुपात और सिग्नेचर लाइटिंग एलिमेंट को बरकरार रखता है जो पहले पहले प्रोटोटाइप पर देखे गए थे। इसके फ्रंट फेसिया में पतले ब्लैक पैनल से जुड़े रेक्टेंगुलर LED लाइटिंग मॉड्यूल हैं, जबकि पीछे की तरफ वर्टिकली स्टैक्ड टेल लैंप और एक साफ टेलगेट डिजाइन मिलता है। कार में लंबी छत, बड़ा ग्लास एरियार और बॉक्सी सिल्हूट भी नजर आया। होंडा एयरोडायनामिक इफिसियंसी के साथ-साथ इंटीरियर स्पेस को प्राथमिकता दे रही है।

2027 तक लॉन्च करने की योजना

होंडा पहले ही कन्फर्म कर चुकी है कि इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत में घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट, दोनों के लिए बनाया जाएगा। कंपनी की हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान के ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग के बावजूद यह मॉडल होंडा की फ्यूचर की EV स्ट्रैटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी ने इसे 2027 में लॉन्च करने की योजना बनाई है। मार्केट में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला क्रेटा इलेक्ट्रिक और अपकमिंग सिएरा EV जैसे मॉडल से होगा।