Hindi Newsऑटो न्यूज़New Hero Glamour X vs TVS Raider, check all details

नई हीरो ग्लेमर और TVS रेडर में कौन है पैसा वसूल? जानिए कौन असली किंग? वरना खरीदने के बाद पछताएंगे

न्यू हीरो ग्लेमर X (New Hero Glamour X) मार्केट में लॉन्च हो गई है। न्यू नई हीरो ग्लेमर X में कई गजब फीचर्स दिए गए हैं, जिसकी टक्कर नई TVS रेडर (TVS Raider) से होती है। आइए जानते हैं कि इस सेगमेंट में कौन 125cc सेगमेंट का किंग है?

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 03:50 PM
125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में अब मुकाबला और भी तगड़ा हो गया है। हीरो (Hero) ने अपनी नई ग्लेमर X 125 (Glamour X 125) लॉन्च कर दी है, जिसमें इतने हाई-टेक फीचर्स हैं कि यह सीधे TVS Raider 125 (TVS रेडर 125) को टक्कर देती है। आइए जानते हैं दोनों बाइक्स में क्या-क्या खास है और कौन सी बाइक आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है।

फीचर्स की जंग

हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) इंडिया की पहली 125cc बाइक है, जिसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है। इसमें 3 राइडिंग मोड ईको (Eco), रोड (Road) और पावर (Power) मिलते हैं। इसमें पैनिक ब्रेक अलर्ट फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें अचानक ब्रेक लगाने पर इंडिकेटर फ्लैश मिलता है।

इसमें 4.2-इंच मल्टी-कलर डिजिटल डिस्प्ले (60+ फंक्शन), ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल/SMS अलर्ट, गियर इंडिकेटर और USB टाइप-C चार्जिंग मिलती है। इसके साथ ही इसमें फुल-LED लाइटिंग मिलती है।

TVS रेडर 125

इसमें TFT कंसोल या रिवर्स LCD डिस्प्ले (वैरिएंट पर निर्भर) मिलता है, जिसमें 99 फीचर्स मिलते हैं। इसमें वॉइस असिस्ट, नेविगेशन, स्पोर्ट्स/वेदर अपडेट, USB चार्जिंग पोर्ट और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें 3 राइडिंग मोड ईको (Eco), पावर (Power) और बूस्ट (Boost) मिलते हैं।

LED हेडलैंप और टेललैंप

फीचर्स के मामले में हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) ज्यादा इनोवेटिव लगती है, लेकिन TVS रेडर (TVS Raider) के पास भी टेक-हैवी कंसोल और वॉइस असिस्ट जैसे फीचर्स हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) में 124.7cc इंजन मिलता है, जो 11.55PS की पावर और 10.4Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। वहीं, इसमें TVS रेडर 125 मिलते हैं, जो 124.8cc इंजन मिलता है, जो 11.38PS की पावर और 11.75Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

दोनों बाइक्स 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती हैं, जहां ग्लेमर X (Glamour X) की टॉप पावर थोड़ी ज्यादा है, वहीं रेडर (Raider) का टॉर्क ज्यादा है यानी पिकअप और राइडिंग में बेहतर फील मिलेगा।

सस्पेंशन और व्हील्स

हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) 18-इंच व्हील्स के साथ आती है। इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क, रियर में ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। इसमें TVS रेडर (Raider) 17-इंच व्हील्स, फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क, रियर में गैस-चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं।

इसके अलावा रेडर (Raider) का मोनोशॉक सस्पेंशन ज्यादा कम्फर्टेबल माना जाता है, जबकि ग्लेमर X (Glamour X) बड़े व्हील्स के कारण हाईवे पर ज्यादा स्टेबल महसूस होती है।

कीमत की तुलना

हीरो ग्लेमर X ड्रम वैरिएंट (Hero Glamour X Drum Variant) की कीमत 89,999 रुपये है। इसमें हीरो ग्लेमर X डिस्क वैरिएंट (Hero Glamour X Disc Variant) की कीमत 99,999 रुपये है।

इसके अलावा TVS रेडर 125 ड्रम वैरिएंट (TVS Raider 125 Drum Variant) की कीमत 87,375 रुपये है। इसमें TVS रेडर 125 टॉप SX वैरिएंट (TVS Raider 125 Top SX Variant) की कीमत 1,02,665 रुपये है। यानी हीरो ग्लेमर एक्स (Hero Glamour X) कीमत कम है, जबकि TVS Raider का टॉप वैरिएंट थोड़ा महंगी पड़ता है।

अगर आप नए टेक फीचर्स, क्रूज कंट्रोल और फ्यूचरिस्टिक लुक्स चाहते हैं, तो हीरो ग्लेमर X (Hero Glamour X) आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन, अगर आपकी प्राथमिकता स्मूथ परफॉर्मेंस, कम्फर्ट और प्रीमियम टेक पैक है, तो TVS रेडर 125 भी एक शानदार विकल्प है।

