टेस्टिंग प्रोटोटाइप स्क्रैम्बलर 1200 का अधिक रोड-फोकस्ड वर्जन दिखाई दे रहा है। इसमें नए रियर सस्पेंशन के अलावा, टेस्टिंग मॉडल को लिंकेज-टाइप मोनोशॉक के साथ बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म के साथ भी देखा गया था।

इस मोटरसाइकिल का आएगा नया मॉडल

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Triumph Scrambler 1200 X

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल (Triumph Motorcycles) भारतीय बाजार के प्रीमियम बाइक सेगमेंट में अपनी अलग पहचान रखती है। कंपनी की मोटरसाइकिल में दमदार इंजन के साथ कई शानदार फीचर्स भी मिलते हैं। अब नई रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसा लग रहा है कि कंपनी नई जनरेशन की स्क्रैम्बलर 1200 पर काम कर रही है, क्योंकि हाल ही में मोटरसाइकिल को टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। लेटेस्ट स्पाई फोटोज इसके रियर सस्पेंशन सेटअप में एक बड़े चेंजेस की तरफ इशारा कर रही हैं। जिसमें प्रोटोटाइप को मौजूदा स्क्रैम्बलर 1200 रेंज पर देखे गए ट्विन शॉक एब्जॉर्बर के बजाय एक मोनोशॉक चलाते हुए देखा गया है।

टेस्टिंग प्रोटोटाइप स्क्रैम्बलर 1200 का अधिक रोड-फोकस्ड वर्जन दिखाई दे रहा है। इसमें नए रियर सस्पेंशन के अलावा, टेस्टिंग मॉडल को लिंकेज-टाइप मोनोशॉक के साथ बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म के साथ भी देखा गया था। इससे पीछे के हिस्से को साफ-सुथरा दिखना चाहिए, जबकि मोटरसाइकिल को बेहतर डायनामिक का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें 1,200 cc लिक्विड-कूल्ड, 8-वाल्व, SOHC पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है।

गोल LED हेडलैंप मिलेगा

टेस्ट बाइक एक लोअर-स्पेक मॉडल जैसा दिखई दे रहा है और इसे स्क्रैम्बलर 1200 XE के नीचे स्थित किया जा सकता है। फ्रंट व्हील XE के 21-इंच व्हील के बजाय 19-इंच यूनिट जैसा दिखता है, जो इसके ऑन-रोड फोकस पर संकेत देता है। अन्य दिखने वाली डिटेल में एक गोल LED हेडलैंप, ट्यूबलेस वायर-स्पोक व्हील, एक सिंगल-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोनविले T40 की तरह और ट्विन हाई-माउंटेड साइड एग्जॉस्ट शामिल हैं।

अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद

मोटरसाइकिल अभी भी डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज में है। जैसा कि इसके अधूरे बॉडीवर्क और खुले चेसिस एलिमेंट से देखा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन अभी तक सामने नहीं आई है। ट्रायम्फ इसे अगले साल के आखिर तक MY2028 मॉडल के तौर पर लॉन्च कर सकती है। आने वाले महीनों में और ज्यादा डिटेल सामने आने की संभावना भी है।

नई बोनविले T40, T40 ब्लैक, T4 लॉन्च

ट्रायम्फ ने पिछले महीने यानी अक्टूबर में बोनविले T40, बोनविले T40 ब्लैक और बोनविले T4 को भी लॉन्च किया है। T40 और T40 ब्लैक की एक्स-शोरूम कीमत 2,79,999 रुपए है। वहीं, बोनविले T4 की कीमत 2,54,999 रुपए है। इन मोटरसाइकिल की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। T40 और T40 ब्लैक कम कीमत के बाद भी कई शानदार फीचर्स से लैस हैं। इनमें टियरड्रॉप-शेप का फ्यूल टैंक, गोल LED हेडलैंप, लंबे मडगार्ड, पीशूटर-स्टाइल एग्जॉस्ट, ट्रेडिशनल वायर-स्पोक व्हील और ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। कंपनी ने हाथ से पेंट की गई कोच लाइन, रबर टैंक नी पैड और जाना-पहचाना थ्री-बार ट्रायम्फ टैंक बैज भी बरकरार रखा है।