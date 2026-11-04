आ गई हीरो की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विडा UBX, 168Km रेंज की उम्मीद; नेकेड बाइक जैसा डिजाइन

यह मोटरसाइकिल पहले सामने आए UBEX कॉन्सेप्ट की तुलना में कहीं अधिक डेवलप लग रही है। इससे पहले, भारत में एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन सामने आया था, जो UBEX कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन जैसा लग रहा था। उस डिजाइन में स्ट्रीटफाइटर लुक तो था।

भारतीय बाजार के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प का जादू चल गया है। अब ये कंपनी टॉप-5 में शामिल हो चुकी है। वहीं, ओला इलेक्ट्रिक से आगे निकल गई है। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, कंपनी के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड विडा (VIDA) ने EICMA 2026 में 'UBX' को पेश किया है, जो इसके अर्बन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोजेक्ट का एक और डेवलप रूप है। इसे एक प्रोटो-व्हीकल और नियो-नेकेड अर्बन एक्सप्लोरर के तौर पर बताया गया है।

यह मोटरसाइकिल पहले सामने आए UBEX कॉन्सेप्ट की तुलना में कहीं अधिक डेवलप लग रही है। इससे पहले, भारत में एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन सामने आया था, जो UBEX कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन-रेडी वर्जन जैसा लग रहा था। उस डिजाइन में स्ट्रीटफाइटर लुक तो था, लेकिन कॉन्सेप्ट में दिए गए USD फोर्क्स की जगह कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया था।

UBX 06 और प्रो की मार्किंग

नया UBX प्रोटोटाइप एक अलग अप्रोच को अपनाता है। इसमें गोल्ड-फिनिश वाले अपसाइड-डाउन फोर्क्स दिए गए हैं। साथ ही, इसके बॉडीवर्क को बदला गया है और कई हिस्सों को और अधिक बारीकी से डिजाइन किया गया है। इसमें सिल्वर-फिनिश वाला एक खास स्विंगआर्म भी है, जो पहले पेटेंट ड्रॉइंग में दिखे ट्यूबलर डिजाइन से बिल्कुल अलग है। हीरो अब इसे UBX नाम से बुला रहा है, जबकि फोटोज में मोटरसाइकिल पर UBX 06 और UBX 06 Pro की मार्किंग देखी जा सकती है।

UBX का लुक एक अग्रेसिव नेकेड-बाइक जैसा है, जिसमें कॉम्पैक्ट फ्रंट, ऊंची टेल और बाहर की तरफ दिखने वाला फ्रेम शामिल है। इसके ऊपरी हिस्से पर बड़े लेटर में VIDA लिखा है, जबकि ग्रे साइड पैनल पर कॉन्टूर-मैप जैसी ग्राफिक्स दी गई हैं। सामने की तरफ, एक सेंट्रल प्रोजेक्टर लैंप है, जिसके चारों तरफ एक खास रोशनी वाली आउटलाइन दी गई है। इसका एंगुलर हाउसिंग आगे की तरफ एक छोटी चोंच जैसी बनावट में बदल जाता है, जो इसे आम रोडस्टर मोटरसाइकिलों से एक अलग पहचान देता है।

इसमें एक लंबी सिंगल-पीस सीट है, जिसका पिछला हिस्सा थोड़ा ऊंचा है। साथ ही, इसमें स्प्लिट ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं। हैंडगार्ड, पारंपरिक मिरर, अलग-अलग इंडिकेटर और पिछले पहिए पर लगा नंबर प्लेट होल्डर इस प्रोटोटाइप को और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। टैंक के आकार वाले ऊपरी हिस्से में एक लॉक दिया गया है, जिस पर वॉल्ट ओपन लिखा है। इससे पता चलता है कि इसमें कोई स्टोरेज कम्पार्टमेंट हो सकता है।