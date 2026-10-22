न्यू-जेनरेशन WagonR हुई अनवील, फ्रंट लुक में बड़ा बदलाव और ADAS भी, मिल सकता है 37kmpl तक का माइलेज

सुजुकी ने जापान में वैगनआर के न्यू जेनरेशन को अनवील कर दिया है। नई वैगनआर में पहले की तरह टॉल-बॉय डिजाइन दिया गया है, लेकिन इसके फ्रंट लुक में बदलाव किए गए हैं। नई वैगनआर में ADAS भी दिया गया है।

मारुति सुजुकी की पॉपुलर हैचबैक - WagonR के फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच सुजुकी ने जापान में वैगनआर के न्यू जेनरेशन (WagonR New Generation) को अनवील करके सभी की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। न्यू जेनरेशन वैगनआर में कंपनी पहले से ज्यादा सेफ्टी फीचर और कंफर्ट ऑफर करने वाली है। जापान में अनवील की गई नई जेनरेशन वैगनआर का वीडियो सुजुकी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। इसमें कार के फर्स्ट जेनरेशन से लेकर नए मॉडल तक का सफर दिखाया गया है।

टॉल-बॉय डिजाइन और फ्रंट लुक में बदलाव नई वैगनआर में पहले की तरह टॉल-बॉय डिजाइन दिया गया है, लेकिन इसके फ्रंट लुक में बदलाव किए गए हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल डिजाइन वाली बड़ी क्रोम ग्रिल, हॉरिजॉन्टल हेडलैंप और ब्लैक इंसर्ट वाला नया बंपर मिलता है। जापानी मॉडल को वहां के Kei कार नॉर्म्स के हिसाब से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 3,395mm, चौड़ाई 1,475mm और ऊंचाई 1,650mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,460mm है। ये साइज इसे सिटी ड्राइव और पार्क करने के लिहाज से काफी प्रैक्टिकल बनाता है।

ADAS और बड़ा टचस्क्रीन वीडियो में नई वैगनआर में ADAS फीचर भी दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके केबिन में नया डैशबोर्ड और बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा इसमें वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हाई-बीम असिस्ट, पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि, इन फीचर्स को अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है।

मिल सकता है 37kmpl तक का माइलेज जापानी वैगनआर में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 660cc का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो 54PS की पावर और 58Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। इसके साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की उम्मीद है, जो 10PS की एक्स्ट्रा पावर और 29Nm का टॉर्क दे सकती है। इस सेटअप के साथ e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलने की उम्मीद है।

इस हाइब्रिड सिस्टम का क्लेम्ड माइलेज 30kmpl से भी ज्यादा बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में माइलेज 37kmpl तक भी बताया गया है। हालांकि, सुजुकी ने अभी इंजन, माइलेज और हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ी इन जानकारियों को कन्फर्म नहीं किया है। जापानी मॉडल में 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी मिल सकते हैं।

बताते चलें कि भारत में भी मारुति सुजुकी वैगनआर का फेसलिफ्ट वर्जन दिसंबर 2026 में लॉन्च कर सकती है। हालांकि, भारत में आने वाले मॉडल के फीचर्स और बदलावों की ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारत में दिसंबर 2026 में आने वाली वैगनआर के फेसलिफ्ट में कौन-कौन से बदलाव होंगे, यह देखना एक्साइटिंग होगा।