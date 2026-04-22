नई Kia Seltos खरीदने से पहले जान लें माइलेज, 1 लीटर फ्यूल में 19.4 km चलता है यह वेरिएंट

Apr 22, 2026 02:42 pm IST

न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस की ARAI सर्टिफाइड माइलेज सामने आ गई है। नई सेल्टॉस लाइनअप में सबसे अधिक माइलेज 19.4 kmpl का है। वहीं, सेल्टॉस का एक वेरिएंट 15.6 का माइलेज ही देता है। आइए जानते हैं डीटेल।

किया ने अपनी न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस को कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। अब इसकी ARAI (Automotive Research Association of India) सर्टिफाइड माइलेज सामने आ गई है। नई सेल्टॉस की माइलेज डीटेल्स को वाहन वार्ता ने X पर शेयर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सेल्टॉस का 116 bhp की ताकत और 250 Nm टॉर्क वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन 19.4 kmpl का माइलेज देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। यह पूरी सेल्टोस लाइनअप में सबसे अधिक माइलेज है।

इसमें मिलेगा 17.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज इसके बाद 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला डीजल इंजन आता है, जो 17.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले इसके माइलेज में 1.6 किमी प्रति लीटर का अंतर है। सेल्टॉस के स्टैंडर्ड 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की बात करें, तो यह 113 बीएचपी की ताकत और 144 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले इस इंजन की माइलेज 16.5 किमी प्रति लीटर है, जो डीजल मैनुअल वेरिएंट से काफी कम है। आईवीटी गियरबॉक्स के साथ भी यही इंजन 16.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है।

7-स्पीड DCT वेरिएंट का शानदार माइलेज न्यू जेनरेशन किआ सेल्टॉस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है, जो 158 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। 7-स्पीड DCT (ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स के साथ यह इंजन 17.5 kmpl का माइलेज देता है, जो कि नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेरिएंट से अधिक है।

सबसे कम माइलेज वाला इंजन इसके अलावा 6-स्पीड IMT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट माइलेज सबसे कम 15.6 kmpl है। आमतौर पर सबसे पावरफुल इंजन फ्यूल के मामले में उतने कैपेबल नहीं होते, लेकिन सेल्टॉस के मामले में DCT गियरबॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन ने कमाल माइलेज हासिल किया है। ध्यान रहे कि ये माइलेज फिगर ARAI के हैं। यानी नई सेल्टॉस का ये माइलेज आइडियल ड्राइविंग कंडीशन में सामने आया है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में आपको इसमें फर्क दिखेगा।