हीरो-हार्ले ने मिलकर बना ली ये नई मोटरसाइकिल, डिजाइन से नहीं हटा पाएंगे नजर! इतनी होगी कीमत?
हीरो और हार्ले की पार्टनरशिप में तैयार पहला प्रोडक्ट X440 है। इस दो साल से ज्यादा का समया हो चुका है। ऐसे में अब कंपनी ने इसे एक नए मॉडल X440 T के साथ अपडेट किया है। स्टैंडर्ड X440 और X440 T के बीच में कई अंतर देखने को मिलेंगे। इनमें मुख्य अंतर में ज्यादा एंगुलर और बेहतर दिखने वाला पिछला तीन-चौथाई हिस्सा है, इसके अलावा कुछ और छोटे, बारीक दिखने वाले अंतर भी हैं। नई हार्ले-डेविडसन X440 T में पिछला तीन-चौथाई हिस्सा पूरी तरह से नए डिजाइन का है, जो X440 की एक कमी को दूर करता है।
X440 T का पिछला हिस्सा ज्यादा एंगुलर और सही अनुपात में है, जिसमें पिछले पहिए और फेंडर के बीच कम खाली जगह है। दूसरे बदलावों में बार-एंड मिरर और चार नए कलर्स शामिल हैं, जो X440 T को सबसे अलग दिखाने में मदद करेंगे। खास बात यह है कि हमें X440 T की एक भी सामने की तस्वीर नहीं मिली है। शायद इसलिए क्योंकि यह अलग-अलग मिरर को छोड़कर X440 से बहुत मिलती-जुलती दिखती होगी।
X440 पर दिखने वाला बड़ा थ्रॉटल केबल यहां नहीं है, जिससे पता चलता है कि X440 T अब राइड-बाय-वायर थ्रॉटल पर आ गया है। इसका मतलब है कि बाइक में और भी फीचर्स होने चाहिए, जिसमें राइडिंग मोड, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और शायद स्विचेबल ABS भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, स्विचगियर की करीब से जांच करने पर पता चलता है कि X440 T में क्रूज कंट्रोल नहीं है, जबकि हाल ही में हीरो ने दूसरे लॉन्च किए हैं।
हीरो और हार्ले-डेविडसन ने X440 T के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि स्पेसिफिकेशंस के इस मामले में बाइक X440 से काफी मिलती-जुलती होगी। इसमें X440 जैसा ही फ्रेम, इंजन, सस्पेंशन सेटअप, व्हील साइज और डुअल डिस्क ब्रेक हैं। अभी, हार्ले-डेविडसन X440 की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपए से 2.80 लाख रुपए के बीच है। जब X440 T की कीमतें भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। ये भारत में X440 को रिप्लेस करेगी या X440 T के साथ बिकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
