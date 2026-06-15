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Toyota फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारतीय सड़कों पर दिखी नई Hilux, लॉन्च जल्द

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा की नई हाइलक्स भारत में बहुत जल्द लॉन्च हो सकती है। इसे इंडियन रोड्स पर देखा गया है। नई हाइलक्स की इंटरनैशनल मार्केट में एंट्री हो चुकी है। इसके बाद से ही भारत में भी इसका इंतजार किया जा रहा है।

Toyota फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, भारतीय सड़कों पर दिखी नई Hilux, लॉन्च जल्द
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टोयोटा फैन्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की नई हाइलक्स को इंडियन रोड्स पर देखा गया है। इसके फोटो को द कार शो ने शेयर किया है। माना जा रहा है कि कंपनी इस पिकअप ट्रक का कमर्शियल शूट कर रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि न्यू हाइलक्स की इंडियन मार्केट में जल्द एंट्री हो सकती है। नई हाइलक्स की इंटरनैशनल मार्केट में एंट्री हो चुकी है। इसके बाद से ही भारत में भी इसका इंतजार किया जा रहा है। नई हाइलक्स में इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं नई हाइलक्स में कंपनी क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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पूरी तरह नया फ्रंट डिजाइन

नई टोयोटा हाइलक्स की सबसे बड़ी खासियत इसका पूरी तरह नया फ्रंट डिजाइन होगा। पिकअप ट्रक में पहले से बड़ा और ज्यादा बोल्ड फ्रंट ग्रिल दिया जाएगा। इसके साथ इसमें आपको स्लिम और शार्प LED हेडलैंप्स देखने को मिलेंगे, जो इसे मॉडर्न और अग्रेसिव लुक देंगे। फ्रंट फेसिया पर TOYOTA की ब्रांडिंग भी दी गई है, जो इसकी रोड प्रेजेंस को और जबर्दस्त बनाती है। वहीं, नया डिजाइन किया गया बंपर भी शानदार लग रहा है। साइज की बात करें तो नई हाइलक्स की लंबाई 5,320 मिमी, चौड़ाई 1,885 मिमी और ऊंचाई 1,815 मिमी होगी। इसका व्हीलबेस 3,085 मिमी रखा है, जबकि ग्राउंड क्लीयरेंस 225 मिमी है। ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी को बरकरार रखते हुए टोयोटा इसमें 700 मिमी तक की वाटर-वेडिंग भी देने वाला है।

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केबिन के अंदर बड़ा बदलाव

केबिन के अंदर नई हाइलक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसका इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। नया डैशबोर्ड लेआउट और बेहतर क्वालिटी के मटेरियल केबिन को पहले से कहीं ज्यादा अपमार्केट फील देंगे। कंपनी इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड सीट्स, JBL प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स भी दे सकती है।

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मिल सकता है मौजूदा पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो नई हाइलक्स में कंपनी अपने भरोसेमंद 2.8-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-डीजल इंजन को जारी रख सकती है। ग्लोबल मार्केट में यह इंजन 204 हॉर्सपावर और 500Nm का टॉर्क ऑफर करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जा सकता है, जो बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी ऑफर करेगा। इसके अलावा टोयोटा नई हाइलक्स के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम भी ऑफर कर सकता है। यह तकनीक फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के साथ-साथ इंजन की स्मूदनेस और रिफाइनमेंट को भी बेहतर बनाएगी।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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