बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा इस धांसू बाइक का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल, सामने आया फोटो

पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी पल्सर रेंज को बड़ा अपडेट देने वाली है। कंपनी की अपकमिंग पल्सर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह टेस्ट म्यूल एक अपडेटेड Pulsar N125 हो सकती है।

बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी Pulsar Classic 125 को बड़ा अपडेट देने वाली है। कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह टेस्ट म्यूल एक अपडेटेड Pulsar N125 हो सकती है, लेकिन कई डीटेल्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह असल में नेक्स्ट-जेनरेशन Pulsar Classic 125 है। इस मोटरसाइकिल में वे स्पेशल मोटे फोर्क श्राउड नहीं हैं, जो N125 की स्टाइलिंग की पहचान हैं। भारी कैमोफ्लाज के बावजूद, इसका ओवरऑल लुक और फ्यूल-टैंक का शेप N125 की शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग की बजाय मौजूदा Pulsar 125 के स्मूद और फुलर डिजाइन जैसा लगता है।

125 मॉडल जैसा व्हील डिजाइन पावर ड्रिफ्ट (PowerDrift) ने फोटोज शेयर किए हैं उनमें एक से ज्यादा टेस्ट बाइक दिख रही हैं, जिनमें सिंगल-सीट और स्प्लिट-सीट, दोनों तरह के कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। यह मौजूदा पल्सर 125 लाइनअप जैसा ही है, जो दोनों वर्जन में उपलब्ध है। वहीं, Pulsar N125 सिर्फ स्प्लिट-सीट सेटअप के साथ आती है। बेली पैन, रियर टायर हगर और एन्क्लोज्ड चेन ड्राइव जैसी दूसरी चीजें भी मौजूदा क्लासिक पल्सर रेंज जैसी ही हैं। इसकी वजह है इसका व्हील डिजाइन अभी '125' मॉडल में लगे व्हील जैसा ही दिखता है। इससे माना जा रहा है कि यह पल्सर 125 ही है। अभी इस बारे में ज्यादा कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।

बाइक में मिल सकता है नया इंजन उम्मीद है कि इस बाइक में नया इंजन होगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह पल्सर की N-सीरीज वाले इंजन से जुड़ा है या नहीं। तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि टेस्ट बाइक में रियर सस्पेंशन के लिए मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मौजूदा क्लासिक पल्सर 125 और 150 में ट्विन शॉक होते हैं। इससे यह माना जा रहा है कि इन नेक्स्ट-जेन मॉडल में बिल्कुल नया चेसिस इस्तेमाल किया जाएगा।