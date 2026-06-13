12.3-इंच स्क्रीन, 17-इंच व्हील, वायरलेस चार्जिंग; न्यू जेन i20 के फोटो लीक, डिजाइन-फीचर्स का हुआ खुलासा
नेक्स्ट जेन i20 के एक नए टीजर से इस बात का पता चला है कि हैचबैक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने वाला 12.3-इंच का बड़ा पैनल मिलेगा। इसमें हुंडई ब्लूलिंक, वायरलेस फोन मिररिंग और रिवर्स कैमरे के लिए डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे।
हुंडई मोटर इंडिया जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी न्यू जेन i20 प्रीमियम हैचबैक लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसका टीजर भी जारी कर चुकी है। हालांकि, अब इसके ग्लोबल डेब्यू से कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल फोटो लीक हो गए हैं। जिनसे इस हैचबैक का प्रोडक्शन मॉडल सामने आया है। इन तस्वीरों में इसके नए डिजाइन वाले बाहरी हिस्से, पूरी तरह से बदले हुए इंटीरियर और कई नए फीचर्स की डिटेल दिखती है जो इस अपडेटेड हैचबैक में मिलेंगे।
न्यू जेन i20 का एक्सटीरियर
i20 का नया वर्जन स्टाइलिंग के मामले में अपने पुराने मॉडल से काफी अलग है। सामने की तरफ, हैचबैक में ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ जुड़ी पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार खास है। हेडलैम्प्स में खास Y-शेप की लाइटिंग सिग्नेचर है। हुंडई ने अभी डाइमेंशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नई i20 नए डिजाइन वाले बंपर और नए डुअल-टोन 17-इंच एलॉय व्हील्स की वजह से ज्यादा मजबूत और जमी हुई दिखती है। साइड प्रोफाइल में एक फ्लैट रूफलाइन है जो पीछे के सीधे हिस्से की ओर जाती है। पीछे की तरफ, डिजाइन सामने जैसा ही है, जिसमें टेलगेट पर फैली हुई कनेक्टेड लाइटिंग है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai i20 N Line
₹ 9.27 - 11.74 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Tata Altroz Racer
₹ 9.49 - 10.99 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.77 लाख
MG Comet EV
₹ 7.5 - 10 लाख
Tata Tiago EV
₹ 6.99 - 9.99 लाख
न्यू जेन i20 का इंटीरियर
नई i20 के इंटीरियर की बात करें तो केबिन के अंदर बदलाव और भी बड़े हैं। डैशबोर्ड को पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है और अब इसका लेआउट ज्यादा साफ-सुथरा है। केबिन में एक कर्व्ड डिस्प्ले है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों हैं। हैचबैक में नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन भी है, जिसमें हुंडई की मोर्स कोड से प्रेरित 'H' पहचान है, जैसा कि नई वेन्यू और वरना में देखा गया है।
न्यू जेन i20 के फीचर्स
नेक्स्ट जेन i20 के एक नए टीजर से इस बात का पता चला है कि हैचबैक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने वाला 12.3-इंच का बड़ा पैनल मिलेगा। इसमें हुंडई ब्लूलिंक, वायरलेस फोन मिररिंग और रिवर्स कैमरे के लिए डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने क्लाइमेट कंट्रोल लेआउट में भी बदलाव किया है, जिसमें कंट्रोल को वर्टिकल सेंटर स्टैक में रखा गया है और दोनों तरफ एयर वेंट्स हैं।
डिजिटल इंटरफेस पर ज्यादा ध्यान देने के बावजूद, कंपनी ने इंफोटेनमेंट और गाड़ी के फंक्शन्स के लिए कई फिजिकल बटन रखे हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, डुअल USB टाइप-C पोर्ट, ड्राइव मोड सेलेक्टर और लेदर-फिनिश वाला गियर लीवर भी दिख रहा है। केबिन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए डुअल-टोन लेदर अपहोल्स्ट्री वाली सीटें और सेंटर कंसोल है जिसमें कपहोल्डर और स्टोरेज वाला आर्मरेस्ट है।
न्यू जेन i20 का इंजन
इंटरनेशनल लेवल पर नई जनरेशन की i20 कम्फर्ट, लिमिटेड, X लाइन, प्लेटिनम और अल्टीमेट ट्रिम्स में उपलब्ध होगी। हुंडई ने अभी ग्लोबल मार्केट के लिए पावरट्रेन ऑप्शन का खुलासा नहीं किया है। भारत की बात करें तो, नई जनरेशन की i20 में मौजूदा इंजन ऑप्शन ही जारी रहने की उम्मीद है। इनमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर शामिल हैं। ट्रांसमिशन के ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक शामिल हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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