दिल जीत लेगी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर, दिख सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, तगड़े हैं फीचर

Mar 01, 2026 04:33 pm IST

नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर के फीचर्स को लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में नई फॉर्च्यूनर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नई फॉर्च्यूनर में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

नई फॉर्च्यूनर का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर के फीचर्स को लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में नई फॉर्च्यूनर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे इस एसयूवी के बारे में कुछ और डीटेल्स सामने आई है। इन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नई फॉर्च्यूनर में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।

नए हेडलैंप्स स्पाई शॉट्स से कन्फर्म हो गया है कि नई फॉर्च्यूनर का फ्रंट डिजाइन हाइलक्स जैसा होगा। यह पहले से ज्यादा शार्प, मॉडर्न और अग्रेसिव दिखेगी। इसमें पतले, ऐंगुलर हेडलैंप्स और आकर्षक डीआरएल होंगे। नए मॉडल में हेडलाइट्स को शायद एक एप्लिक से जोड़ा जाएगा। हाइलक्स में इस पर 'टोयोटा' लिखा होता है। फॉर्च्यूनर में भी इसी तरह का डिजाइन देखने को मिल सकता है। टेस्ट मॉडल पर लगे कैमॉफ्लाज के कारण इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

रीडिजाइन्ड टेलगेट और नए टेल लैंप्स नई फॉर्च्यूनर के रियर डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टेलगेट को नया लुक दिया जाएगा और एलईडी टेल लैंप्स को भी नया डिजाइन मिलेगा। इसमें आपको टेल लैंप्स में कनेक्टिंग लाइट बार भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर नई फॉर्च्यूनर का रियर लुक पहले से अधिक चौड़ा और स्क्वेयर शेप वाला दिखेगा। स्पाई शॉट्स के अनुसार साइड प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। विंडो लाइन, रूफलाइन, फंक्शनल रूफ रेल्स, साइड स्टेप और ओवरऑल सिल्हाउट मौजूदा फॉर्च्यूनर से काफी मिलता-जुलता है। एक फुल जेनरेशन अपडेट के लिए।

नए इंटीरियर ट्रिम नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में बड़े सुधार होने की उम्मीद है। केबिन का लेआउट बेहतर होगा, साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाले कलर और ट्रिम्स में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नई फॉर्च्यूनर में एक बड़ा और आसानी से यूज किया जा सकने वाला इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन भी मिलेगा। 9th जेनरेशन की हाइलक्स में टोयोटा के लेटेस्चट सॉफ्टवेयर पर चलने वाला 12.3 इंच का स्टैंडअलोन टचस्क्रीन है। यही नई फॉर्च्यूनर में भी मिलने की उम्मीद है। इसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी होगा।

ADAS एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर कम से कम ग्लोबल मॉडल में तो शामिल किए जा सकते हैं। भारतीय मॉडल में ADAS मिलेगा या नहीं इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि यह लेवल 2 का फीचर होगा जिसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं होंगी।