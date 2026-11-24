1200cc इंजन से लैस ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर का आएगा न्यू जेन मॉडल, टेस्टिंग के दौरान स्पॉट; ऐसे होंगे फीचर्स
टेस्टिंग प्रोटोटाइप स्क्रैम्बलर 1200 का अधिक रोड-फोकस्ड वर्जन दिखाई दे रहा है। इसमें नए रियर सस्पेंशन के अलावा, टेस्टिंग मॉडल को लिंकेज-टाइप मोनोशॉक के साथ बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म के साथ भी देखा गया था।
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) भारतीय बाजार के प्रीमियम बाइक सेगमेंट में अपनी अलग पहचान रखती है। कंपनी की मोटरसाइकिल में दमदार इंजन के साथ कई शानदार फीचर्स भी मिलते हैं। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि कंपनी नई जनरेशन की स्क्रैम्बलर 1200 पर काम कर रही है, क्योंकि हाल ही में मोटरसाइकिल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। लेटेस्ट स्पाई फोटोज इसके रियर सस्पेंशन सेटअप में एक बड़े चेंजेस की तरफ इशारा कर रही हैं। जिसमें प्रोटोटाइप को मौजूदा स्क्रैम्बलर 1200 रेंज पर देखे गए ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के बजाय एक मोनोशॉक चलाते हुए देखा गया है।
टेस्टिंग प्रोटोटाइप स्क्रैम्बलर 1200 का अधिक रोड-फोकस्ड वर्जन दिखाई दे रहा है। इसमें नए रियर सस्पेंशन के अलावा, टेस्टिंग मॉडल को लिंकेज-टाइप मोनोशॉक के साथ बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म के साथ भी देखा गया था। इससे पीछे के हिस्से को साफ-सुथरा दिखना चाहिए, जबकि मोटरसाइकिल को बेहतर डायनामिक का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें 1,200 cc लिक्विड-कूल्ड, 8-वाल्व, SOHC पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है।
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Triumph Scrambler 1200 X
₹ 12.64 - 12.89 लाख
Triumph Bonneville T120
₹ 11.85 - 12.65 लाख
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₹ 9.97 - 12.6 लाख
Harley-Davidson Nightster
₹ 13.39 - 14.29 लाख
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Indian Sport Scout Sixty
₹ 13.28 लाख
गोल LED हेडलैंप मिलेगा
टेस्ट बाइक एक लोअर-स्पेक मॉडल जैसा दिखई दे रहा है और इसे स्क्रैम्बलर 1200 XE के नीचे स्थित किया जा सकता है। फ्रंट व्हील XE के 21-इंच व्हील के बजाय 19-इंच यूनिट जैसा दिखता है, जो इसके ऑन-रोड फोकस पर संकेत देता है। अन्य दिखने वाली डिटेल में एक गोल LED हेडलैंप, ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील, एक सिंगल-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोनविले T40 की तरह और ट्विन हाई-माउंटेड साइड एग्जॉस्ट शामिल हैं।
अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद
मोटरसाइकिल अभी भी डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज में है। जैसा कि इसके अधूरे बॉडीवर्क और खुले चेसिस एलिमेंट से देखा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन अभी तक सामने नहीं आई है। ट्रायम्फ इसे अगले साल के आखिर तक MY2028 मॉडल के तौर पर लॉन्च कर सकती है। आने वाले महीनों में और ज्यादा डिटेल सामने आने की संभावना भी है।
नई बोनविले T40, T40 ब्लैक, T4 लॉन्च
ट्रायम्फ ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में बोनविले T40, बोनविले T40 ब्लैक और बोनविले T4 को भी लॉन्च किया है। T40 और T40 ब्लैक की एक्स-शोरूम कीमत 2,79,999 रुपए है। वहीं, बोनविले T4 की कीमत 2,54,999 रुपए है। इन मोटरसाइकिल की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। T40 और T40 ब्लैक कम कीमत के बाद भी कई शानदार फीचर्स से लैस हैं। इनमें टियरड्रॉप-शेप का फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलैंप, लंबे मडगार्ड, पीशूटर-स्टाइल एग्जॉस्ट, ट्रेडिशनल वायर-स्पोक व्हील और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। कंपनी ने हाथ से पेंट की गई कोच लाइन, रबर टैंक नी पैड और जाना-पहचाना थ्री-बार ट्रायम्फ टैंक बैज भी बरकरार रखा है।
फोटो क्रेडिट: mcnews
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें