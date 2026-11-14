सड़क पर दौड़ती दिखी हीरो की नई मोटरसाइकिल, डिजाइन ने इलेक्ट्रिक UBX की तरफ किया इशारा

ऐसा लगता है कि UBX की टेस्टिंग देश में शुरू हो चुकी है। हाल ही में सामने आए इसके स्पाई शॉट्स देखकर लगता है कि यह मॉडल प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है। मिलान में 2025 EICMA शो में हीरो मोटोकॉर्प ने VXZ और UBX इलेक्ट्रिक बाइक कॉन्सेप्ट्स को पेश किया था।

हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार के लिए अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने पर काम कर रही है। इसमें कुछ प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल हैं। साथ ही, कंपनी अपने विडा (Vida) पोर्टफोलियो का भी विस्तार करने में जुटी है। फिलहाल, उनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटरों की V2 और VX2 सीरीज मौजूद है। इसके अलावा, बच्चों के लिए विडा डर्ट.ई K3 इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रखना चाहती है। वो VXZ कॉन्सेप्ट (विडा X Zero) और UBX कॉन्सेप्ट को पेश किया है।

ऐसा लगता है कि UBX की टेस्टिंग देश में शुरू हो चुकी है। हाल ही में सामने आए इसके स्पाई शॉट्स देखकर लगता है कि यह मॉडल प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है। मिलान में 2025 EICMA शो में हीरो मोटोकॉर्प ने VXZ और UBX इलेक्ट्रिक बाइक कॉन्सेप्ट्स को पेश किया था। इसके एक साल बाद, 2026 EICMA शो में कंपनी ने इनके प्रोटोटाइप दिखाए।

हालांकि, हाल ही में सामने आए फोटोज पूरी तरह साफ नहीं हैं, जिससे इस बात का पता नहीं चल पाया कि यह VXZ है या UBX। फिर भी इसके पहियों का डिजाइन VXZ के बजाय UBX की तरफ इशारा करता है। इस मोटरसाइकिल पर दो सवार बैठे थे, जिससे इसके साइड डिजाइन को अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। साथ ही, भारी कैमफ्लाज से भी इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो गया। कुल मिलाकर, इसके डिजाइन से यह तो साफ है कि यह एक हीरो विडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, लेकिन इसके सीधे व्हील स्पोक्स इसे UBX बताने का इशारा करते हैं।

USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स

इस बाइक का लुक एक स्पोर्टी स्ट्रीट बाइक जैसा है, जो युवा ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है। इसके फ्रंट में एक सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और स्लीक LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, जो एक तरह से फॉक्स फ्लाईस्क्रीन का काम भी करता है। EICMA 2026 में हीरो विडा UBX का प्रोटोटाइप सामने आया था। नई तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसमें उसी तरह के फीचर्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन मॉडल में USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनो-शॉक सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा, इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी होंगे। बैटरी पैक को ठीक उसी जगह लगाया जाएगा, जहां आमतौर पर इंजन होता है।