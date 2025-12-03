Hindustan Hindi News
हीरो-हार्ले ने मिलकर बना ली ये नई मोटरसाइकिल, डिजाइन से नहीं हटा पाएंगे नजर! इतनी होगी कीमत?

संक्षेप:

हीरो और हार्ले की पार्टनरशिप में तैयार पहला प्रोडक्ट X440 है। इस दो साल से ज्यादा का समया हो चुका है। ऐसे में अब कंपनी ने इसे एक नए मॉडल X440 T के साथ अपडेट किया है। स्टैंडर्ड X440 और X440 T के बीच में कई अंतर देखने को मिलेंगे।

Wed, 3 Dec 2025 02:02 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हीरो और हार्ले की पार्टनरशिप में तैयार पहला प्रोडक्ट X440 है। इस दो साल से ज्यादा का समया हो चुका है। ऐसे में अब कंपनी ने इसे एक नए मॉडल X440 T के साथ अपडेट किया है। स्टैंडर्ड X440 और X440 T के बीच में कई अंतर देखने को मिलेंगे। इनमें मुख्य अंतर में ज्यादा एंगुलर और बेहतर दिखने वाला पिछला तीन-चौथाई हिस्सा है, इसके अलावा कुछ और छोटे, बारीक दिखने वाले अंतर भी हैं। नई हार्ले-डेविडसन X440 T में पिछला तीन-चौथाई हिस्सा पूरी तरह से नए डिजाइन का है, जो X440 की एक कमी को दूर करता है।

X440 T का पिछला हिस्सा ज्यादा एंगुलर और सही अनुपात में है, जिसमें पिछले पहिए और फेंडर के बीच कम खाली जगह है। दूसरे बदलावों में बार-एंड मिरर और चार नए कलर्स शामिल हैं, जो X440 T को सबसे अलग दिखाने में मदद करेंगे। खास बात यह है कि हमें X440 T की एक भी सामने की तस्वीर नहीं मिली है। शायद इसलिए क्योंकि यह अलग-अलग मिरर को छोड़कर X440 से बहुत मिलती-जुलती दिखती होगी।

X440 पर दिखने वाला बड़ा थ्रॉटल केबल यहां नहीं है, जिससे पता चलता है कि X440 T अब राइड-बाय-वायर थ्रॉटल पर आ गया है। इसका मतलब है कि बाइक में और भी फीचर्स होने चाहिए, जिसमें राइडिंग मोड, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल और शायद स्विचेबल ABS भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, स्विचगियर की करीब से जांच करने पर पता चलता है कि X440 T में क्रूज कंट्रोल नहीं है, जबकि हाल ही में हीरो ने दूसरे लॉन्च किए हैं।

हीरो और हार्ले-डेविडसन ने X440 T के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि स्पेसिफिकेशंस के इस मामले में बाइक X440 से काफी मिलती-जुलती होगी। इसमें X440 जैसा ही फ्रेम, इंजन, सस्पेंशन सेटअप, व्हील साइज और डुअल डिस्क ब्रेक हैं। अभी, हार्ले-डेविडसन X440 की एक्स-शोरूम कीमत 2.40 लाख रुपए से 2.80 लाख रुपए के बीच है। जब X440 T की कीमतें भी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। ये भारत में X440 को रिप्लेस करेगी या X440 T के साथ बिकेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
