नई Tata Nexon में मिल सकते हैं रियर डिस्क ब्रेक, लॉन्च से पहले सामने आया SUV का वीडियो

टाटा अपनी नेक्सॉन का नया जेनरेशन मॉडल लाने की तैयारी में है। इसे अगले साल लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च से पहले अपकमिंग नेक्सॉन के एक नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है। इस नए टेस्ट मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक भी नजर आए हैं।

नई टाटा नेक्सॉन में रियर डिस्क ब्रेक्स

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टाटा नेक्सॉन इंडियन कार मार्केट की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी में से एक है। अब कंपनी इसका न्यू जेनरेशन मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। इसे प्रोजेक्ट को Garud नाम दिया गया है। इसे टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इसी बीच अपकमिंग नेक्सॉन के एक नए टेस्ट मॉडल को देखा गया है। इस नए टेस्ट मॉडल में रियर डिस्क ब्रेक भी नजर आए हैं। नई नेक्सॉन को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। तो आइए डीटेल में जानते हैं कि कंपनी नई नेक्सॉन में क्या कुछ नया ऑफर कर सकती है।

डिजाइन में बड़े बदलाव नई टाटा नेक्सॉन के टेस्ट मॉडल का वीडियो इंस्टाग्राम पर Turbo Talks ने शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एसयूवी को लद्दाख में करीब एक महीने तक हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग के बाद पुणे जाते हुए देखा गया है। गाड़ी पूरी तरह कवर्ड थी, लेकिन इसके डिजाइन से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आ गई हैं। नई नेक्सॉन की लंबाई 4 मीटर से कम रह सकती है और इसका ओवरऑल साइज मौजूदा मॉडल जैसा हो सकता है। फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

इसमें पहले से टॉल और अपराइट बोनट, ज्यादा अग्रेसिव फ्रंट लुक और बड़े एयर वेंट दिए जा सकते हैं। स्प्लिट हेडलैंप डिजाइन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, जिसमें ऊपर LED DRL और नीचे मेन हेडलाइट्स होंगी। टेस्ट मॉडल में मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स भी नजर आए हैं, जो टाटा कर्व में ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ एसयूवी का मौजूदा शेप बरकरार रह सकता है, लेकिन नई LED टेललाइट्स और अपडेटेड बंपर मिलने की उम्मीद है।

रियर डिस्क ब्रेक नई नेक्सॉन के टेस्ट मॉडल में फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स दिखाई दिए हैं। इससे उम्मीद है कि कंपनी नई जेनरेशन में रियर डिस्क ब्रेक्स ऑफर कर सकती है। इससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पहले से और बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रोडक्शन मॉडल में यह फीचर सभी वेरिएंट में मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

नए फीचर्स से लैस होगा केबिन इससे पहले भी टाटा के प्रोजेक्ट गरुड़ के एक टेस्ट मॉडल का इंटीरियर सामने आया था। उसमें डैशबोर्ड का बड़ा हिस्सा हटाया हुआ था, जबकि इन्फोटेनमेंट स्क्रीन और सेंटर कंसोल के कुछ हिस्से दिखाई दिए थे। स्टीयरिंग व्हील मौजूदा नेक्सॉन जैसा नजर आया था। नई एसयूवी में बड़ी QLED इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, अपडेटेड कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, डिजिटल IRVM, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड फ्रंट सीट्स, डॉल्बी ऑडियो, कैमरा वॉशर और विंग्ड हेडरेस्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसके पेट्रोल और डीजल वर्जन में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया जा सकता है। फिलहाल ये सभी फीचर संभावित हैं और कंपनी ने अभी इनके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है।