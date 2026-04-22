नई Kia Seltos खरीदने से पहले जान लें माइलेज, 1 लीटर फ्यूल में 19.4 km चलता है यह वेरिएंट
न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस की ARAI सर्टिफाइड माइलेज सामने आ गई है। नई सेल्टॉस लाइनअप में सबसे अधिक माइलेज 19.4 kmpl का है। वहीं, सेल्टॉस का एक वेरिएंट 15.6 का माइलेज ही देता है। आइए जानते हैं डीटेल।
किया ने अपनी न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस को कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है। अब इसकी ARAI (Automotive Research Association of India) सर्टिफाइड माइलेज सामने आ गई है। नई सेल्टॉस की माइलेज डीटेल्स को वाहन वार्ता ने X पर शेयर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, सेल्टॉस का 116 bhp की ताकत और 250 Nm टॉर्क वाला 1.5 लीटर डीजल इंजन 19.4 kmpl का माइलेज देता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। यह पूरी सेल्टोस लाइनअप में सबसे अधिक माइलेज है।
इसमें मिलेगा 17.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज
इसके बाद 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला डीजल इंजन आता है, जो 17.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। मैनुअल वेरिएंट के मुकाबले इसके माइलेज में 1.6 किमी प्रति लीटर का अंतर है। सेल्टॉस के स्टैंडर्ड 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की बात करें, तो यह 113 बीएचपी की ताकत और 144 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है। 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आने वाले इस इंजन की माइलेज 16.5 किमी प्रति लीटर है, जो डीजल मैनुअल वेरिएंट से काफी कम है। आईवीटी गियरबॉक्स के साथ भी यही इंजन 16.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.39 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Hyundai Creta
₹ 10.79 - 20.2 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
7-स्पीड DCT वेरिएंट का शानदार माइलेज
न्यू जेनरेशन किआ सेल्टॉस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ भी आती है, जो 158 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। 7-स्पीड DCT (ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स के साथ यह इंजन 17.5 kmpl का माइलेज देता है, जो कि नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वेरिएंट से अधिक है।
सबसे कम माइलेज वाला इंजन
इसके अलावा 6-स्पीड IMT गियरबॉक्स वाले वेरिएंट माइलेज सबसे कम 15.6 kmpl है। आमतौर पर सबसे पावरफुल इंजन फ्यूल के मामले में उतने कैपेबल नहीं होते, लेकिन सेल्टॉस के मामले में DCT गियरबॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल इंजन ने कमाल माइलेज हासिल किया है। ध्यान रहे कि ये माइलेज फिगर ARAI के हैं। यानी नई सेल्टॉस का ये माइलेज आइडियल ड्राइविंग कंडीशन में सामने आया है। रियल वर्ल्ड ड्राइविंग में आपको इसमें फर्क दिखेगा।
सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग
नई सेल्टॉस का प्लैटफॉर्म पुरानी सेल्टॉस से अलग है। लॉन्च के समय कंपनी ने बताया था कि नई सेल्टॉस की बिल्ड क्वॉलिटी पर काम किया गया है। अब इसकी Bharat NCAP रेटिंग सामने आ गई है। भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में सेल्टॉस को चाइल्ड और अडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसे अडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.70 पॉइंट और बच्चों की सुरक्षा में 49 में से 45 पॉइंट मिले हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।