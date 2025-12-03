हीरो-हार्ले ने मिलकर बना ली ये नई मोटरसाइकिल, डिजाइन से नहीं हटा पाएंगे नजर! इतनी होगी कीमत?

संक्षेप: हीरो और हार्ले की पार्टनरशिप में तैयार पहला प्रोडक्ट X440 है। इस दो साल से ज्यादा का समया हो चुका है। ऐसे में अब कंपनी ने इसे एक नए मॉडल X440 T के साथ अपडेट किया है। स्टैंडर्ड X440 और X440 T के बीच में कई अंतर देखने को मिलेंगे।

Wed, 3 Dec 2025 02:02 PM

हीरो और हार्ले की पार्टनरशिप में तैयार पहला प्रोडक्ट X440 है। इस दो साल से ज्यादा का समया हो चुका है। ऐसे में अब कंपनी ने इसे एक नए मॉडल X440 T के साथ अपडेट किया है। स्टैंडर्ड X440 और X440 T के बीच में कई अंतर देखने को मिलेंगे। इनमें मुख्य अंतर में ज्यादा एंगुलर और बेहतर दिखने वाला पिछला तीन-चौथाई हिस्सा है, इसके अलावा कुछ और छोटे, बारीक दिखने वाले अंतर भी हैं। नई हार्ले-डेविडसन X440 T में पिछला तीन-चौथाई हिस्सा पूरी तरह से नए डिजाइन का है, जो X440 की एक कमी को दूर करता है।

X440 T का पिछला हिस्सा ज्यादा एंगुलर और सही अनुपात में है, जिसमें पिछले पहिए और फेंडर के बीच कम खाली जगह है। दूसरे बदलावों में बार-एंड मिरर और चार नए कलर्स शामिल हैं, जो X440 T को सबसे अलग दिखाने में मदद करेंगे। खास बात यह है कि हमें X440 T की एक भी सामने की तस्वीर नहीं मिली है। शायद इसलिए क्योंकि यह अलग-अलग मिरर को छोड़कर X440 से बहुत मिलती-जुलती दिखती होगी।

X440 पर दिखने वाला बड़ा थ्रॉटल केबल यहां नहीं है, जिससे पता चलता है कि X440 T अब राइड-बाय-वायर थ्रॉटल पर आ गया है। इसका मतलब है कि बाइक में और भी फीचर्स होने चाहिए, जिसमें राइडिंग मोड, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और शायद स्विचेबल ABS भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, स्विचगियर की करीब से जांच करने पर पता चलता है कि X440 T में क्रूज कंट्रोल नहीं है, जबकि हाल ही में हीरो ने दूसरे लॉन्च किए हैं।