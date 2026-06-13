12.3-इंच स्क्रीन, 17-इंच व्हील, वायरलेस चार्जिंग; न्यू जेन i20 के फोटो लीक, डिजाइन-फीचर्स का हुआ खुलासा

नेक्स्ट जेन i20 के एक नए टीजर से इस बात का पता चला है कि हैचबैक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने वाला 12.3-इंच का बड़ा पैनल मिलेगा। इसमें हुंडई ब्लूलिंक, वायरलेस फोन मिररिंग और रिवर्स कैमरे के लिए डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे।

हुंडई मोटर इंडिया जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी न्यू जेन i20 प्रीमियम हैचबैक लॉन्च करने वाली है। कंपनी इसका टीजर भी जारी कर चुकी है। हालांकि, अब इसके ग्लोबल डेब्यू से कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल फोटो लीक हो गए हैं। जिनसे इस हैचबैक का प्रोडक्शन मॉडल सामने आया है। इन तस्वीरों में इसके नए डिजाइन वाले बाहरी हिस्से, पूरी तरह से बदले हुए इंटीरियर और कई नए फीचर्स की डिटेल दिखती है जो इस अपडेटेड हैचबैक में मिलेंगे।

न्यू जेन i20 का एक्सटीरियर

i20 का नया वर्जन स्टाइलिंग के मामले में अपने पुराने मॉडल से काफी अलग है। सामने की तरफ, हैचबैक में ज्यादा शार्प और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिया गया है, जिसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ जुड़ी पूरी चौड़ाई वाली लाइट बार खास है। हेडलैम्प्स में खास Y-शेप की लाइटिंग सिग्नेचर है। हुंडई ने अभी डाइमेंशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन नई i20 नए डिजाइन वाले बंपर और नए डुअल-टोन 17-इंच एलॉय व्हील्स की वजह से ज्यादा मजबूत और जमी हुई दिखती है। साइड प्रोफाइल में एक फ्लैट रूफलाइन है जो पीछे के सीधे हिस्से की ओर जाती है। पीछे की तरफ, डिजाइन सामने जैसा ही है, जिसमें टेलगेट पर फैली हुई कनेक्टेड लाइटिंग है।

न्यू जेन i20 का इंटीरियर

नई i20 के इंटीरियर की बात करें तो केबिन के अंदर बदलाव और भी बड़े हैं। डैशबोर्ड को पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया है और अब इसका लेआउट ज्यादा साफ-सुथरा है। केबिन में एक कर्व्ड डिस्प्ले है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों हैं। हैचबैक में नया स्टीयरिंग व्हील डिजाइन भी है, जिसमें हुंडई की मोर्स कोड से प्रेरित 'H' पहचान है, जैसा कि नई वेन्यू और वरना में देखा गया है।

न्यू जेन i20 के फीचर्स

नेक्स्ट जेन i20 के एक नए टीजर से इस बात का पता चला है कि हैचबैक में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने वाला 12.3-इंच का बड़ा पैनल मिलेगा। इसमें हुंडई ब्लूलिंक, वायरलेस फोन मिररिंग और रिवर्स कैमरे के लिए डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे। कंपनी ने क्लाइमेट कंट्रोल लेआउट में भी बदलाव किया है, जिसमें कंट्रोल को वर्टिकल सेंटर स्टैक में रखा गया है और दोनों तरफ एयर वेंट्स हैं।

डिजिटल इंटरफेस पर ज्यादा ध्यान देने के बावजूद, कंपनी ने इंफोटेनमेंट और गाड़ी के फंक्शन्स के लिए कई फिजिकल बटन रखे हैं, जिससे गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड, डुअल USB टाइप-C पोर्ट, ड्राइव मोड सेलेक्टर और लेदर-फिनिश वाला गियर लीवर भी दिख रहा है। केबिन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए डुअल-टोन लेदर अपहोल्स्ट्री वाली सीटें और सेंटर कंसोल है जिसमें कपहोल्डर और स्टोरेज वाला आर्मरेस्ट है।