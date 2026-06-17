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बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा इस धांसू बाइक का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल, सामने आया फोटो

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी पल्सर रेंज को बड़ा अपडेट देने वाली है। कंपनी की अपकमिंग पल्सर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह टेस्ट म्यूल एक अपडेटेड Pulsar N125 हो सकती है।

बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी, आ रहा इस धांसू बाइक का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल, सामने आया फोटो

बजाज पल्सर फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी Pulsar Classic 125 को बड़ा अपडेट देने वाली है। कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही है। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यह टेस्ट म्यूल एक अपडेटेड Pulsar N125 हो सकती है, लेकिन कई डीटेल्स से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह असल में नेक्स्ट-जेनरेशन Pulsar Classic 125 है। इस मोटरसाइकिल में वे स्पेशल मोटे फोर्क श्राउड नहीं हैं, जो N125 की स्टाइलिंग की पहचान हैं। भारी कैमोफ्लाज के बावजूद, इसका ओवरऑल लुक और फ्यूल-टैंक का शेप N125 की शार्प और अग्रेसिव स्टाइलिंग की बजाय मौजूदा Pulsar 125 के स्मूद और फुलर डिजाइन जैसा लगता है।

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125 मॉडल जैसा व्हील डिजाइन

पावर ड्रिफ्ट (PowerDrift) ने फोटोज शेयर किए हैं उनमें एक से ज्यादा टेस्ट बाइक दिख रही हैं, जिनमें सिंगल-सीट और स्प्लिट-सीट, दोनों तरह के कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। यह मौजूदा पल्सर 125 लाइनअप जैसा ही है, जो दोनों वर्जन में उपलब्ध है। वहीं, Pulsar N125 सिर्फ स्प्लिट-सीट सेटअप के साथ आती है। बेली पैन, रियर टायर हगर और एन्क्लोज्ड चेन ड्राइव जैसी दूसरी चीजें भी मौजूदा क्लासिक पल्सर रेंज जैसी ही हैं। इसकी वजह है इसका व्हील डिजाइन अभी '125' मॉडल में लगे व्हील जैसा ही दिखता है। इससे माना जा रहा है कि यह पल्सर 125 ही है। अभी इस बारे में ज्यादा कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता।

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(Photo: Powerdrift)
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बाइक में मिल सकता है नया इंजन

उम्मीद है कि इस बाइक में नया इंजन होगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि क्या यह पल्सर की N-सीरीज वाले इंजन से जुड़ा है या नहीं। तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि टेस्ट बाइक में रियर सस्पेंशन के लिए मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मौजूदा क्लासिक पल्सर 125 और 150 में ट्विन शॉक होते हैं। इससे यह माना जा रहा है कि इन नेक्स्ट-जेन मॉडल में बिल्कुल नया चेसिस इस्तेमाल किया जाएगा।

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अगस्त में हो सकती है एंट्री

ऑटोकार इंडिया ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि बजाज अपनी क्लासिक पल्सर रेंज (जिसमें पल्सर 125 और पल्सर 150 शामिल हैं) के लिए एक नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड बड़े अपडेट की तैयारी कर रहा है, जिसे अगस्त 2026 के आसपास लॉन्च किया जाना है। इन स्पाई शॉट्स में दिखी मोटरसाइकिल वही अपडेट हो सकती है, और जैसे-जैसे और जानकारी मिलेगी, हम उसे आपके साथ साझा करेंगे। नई Pulsar N125 मार्केट में मौजूद TVS Raider 125, Hero Xtreme 125R और Honda SP 125 जैसे प्रोडक्ट्स को कड़ी टक्कर दे सकती है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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