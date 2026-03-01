Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल जीत लेगी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर, दिख सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, तगड़े हैं फीचर

Mar 01, 2026 04:33 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर के फीचर्स को लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में नई फॉर्च्यूनर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नई फॉर्च्यूनर में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है।

दिल जीत लेगी नई टोयोटा फॉर्च्यूनर, दिख सकते हैं ये 5 बड़े बदलाव, तगड़े हैं फीचर
लॉन्च की सूचना पाएं
Toyota Supraarrow

नई फॉर्च्यूनर का ग्राहकों को बेसब्री से इंतजार है। नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर के फीचर्स को लेकर ग्राहक काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में नई फॉर्च्यूनर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इससे इस एसयूवी के बारे में कुछ और डीटेल्स सामने आई है। इन्हीं के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि नई फॉर्च्यूनर में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं

नए हेडलैंप्स

स्पाई शॉट्स से कन्फर्म हो गया है कि नई फॉर्च्यूनर का फ्रंट डिजाइन हाइलक्स जैसा होगा। यह पहले से ज्यादा शार्प, मॉडर्न और अग्रेसिव दिखेगी। इसमें पतले, ऐंगुलर हेडलैंप्स और आकर्षक डीआरएल होंगे। नए मॉडल में हेडलाइट्स को शायद एक एप्लिक से जोड़ा जाएगा। हाइलक्स में इस पर 'टोयोटा' लिखा होता है। फॉर्च्यूनर में भी इसी तरह का डिजाइन देखने को मिल सकता है। टेस्ट मॉडल पर लगे कैमॉफ्लाज के कारण इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Supra

Toyota Supra

₹ 85 - 95 लाख

मुझे सूचित करें
BMW M2

BMW M2

₹ 1 करोड़ से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Range Rover Velar

Land Rover Range Rover Velar

₹ 87.9 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q7

Audi Q7

₹ 90.48 - 99.81 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC

₹ 76.8 - 77.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X5

BMW X5

₹ 93.6 लाख - 1.07 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

रीडिजाइन्ड टेलगेट और नए टेल लैंप्स

नई फॉर्च्यूनर के रियर डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टेलगेट को नया लुक दिया जाएगा और एलईडी टेल लैंप्स को भी नया डिजाइन मिलेगा। इसमें आपको टेल लैंप्स में कनेक्टिंग लाइट बार भी देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर नई फॉर्च्यूनर का रियर लुक पहले से अधिक चौड़ा और स्क्वेयर शेप वाला दिखेगा। स्पाई शॉट्स के अनुसार साइड प्रोफाइल में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। विंडो लाइन, रूफलाइन, फंक्शनल रूफ रेल्स, साइड स्टेप और ओवरऑल सिल्हाउट मौजूदा फॉर्च्यूनर से काफी मिलता-जुलता है। एक फुल जेनरेशन अपडेट के लिए।

Photo: Cartoq

नए इंटीरियर ट्रिम

नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में बड़े सुधार होने की उम्मीद है। केबिन का लेआउट बेहतर होगा, साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाले कलर और ट्रिम्स में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नई फॉर्च्यूनर में एक बड़ा और आसानी से यूज किया जा सकने वाला इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन भी मिलेगा। 9th जेनरेशन की हाइलक्स में टोयोटा के लेटेस्चट सॉफ्टवेयर पर चलने वाला 12.3 इंच का स्टैंडअलोन टचस्क्रीन है। यही नई फॉर्च्यूनर में भी मिलने की उम्मीद है। इसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट भी होगा।

ये भी पढ़ें:धूम मचाने आ रहीं नई 7 सीटर SUV, लिस्ट में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, सोरेंटो भी

ADAS

एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर कम से कम ग्लोबल मॉडल में तो शामिल किए जा सकते हैं। भारतीय मॉडल में ADAS मिलेगा या नहीं इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सामने आई तस्वीरों से पता चलता है कि यह लेवल 2 का फीचर होगा जिसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाएं होंगी।

ये भी पढ़ें:आ रही ये तीन नई और अफोर्डेबल डीजल SUV, लिस्ट में महिंद्रा के साथ हुंडई भी

इन पावरट्रेन के साथ आ सकती है नई फॉर्च्यूनर

भारत में लॉन्च होने वाली फॉर्च्यूनर में मौजूदा मॉडल के 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन बरकरार रहने की उम्मीद है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे। 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन बाद में पेश किए जाने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा XEV 9e का स्पेशल एडिशन, 500km से ज्यादा की रेंज, लग्जरी इंटीरियर
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।