Toyota फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकती है यह दमदार गाड़ी
नई हाइलक्स की भारत में एंट्री होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार यह अगले महीने आ सकती है। नई हाइलक्स का डिजाइन काफी शार्प और ऐंगुलर है। साथ ही इसमें पुरानी हाइलक्स के मुकाबले कई सारे नए फीचर मिलेंगे।
टोयोटा फैन्स के लिए शानदार गुड न्यूज है। कंपनी अपने पिकअप ट्रक यानी Hilux के नए जेनरेशन को भारत में लॉन्च करने वाली है। यह हाइलक्स का 9th जेनरेशन होगा। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नई जेनरेशन टोयोटा हाइलक्स की एंट्री अगले महीने होने वाली है। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में नई जेनरेशन हाइलक्स को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। नई हाइलक्स का डिजाइन काफी शार्प और ऐंगुलर है। साथ ही इसमें पुरानी हाइलक्स के मुकाबले कई सारे नए फीचर मिलेंगे। आइए डीटेल में जानते हैं नई हाइलक्स के फीचर्स के बारे में।
दमदार है एक्सटीरियर
9th जेनरेशन हाइलक्स में आपको बिल्कुल नया डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट में स्लिम, ऊंचे LED हेडलैंप हैं, जो एक काले ट्रिम पीस से जुड़े हैं, जिस पर TOYOTA लिखा है। इसके नीचे, हनीकॉम्ब-पैटर्न वाली ग्रिल है, जिसके दोनों तरफ ऐंगुलर एयर इनटेक और एक बड़ा बंपर है। साइड प्रोफाइल में साफ पैनलिंग, 17-इंच के अलॉय व्हील और स्क्वेयर बॉडी क्लैडिंग है, जबकि पीछे की तरफ C-शेप वाले DRL सिग्नेचर के साथ बड़े वर्टिकल टेल-लैंप हैं। टेलगेट पर भी Toyota का बड़ा नाम लिखा है और बंपर पर काफी क्लैडिंग है।
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इंटीरियर और फीचर्स
इंटीरियर की बात करें, तो नई हाइलक्स अपने पिछले मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा मॉडर्न है। इसके नए डिजाइन वाले डैशबोर्ड पर दो 12.3-इंच के डिस्प्ले हैं और साथ ही टोयोटा बैजिंग नाम वाला नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी है। हाइलक्स के केबिन में अच्छी बात यह है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल और ट्रांसमिशन टनल पर कई फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं।
फीचर्स की बात करें तो, नई हाइलक्स में टेरेन और ड्राइव मोड, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, मल्टी-टेरेन और 360-डिग्री कैमरे, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सुइट के साथ ड्राइवर की नींद का पता लगाने वाला सिस्टम भी शामिल है।
इंजन और गियरबॉक्स
मौजूदा हाइलक्स सिर्फ 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ आती है, जो 204hp की पावर और 500Nm का टॉर्क देता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 4x4 स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। नई हाइलक्स उसी IMV बॉडी-ऑन-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है।
इसीलिए उम्मीद है कि कंपनी भारत-स्पेसिफिक मॉडल के लिए 2.8-लीटर डीजल इंजन को ही ऑफर करेगी और इसमें 48V 'नियो ड्राइव' माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी दे सकती है। ग्लोबल मार्केट में नई हाइलक्स का फुली इलेक्ट्रिक वर्जन भी ऑफर किया जा रहा है। हाइलक्स EV में 59.2kWh का बैटरी पैक है, जो आगे और पीछे की मोटरों को पावर देता है। ये मोटर मिलकर 196hp की पावर देती हैं और इसकी WLTP रेंज 240km है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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