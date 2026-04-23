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नई फॉर्च्यूचर से लेकर 7 सीटर हाइराइडर तक, Toyota इस साल लाएगा ये चार नए प्रोडक्ट

Apr 23, 2026 12:21 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा भारत में अपने चार नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग कारों में टोयोटा की नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर इबेला और नई जेनरेशन वाली हाइलक्स भी शामिल हैं।

नई फॉर्च्यूचर से लेकर 7 सीटर हाइराइडर तक, Toyota इस साल लाएगा ये चार नए प्रोडक्ट

टोयोटा (Toyota) फैन्स के लिए यह साल बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। कंपनी भारत में अपने चार नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग कारों में टोयोटा की नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर इबेला और नई जेनरेशन वाली हाइलक्स भी शामिल हैं। इन नए मॉडल्स में आपको शानदार लुक्स के साथ कई धांसू फीचर देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर आप भी टोयोटा फैन हैं और नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आइए जानते हैं इन अपकमिंग टोयोटा प्रोडक्ट्स में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।

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Toyota Urban Cruiser Hyryder 7-Seater

टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को सड़को पर कई बार देखा गया है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग और स्ट्रेच्ड साइड प्रोफाइल के साथ आएगी। मेकैनिकली इसमें मौजूदा हाइराइडर के इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे। इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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New Generation Toyota Fortuner

न्यू जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल लॉन्च 2026 के मिड में होने की उम्मीद है। यह 2026 के आखिर तक भारत में भी एंट्री कर सकती है। इस नए मॉडल की कीमत 36 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है। नई फॉर्च्यूनर अपडेटेड आईएमवी लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और साथ ही इसका स्ट्रक्चर न्यू जेनरेशन हाइलक्स से काफी मिलता-जुलता होगा। इसमें आपको नई एलईडी टेललाइट्स, कनेक्टेड लाइट बार और रिडिजाइन्ड बंपर देखने को मिलेंगे। फ्रंट में पहले से शार्प एलईडी हेडलैंप्स, बड़ी ग्रिल और अग्रेसिव बंपर देखने को मिलेंगे। नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS फीचर्स, OTA अपडेट और बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके पावरट्रेन ऑप्शन मौजूदा मॉडल जैसे ही होंगे। खास बात है कि कंपनी इसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन के साथ भी ऑफर कर सकती है।

fortuner
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New Generation Toyota Hilux

टोयोटा 2026 के अंत तक भारत में न्यू जेनरेशन हाइलक्स भी लॉन्च करेगी। इस नए मॉडल की कीमत 35 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। इस नए मॉडल को इंटरनैशनल मार्केट्स में पहले ही शोकेस किया जा चुका है। नई हाइलक्स अडवांस्ड आईएमवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें टोयोटा लोगो वाली अपीलिंग ग्रिल, डीआरएल के साथ स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और नया बंपर दिया गया है। साथ ही इसमें स्किड प्लेट्स और राउंडेड फॉग लैंप भी हैं। केबिन को भी पूरी तरह से मेकओवर दिया गया है और अब यह कंफर्ट और यूजेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करता है। भारत में इसका डीजल वर्जन ही मिलेगा। यह 2.8-लीटर इंजन है, जो 204 एचपी की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

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Toyota Urban Cruiser eBella

इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज एसयूवी को मई में लॉन्च किया जा सकता है। इबेला की बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और आने वाले हफ्तों में इसकी ऑफिशियल कीमतों की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 16 लाख से 20 लाख रुपये के बीच हो सकती है। ई विटारा और ईबेला बैज-इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हैं। टोयोटा ईबेला को तीन वेरिएंट - E1, E2 और E3 में ऑफर करेगी। ई विटारा की तरह, इबेला भी दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी, जिनमें एक 49 kWh की यूनिट और एक बड़ी 61 kWh की यूनिट शामिल है। दोनों को फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा जाएगा। इसकी रेंज 543 किलोमीटर तक की होगी।

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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