नई फॉर्च्यूचर से लेकर 7 सीटर हाइराइडर तक, Toyota इस साल लाएगा ये चार नए प्रोडक्ट

टोयोटा भारत में अपने चार नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग कारों में टोयोटा की नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर इबेला और नई जेनरेशन वाली हाइलक्स भी शामिल हैं।

टोयोटा (Toyota) फैन्स के लिए यह साल बेहद एक्साइटिंग होने वाला है। कंपनी भारत में अपने चार नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग कारों में टोयोटा की नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर इबेला और नई जेनरेशन वाली हाइलक्स भी शामिल हैं। इन नए मॉडल्स में आपको शानदार लुक्स के साथ कई धांसू फीचर देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर आप भी टोयोटा फैन हैं और नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। फिलहाल आइए जानते हैं इन अपकमिंग टोयोटा प्रोडक्ट्स में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।

Toyota Urban Cruiser Hyryder 7-Seater टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी कर रही है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को सड़को पर कई बार देखा गया है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग और स्ट्रेच्ड साइड प्रोफाइल के साथ आएगी। मेकैनिकली इसमें मौजूदा हाइराइडर के इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे। इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

New Generation Toyota Fortuner न्यू जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल लॉन्च 2026 के मिड में होने की उम्मीद है। यह 2026 के आखिर तक भारत में भी एंट्री कर सकती है। इस नए मॉडल की कीमत 36 लाख रुपये से 55 लाख रुपये के बीच हो सकती है। नई फॉर्च्यूनर अपडेटेड आईएमवी लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और साथ ही इसका स्ट्रक्चर न्यू जेनरेशन हाइलक्स से काफी मिलता-जुलता होगा। इसमें आपको नई एलईडी टेललाइट्स, कनेक्टेड लाइट बार और रिडिजाइन्ड बंपर देखने को मिलेंगे। फ्रंट में पहले से शार्प एलईडी हेडलैंप्स, बड़ी ग्रिल और अग्रेसिव बंपर देखने को मिलेंगे। नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ADAS फीचर्स, OTA अपडेट और बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इसके पावरट्रेन ऑप्शन मौजूदा मॉडल जैसे ही होंगे। खास बात है कि कंपनी इसे 48V माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन के साथ भी ऑफर कर सकती है।

New Generation Toyota Hilux टोयोटा 2026 के अंत तक भारत में न्यू जेनरेशन हाइलक्स भी लॉन्च करेगी। इस नए मॉडल की कीमत 35 लाख रुपये से 40 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है। इस नए मॉडल को इंटरनैशनल मार्केट्स में पहले ही शोकेस किया जा चुका है। नई हाइलक्स अडवांस्ड आईएमवी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें टोयोटा लोगो वाली अपीलिंग ग्रिल, डीआरएल के साथ स्लीक एलईडी हेडलाइट्स और नया बंपर दिया गया है। साथ ही इसमें स्किड प्लेट्स और राउंडेड फॉग लैंप भी हैं। केबिन को भी पूरी तरह से मेकओवर दिया गया है और अब यह कंफर्ट और यूजेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करता है। भारत में इसका डीजल वर्जन ही मिलेगा। यह 2.8-लीटर इंजन है, जो 204 एचपी की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।