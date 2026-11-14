सड़क पर दौड़ती दिखी हीरो की नई मोटरसाइकिल, डिजाइन ने इलेक्ट्रिक UBX की तरफ किया इशारा
ऐसा लगता है कि UBX की टेस्टिंग देश में शुरू हो चुकी है। हाल ही में सामने आए इसके स्पाई शॉट्स देखकर लगता है कि यह मॉडल प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है। मिलान में 2025 EICMA शो में हीरो मोटोकॉर्प ने VXZ और UBX इलेक्ट्रिक बाइक कॉन्सेप्ट्स को पेश किया था।
हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार के लिए अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने पर काम कर रही है। इसमें कुछ प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल हैं। साथ ही, कंपनी अपने विडा (Vida) पोर्टफोलियो का भी विस्तार करने में जुटी है। फिलहाल, उनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटरों की V2 और VX2 सीरीज मौजूद है। इसके अलावा, बच्चों के लिए विडा डर्ट.ई K3 इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक भी उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी कदम रखना चाहती है। वो VXZ कॉन्सेप्ट (विडा X Zero) और UBX कॉन्सेप्ट को पेश किया है।
ऐसा लगता है कि UBX की टेस्टिंग देश में शुरू हो चुकी है। हाल ही में सामने आए इसके स्पाई शॉट्स देखकर लगता है कि यह मॉडल प्रोडक्शन के लिए लगभग तैयार है। मिलान में 2025 EICMA शो में हीरो मोटोकॉर्प ने VXZ और UBX इलेक्ट्रिक बाइक कॉन्सेप्ट्स को पेश किया था। इसके एक साल बाद, 2026 EICMA शो में कंपनी ने इनके प्रोटोटाइप दिखाए।
हालांकि, हाल ही में सामने आए फोटोज पूरी तरह साफ नहीं हैं, जिससे इस बात का पता नहीं चल पाया कि यह VXZ है या UBX। फिर भी इसके पहियों का डिजाइन VXZ के बजाय UBX की तरफ इशारा करता है। इस मोटरसाइकिल पर दो सवार बैठे थे, जिससे इसके साइड डिजाइन को अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। साथ ही, भारी कैमफ्लाज से भी इसकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो गया। कुल मिलाकर, इसके डिजाइन से यह तो साफ है कि यह एक हीरो विडा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, लेकिन इसके सीधे व्हील स्पोक्स इसे UBX बताने का इशारा करते हैं।
USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स
इस बाइक का लुक एक स्पोर्टी स्ट्रीट बाइक जैसा है, जो युवा ग्राहकों को काफी पसंद आ सकता है। इसके फ्रंट में एक सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और स्लीक LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, जो एक तरह से फॉक्स फ्लाईस्क्रीन का काम भी करता है। EICMA 2026 में हीरो विडा UBX का प्रोटोटाइप सामने आया था। नई तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसमें उसी तरह के फीचर्स दिए गए हैं। प्रोडक्शन मॉडल में USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनो-शॉक सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा। इसके अलावा, इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक भी होंगे। बैटरी पैक को ठीक उसी जगह लगाया जाएगा, जहां आमतौर पर इंजन होता है।
बाइक में सिंगल पीस सीट मिलेगा
विडा UBX प्रोटोटाइप पर कुछ प्रोटेक्टिव बॉडीवर्क भी देखने को मिलता है जो काफी अच्छा लग रहा है। इसमें पीछे की तरफ स्टेप वाली सिंगल-पीस सीट, पूरी तरह से LED लाइटिंग, बीच में लगी इलेक्ट्रिक मोटर और शानदार स्विंगआर्म जैसी चीजें, जो प्रोटोटाइप में दिखाई गई थीं। यह प्रोडक्शन मॉडल में भी देखने को मिल सकता है। हेडलाइट्स के नीचे एक चोंच जैसा स्ट्रक्चर भी है, जो शायद प्रोडक्शन मॉडल में भी शामिल हो सकता है। इसमें टैंक वाले हिस्से पर चाबी लगाने की जगह की-होल हो सकता है। TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए इसमें बेहतरीन स्विचगियर दिए जा सकते हैं। प्रोटोटाइप में पीछे की तरफ एक बड़ा टायर हगर और चेन ड्राइव दी गई थी।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें