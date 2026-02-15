Hindustan Hindi News
नई फॉर्च्यूनर से लेकर स्कॉर्पियो-N और स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट, आ रहीं ये लैडर-फ्रेम SUV

Feb 15, 2026 01:25 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
इस साल बाजार में नई SUV के साथ फेसलिफ्ट और मौजूदा SUV का नेक्स्ट-जेनरेशन आने वाला है। हमारी इस लिस्ट में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ MG Majestor और नई जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल हैं।

नई फॉर्च्यूनर से लेकर स्कॉर्पियो-N और स्कॉर्पियो क्लासिक का फेसलिफ्ट, आ रहीं ये लैडर-फ्रेम SUV

रियल SUV लवर्स के लिए यह साल बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। इस साल मार्केट में बड़ी और रियल SUV सेगमेंट में काफी हलचल रहने वाली है। ऐसे में अगर आप नई फुल साइज और असली SUV लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। इस साल बाजार में नई SUV के साथ फेसलिफ्ट और मौजूदा SUV का नेक्स्ट-जेनरेशन आने वाला है। हमारी इस लिस्ट में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के साथ MG Majestor और नई जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग लैडर-फ्रेम SUV के बारे में।

न्यू जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर

नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर का इंतजार कर रहे ग्राहकों को लिए गुड न्यूज है। भारत की पॉप्युलर लैडर-फ्रेम एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर आखिरकार अपने चौथे जेनरेशन मॉडल के साथ अपडेट होने वाली है। नई फॉर्च्यूनर 9th जेनरेशन की टोयोटा Hilux से इंस्पायर्ड होगी। इसका फ्रंट लुक पहले से अधिक अग्रेसिव और मॉडर्न होगा। टोयोटा के लोगो की जगह आपको आगे और पीछे टेक्स्ट में टोयोटा (Toyota) लिखा हुआ दिखेगा। इसके अलावा एसयूवी में 18 या 19 इंच के नए अलॉय वील भी मिलेंगे। साइड प्रोफाइल मौजूदा जेनरेशन मॉडल जैसा ही दिखेगा।

toyota

हालांकि, फ्रंट की तरह ही इसका रियर भी पूरी तरह से नया होगा। बाहरी डिजाइन के अलावा इस एसयूवी के इंटीरियर में भी बदलाव किए जाएंगे। इसमें आपको एक एक बड़ा स्टैंडअलोन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लैंड क्रूजर स्टाइल का नया स्टीयरिंग व्हील और कई अन्य फीचर्स शामिल होंगे। इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल के समान ही रहेंगे।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट

भारत का सबसे बड़ा एसयूवी मैन्युफैक्चरर महिंद्रा ऑटोमोटिव अपनी पॉप्युलर एसयूवी स्कॉर्पियो-N के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट को रोड्स पर पहले से कहीं अधिक बार देखा गया है। इस बार एसयूवी में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स में कुछ छोटे-मोटे बदलाव, अपडेटेड फ्रंट बंपर, पहले से बेहतर स्किड प्लेट और फॉग लैंप्स मिलेंगे। इसमें नया रियर बंपर और नए अलॉय वील्स भी होंगे। इंटीरियर की बात करें तो, इसमें 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एसी वेंट्स का नया लेआउट, पैनोरमिक सनरूफ, आगे और पीछे की सीट्स के लिए वेंटिलेशन और लेवल 2 ADAS मिलने की उम्मीद है। पावरट्रेन ऑप्शन और दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स मौजूदा मॉडल के समान ही रहेंगे। इसके इस साल अगस्त में लॉन्च होने की उम्मीद है।

Photo: Prime E Car

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्सालिक फेसलिफ्ट

स्कॉर्पियो-N के लॉन्च के बाद भी महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक को सेल करना जारी रखा क्योंकि अभी भी इसकी मांग जबर्दस्त है। अब, स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट के लॉन्च के करीब आने के साथ ही कंपनी स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट पर भी काम कर रही है। इसमें अपडेटेड फ्रंट और रियर डिजाइन के साथ-साथ नए अलॉय वील्स भी दिए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि इंजन ऑप्शन मौजूदा मॉडल के समान ही रहेंगे।

एमजी मैजेस्टर

भारत की पहली डी+ सेगमेंट एसयूवी के रूप में प्रोमोट की जा रहा एमजी मैजेस्टर आखिरकार भारत में रिवील हो गई है। लॉन्च इवेंट में इस एसयूवी की बेहतरीन ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज को शोकेस किया गया था। एमजी ने घोषणा की है कि मैजेस्टर का ऑफिशियल लॉन्च इस साल अप्रैल में होगा और डिलीवरी मई से शुरू हो जाएगी। मैजेस्टर को ग्लॉस्टर के साथ सेल किया जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 50 लाख रुपये होने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो, नई मैजेस्टर में खास एलईडी डीआरएल, वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, एक बड़ी ग्रिल, मस्कुलर फ्रंट बंपर, 19 इंच के अलॉय वील्स और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं।

Mg Majestor
इंटीरियर की बात करें तो, मैजेस्टर में 12.3 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12 स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गेज क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS के साथ कई धांसू फीचर्स मिलते हैं। इंजन की बात करें तो, इसमें 2.0 लीटर का ट्विन-टर्बो डीजल इंजन है, जो 213 बीएचपी और 479 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन पर काम करता है।

(Photos: Prime E Car/Cartoq)

(Main Image: gaadiwaadi)

